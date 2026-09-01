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Philips स्मार्टफोन भारत में होगा लॉन्च, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगा 64MP कैमरा

फिलिप्स का नया 5G स्मार्टफोन दो सितंबर को अमेजन के जरिए भारत में लॉन्च होगा जिसमें 64MP AI कैमरा और 120Hz डिस्प्ले मिलेगा.

This phone will be available in three colors and features 6GB or 8GB of RAM, along with IP64 dust and splash protection.
यह फोन तीन कलर में उपलब्ध होगा और इसमें 6GB या 8GB RAM के साथ IP64 डस्ट स्प्लैश प्रोटेक्शन भी दिया गया है. (Image Credit: Philips)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 6:00 PM IST

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हैदराबाद: आपने फिलिप्स नाम की इलेक्ट्रोनिक कंपनी का नाम तो कई बार सुना होगा, जो कई इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती है और भारत में काफी लोकप्रिय भी है. हालांकि, आपने फिलिप्स स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना होगा. 2 सितंबर को कंपनी भारत में अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी बिक्री अमेज़न पर होगी. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

फिलिप्स ने अपने 5जी स्मार्टफोन के लिए अमेज़न की वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज बनाया है, जिसके जरिए इस स्मार्टफोन के बारे में कई स्पेसिफिकेशन्स का पता चल गया है. अमेज़न लिस्टिंग के मुताबिक इस फोन का नाम Philips S7221 है.

Philips New 5G Phone with 64MP AI Camera and 120Hz Display Confirmed
कंपनी ने प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है. (Image Credit: Philips/Amazon)

फोन का डिज़ाइन और कलर

इस फोन को कंपनी तीन कलर्स में लॉन्च करने वाली है, जिनमें ब्लैग, ग्रे और व्हाइट समेत तीन शेड्स शामिल होंगे. इसके पिछले हिस्से पर बाईं ओर एक उठा हुआ कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें ऊपर-नीचे दो लेंस लगे हुए हैं और उनके साथ एक फ्लैश लाइट भी है. इस फोन के कॉर्नर्स गोल हैं और नीचे की तरफ फिलिप्स का लोगो दिखता है. अगले हिस्से पर होल-पंच डिस्प्ले दिया गया है. इस स्क्रीन के चारों ओर पतले बॉर्डर दिखाई देते हैं.

मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

अमेज़न लिस्टिंग से पता चला है कि इस फोन की डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी, जिससे फोन में स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद लगेगी. इसमें रैम के दो ऑप्शन्स होंगे. पहला - 6GB RAM और दूसरा 8GB RAM होगा, जिसके साथ 128GB या 256GB स्टोरेज मिलेगा. फोन के पिछले हिस्से पर 64MP AI कैमरा होगा और अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का एक फ्रंट कैमरा होगा.

इस फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जिसे कंपनी Ultra Max ऑडियो कह रही है. फिलिप्स अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स और स्पीकर्स के लिए भी लोकप्रिय है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि उनके स्मार्टफोन के स्पीकर्स अच्छे होंगे. यह फोन IP64 रेटिंग के साथ लॉन्च होगा यानी फोन पानी की बूंदों और धूल के कणों से सुरक्षित रहेगा.

Philips New 5G Phone with 64MP AI Camera and 120Hz Display Confirmed
फिलिप्स स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा. (Image Credit: Philips/Amazon)

यूज़र्स उम्मीद कर रहे हैं कि महंगे फोन वाले इस दौर में फिलिप्स उनके लिए बजट रेंज में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. अब देखना होगा कि कंपनी अपने इस पहले 5जी फोन को कितने रुपये में लॉन्च करती है.

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