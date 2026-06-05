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पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने बताया, सरकार बड़े शहरों में 100 इथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलेगी

भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत बड़े शहरी सेंटर्स में इथेनॉल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

Petroleum Minister Hardeep Puri
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारत सरकार पारंपरिक ईंधन के विकल्पों पर जोर दे रही है, जिनमें इथेनॉल सबसे बड़ी प्राथमिकता है. एक इवेंट के दौरान पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत बड़े शहरी सेंटर्स में इथेनॉल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

इसके तहत सरकार दिल्ली-NCR, पुणे, मुंबई और नागपुर में 50-100 डिस्पेंसिंग स्टेशन शुरू कर रही है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब सरकार फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर ज़ोर दे रही है और इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है.

नेटवर्क विस्तार की योजना
हरदीप पुरी ने आगे कहा कि, "पहले फेज़ के बाद इसे तेज़ी से बढ़ाया जाएगा. हमें उन्हें उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक नेटवर्क 500 इथेनॉल स्टेशन और 2027 के आखिर तक 5,000 तक पहुंच जाएगा." बता दें कि यह घोषणा Maruti Suzuki द्वारा भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार के लॉन्च के मौके पर की गई.

पुरी ने कहा कि, "ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड का ज़्यादा इस्तेमाल फ्यूल सिक्योरिटी को सपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट बिल कम कर सकता है." उन्होंने बताया कि अगर Euro VI-स्टैंडर्ड गाड़ियों को E100 के हिसाब से बनाया जाता है, तो देश इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंस और कम कर सकता है, जो उन्होंने कहा कि लगभग USD 120 बिलियन है.

समर्थन उपायों पर चर्चा
बताया जा रहा है कि भारत सरकार इथेनॉल के इस्तेमाल को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए कई तरीकों पर भी काम कर रही है. इन तरीकों में प्राइसिंग सपोर्ट, रोड टैक्स में छूट, E85 टेस्टिंग फ्यूल, फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए खास आइडेंटिफायर, रिटेल आउटलेट में बदलाव, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन और स्टोरेज और डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल हैं.

पुरी ने आगे कहा कि, "यह सिर्फ़ फ़्यूल में बदलाव नहीं है, बल्कि यह साफ़ मोबिलिटी, मज़बूत एनर्जी सिक्योरिटी और ज़्यादा आत्मनिर्भरता के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है."

ईंधन आपूर्ति और बाजार तनाव
बता दें कि हरदीप पुरी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ रहे दबाव के बारे में भी बात की, जो रिटेल फ्यूल सेल्स पर लगातार नुकसान उठा रही हैं. उन्होंने कहा कि, "वे अभी भी काफी ज़्यादा हैं... हर दिन 500-550 करोड़ रुपये का नुकसान."

पुरी ने आगे कहा कि, "भारत की 60 प्रतिशत LPG और 90 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से आता है, लेकिन दावा किया कि हाल के तनाव के बावजूद सप्लाई बिना रुके जारी रही." पुरी ने दावा किया कि, "पिछले 93 या 94 दिनों में (28 फरवरी को ईरान पर US और इज़राइल के हमले के बाद), कहीं भी एक भी बार सूखा नहीं पड़ा है. कोई कमी नहीं हुई है."

फ्लेक्स फ्यूल क्यों ज़रूरी
पुरी ने कहा कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2014 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर आज 20 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि इससे 302 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के रिप्लेसमेंट से 1.84 लाख करोड़ रुपये की फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर सभी नए टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर में से आधे फ्लेक्स-फ्यूल कंप्लाएंट हों, तो भारत 311.8 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा इथेनॉल की डिमांड को अनलॉक कर सकता है और किसानों के लिए 12,403 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा इनकम पैदा कर सकता है. पुरी ने कहा कि भारत में लगभग 37 लाख पैसेंजर गाड़ियां हैं, जिससे यह सेगमेंट भविष्य में अपनाने के लिए ज़रूरी हो जाता है.

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