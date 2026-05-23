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मंगल ग्रह पर पर्सिवियरेंस रोवर ने खींची तीन चट्टानों की अनोखी तस्वीर, जानें इनका रहस्य

मंगल ग्रह की सतह पर पाई गई ये चट्टानें हमें बताती हैं कि लाखों साल पहले यहां पानी की धाराएं बहती थीं.

NASA's Mars Perseverance rover acquired this image using its Left Mastcam-Z camera. The image was acquired on May 13, 2026 (Sol 1859) at the local mean solar time of 13:00:34.
नासा के मंगल पर्सिवियरेंस रोवर ने यह छवि अपनी Left Mastcam-Z कैमरा का उपयोग करके प्राप्त की। यह छवि 13 May 2026 (Sol 1859) को स्थानीय औसत सौर समय 13:00:34 पर ली गई थी. (Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 23, 2026 at 1:58 PM IST

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हैदराबाद: नासा के पर्सिवियरेंस नाम के रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अनोखी तस्वीर खींचकर सबको चौंका दिया है. 13 मई 2026 को मिशन के सोल 1859 पर ली गई इस तस्वीर में तीन चट्टानें एक के ऊपर एक सटी हुई नज़र आ रही हैं. लाल धूल से भरी इस जमीन के बीच यह ढेर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें इस तरह रखा हो.

नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने यह इमेज अपनी Left Mastcam-Z कैमरा का उपयोग करके क्लिक की है. यह पिक्चर 13 मई 2026 (Sol 1859) को स्थानीय औसत सौर समय 13:00:34 पर ली गई थी. Mastcam-Z दरअसल रोवर के सिर पर लगे दो कैमरों का सेट है, जो ऊंचाई पर स्थित है और रोवर को देखने की आंखों की तरह काम करता है.

वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई इंसानी या एलियन काम नहीं है. नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शायद एक ही बड़ी चट्टान है जो हवा या पुराने पानी के बहाव से अलग-अलग परतों में टूट गई है. मंगल ग्रह आज भले ही सूखा और शांत दिखता हो, लेकिन पुरानी चट्टानों की स्टडी से पता चलता है कि यहां पर भी कभी बारिश होती थी और नदियां बहती थीं. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा भी यही बताते हैं कि मंगल ग्रह पर हवा ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो चट्टानों को आकार देती रहती है.

Images captured by Mars Preseverance rover on May 13, 2026
13 मई, 2026 को मार्स परसेवेरेंस रोवर द्वारा ली गई तस्वीरें (Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU)

पृथ्वी पर ट्रेकिंग करते समय आपने भी ऐसे चट्टानों के ढेर देखे होंगे. नेशनल पार्क्स सर्विस के अनुसार, कुछ ढेर ट्रेल मार्कर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मंगल पर यह कोई ट्रेल मार्कर नहीं है. आपको बता दें कि नासा का पर्सिवियरेंस रोवर पिछले पांच साल से मंगल की सतह पर घूम रहा है और कई अजीबोगरीब चीजें देख चुका है. कभी तेंदुए की दाग वाली चट्टानें, कभी धागों जैसे उलझे हुए स्ट्रक्चर और कभी पॉपकॉर्न जैसी संरचनाएं मिलीं. हर बार शुरू में ये रहस्य लगे लेकिन बाद में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से इनकी व्याख्या हो गई. 1976 में भी विकिंग मिशन ने जैसे आकृति देखी थी, वो भी बाद में प्राकृतिक बनावट साबित हुई.

Images captured by Mars Preseverance rover on May 13, 2026
13 मई, 2026 को मार्स परसेवेरेंस रोवर द्वारा ली गई तस्वीरें (Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU)

मंगल पर जीवन की संभावना?

चूंकि अभी तक कोई इंसान मंगल पर नहीं गया है, इसलिए यह ढेर किसी घुमक्कड़ यात्री द्वारा नहीं बनाया गया है. ये सर्च हमें याद दिलाती हैं कि मंगल ग्रह का इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा. वैज्ञानिक लगातार नए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि यहां जीवन की संभावना कितनी थी. भविष्य में और मिशन भेजे जाएंगे, जो और गहराई से स्टडी करेंगे.

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