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पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने बताया, सरकार बड़े शहरों में 100 इथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलेगी

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: भारत सरकार पारंपरिक ईंधन के विकल्पों पर जोर दे रही है, जिनमें इथेनॉल सबसे बड़ी प्राथमिकता है. एक इवेंट के दौरान पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत बड़े शहरी सेंटर्स में इथेनॉल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत सरकार दिल्ली-NCR, पुणे, मुंबई और नागपुर में 50-100 डिस्पेंसिंग स्टेशन शुरू कर रही है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब सरकार फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर ज़ोर दे रही है और इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है. नेटवर्क विस्तार की योजना

हरदीप पुरी ने आगे कहा कि, "पहले फेज़ के बाद इसे तेज़ी से बढ़ाया जाएगा. हमें उन्हें उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक नेटवर्क 500 इथेनॉल स्टेशन और 2027 के आखिर तक 5,000 तक पहुंच जाएगा." बता दें कि यह घोषणा Maruti Suzuki द्वारा भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार के लॉन्च के मौके पर की गई. पुरी ने कहा कि, "ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड का ज़्यादा इस्तेमाल फ्यूल सिक्योरिटी को सपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट बिल कम कर सकता है." उन्होंने बताया कि अगर Euro VI-स्टैंडर्ड गाड़ियों को E100 के हिसाब से बनाया जाता है, तो देश इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंस और कम कर सकता है, जो उन्होंने कहा कि लगभग USD 120 बिलियन है. समर्थन उपायों पर चर्चा

बताया जा रहा है कि भारत सरकार इथेनॉल के इस्तेमाल को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए कई तरीकों पर भी काम कर रही है. इन तरीकों में प्राइसिंग सपोर्ट, रोड टैक्स में छूट, E85 टेस्टिंग फ्यूल, फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए खास आइडेंटिफायर, रिटेल आउटलेट में बदलाव, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन और स्टोरेज और डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल हैं.