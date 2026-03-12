Perplexity AI ने लॉन्च किया Personal Computer टूल, 10 आसान पॉइंट्स में समझें पूरी डिटेल्स
Perplexity AI ने Personal Computer टूल पेश किया, जो Mac Mini से जुड़कर लोकल ऐप्स और फाइल्स पर AI ऑटोमेशन काम करता है.
Published : March 12, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में अमेरिका की एआई कंपनी Perplexity AI ने एक नया टूल लॉन्च किया है, जिसे पर्सनल कंप्यूटर (Personal Computer) कहते हैं. कंपनी ने बीते बुधवार यानी 11 मार्च को अपने इस नए टूल का ऐलान किया है. इस नए प्रोडक्ट का नाम सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि यह कोई हार्डवेयर है, लेकिन असल में यह एक सॉफ्टवेयर टूल है, जो Mac Mini के साथ काम करता है.
यह टूल पिछले महीने लॉन्च किए गए Perplexity Computer प्लेटफॉर्म का ही विस्तार है. इसका मकसद यूज़र्स के लिए एआई को ज्यादा उपयोगी और ऑटोमेटेड बनाना है, ताकि कई काम ज्यादा मेहनत किए बिना ही पूरे हो जाए. कंपनी के द्वारा जारी किए गए ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, Personal Computer एक तरह का डिजिटल सहायक यानी असिस्टेंट है, जो यूजर की तरफ से लगातार काम कर सकता है.
Announcing Personal Computer.— Perplexity (@perplexity_ai) March 11, 2026
Personal Computer is an always on, local merge with Perplexity Computer that works for you 24/7.
It's personal, secure, and works across your files, apps, and sessions through a continuously running Mac mini. pic.twitter.com/EpvilVX6XZ
यह सिस्टम Mac Mini से कनेक्ट होकर यूजर के लोकल ऐप्स और फाइल्स तक को एक्सेस कर सकता है. इसके साथ ही यह Perplexity के सर्वर से भी जुड़ा रहता है. इससे एआई को ज्यादा जानकारी और टूल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वह कठिन काम भी खुद कर सकता है.
सबकुछ अपने-आप करने में सक्षम
ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने बताया कि Personal Computer को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यह यूजर के लिए एक डिजिटल प्रॉक्सी की तरह काम करे. यानी यूजर कहीं भी हो, किसी भी डिवाइस से अपने टूल्स, फाइल्स और टास्क को मैनेज कर सकता है. यह सिस्टम लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहता है और जरूरत पड़ने पर अलग-अलग टास्क को संभाल सकता है.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. उदाहरण के लिए अगर एआई को कोई संवेदनशील या महत्वपूर्ण काम करना हो, तो वह पहले यूजर से अनुमति मांगेगा. इसके अलावा हर सेशन का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा ताकि यूजर देख सके कि सिस्टम ने क्या-क्या किया. अगर कभी यूजर को लगे कि सिस्टम को तुरंत रोकना है, तो इसके लिए इसमें एक किल स्विच भी दिया गया है.
Perplexity Personal Computer: 10 खास बातें
- ट्रे़डिशनल OS vs AI OS: पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम केवल इंस्ट्रक्शन्स समझता है, जबकि AI OS ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य (objectives) समझता है और खुद सोचकर काम करता है.
- Personal Computer क्या है: Perplexity का नया AI-पावर्ड सिस्टम, जो आपके डिजिटल प्रॉक्सी (digital proxy) की तरह हमेशा चालू रहता है.
- हमेशा ऑन और लोकल एक्सेस: ये आपके कंप्यूटर पर 24/7 चलता है और लोकल फाइल्स, ऐप्स तथा सेशन्स तक का डायरेक्ट एक्सेस रखता है.
- Comet Assistant और Perplexity Computer: ये दोनों AI आपके साथ मिलकर काम करते हैं और एक छोटा कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप बनाकर हमेशा तैयार रहते हैं.
- कहीं से भी कंट्रोल: आप इसे दुनिया में कहीं भी बैठकर, किसी भी डिवाइस से पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं.
- सिक्योरिटी फीचर्स: इसमें हर संवेदनशील काम के लिए आपकी परमिशन जरूरी होती है.
- एक्शन लॉगिंग: हर एक एक्शन का पूरा रिकॉर्ड (लॉग) रखा जाता है.
- किल स्विच: जरूरत पड़ने पर एक किल स्विच से तुरंत सब कुछ बंद किया जा सकता है.
- काम करने का तरीका: आप सवाल पूछते रहो, वो लगातार काम करता रहेगा और कंप्यूट करता रहेगा.
- जॉइन कैसे करें: अभी वेटलिस्ट में शामिल होने के लिए Perplexity की वेबसाइट पर जाकर पर्सनल कंप्यूटर वेटलिस्ट में जाना होगा.
उपलब्धता और कंपटीशन
फिलहाल, इस पर्सनल कंप्यूटर को सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. कंपनी ने इच्छुक लोगों के लिए वेटलिस्ट भी शुरू की है. इसमें गौर करने वाली बात यह है कि परप्लेक्सिटी का यह नया टूल मार्केट में पहले से मौजूद कई एआई ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को टक्कर देने वाला है. इनमें Claude बनाने वाली कंपनी Anthropic के टूल्स और Microsoft Copilot जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं.
इसके साथ ही कंपनी ने कई और नए अपडेट भी पेश किए हैं. इनमें Computer for Enterprise, Comet Enterprise और चार नए एपीआई - Search, Agent, Embeddings और Sandbox शामिल हैं. इसके अलावा Perplexity Finance को भी अपग्रेड किया गया है और प्रीमियम डेटा सोर्स के तौर पर Statista, CB Insights और PitchBook को जोड़ा गया है.