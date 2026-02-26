ETV Bharat / technology

Perplexity AI ने लॉन्च किया Perplexity Computer, मल्टी-मॉडल AI वर्कफ्लो सिस्टम से होगी आसान रिसर्च

Perplexity Computer अब मल्टी-मॉडल AI से जटिल रिसर्च और रिपोर्ट जनरेशन को आसान बनाएगा. ( Image Credit: Perplexity )

हैदराबाद: एआई सर्च और रिसर्च प्लेटफॉर्म Perplexity AI ने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम 'Perplexity Computer' है. कंपनी का दावा है कि यह एक मल्टी-मॉडल एआई वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म है, जो मुश्किल रिसर्च और मल्टी-स्टेप टास्क को आसान और ज्यादा प्रभावी बना सकता है. अब तक ज्यादातर यूज़र्स एक ही एआई का इस्तेमाल करते हैं, उसी से सवाल पूछते हैं, चैट करते हैं और जवाब मांगते हैं. अब Perplexity Computer के जरिए यूज़र्स का एआई यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा.

यह सिस्टम जरूरत के हिसाब से अलग-अलग AI मॉडल का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब अगर कोई यूज़र मार्केट रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस या लंबी चैट रिपोर्ट तैयार करना चाहता है, तो यह प्लेटफॉर्म उस काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता है. उसके बाद हर हिस्से को अलग स्पेशलाइज्ड मॉडल को सौंपकर आखिर में एक स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित आउटपुट तैयार करता है.

Perplexity Computer की खास बातें

कंपनी के मुताबिक, यह सिस्टम Perplexity के मौजूदा वेब सर्च फीचर पर आधारित है, जो इंटरनेट से जानकारी ढूंढकर उसे रेफरेंस के साथ पेश करता है. नए वर्जन में इसी सर्च क्षमता को और मजबूत बनाया गया है. यूज़र्स अब सिर्फ छोटे सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लंबी रिसर्च, डॉक्युमेंट एनालिसिस और डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार कर पाएंगे.

Perplexity Computer की खास बात इसका मल्टी-मॉडल कोऑर्डिनेशन है. यह सिस्टम किसी भी जटिल सवाल को समझकर उसे अलग-अलग स्टेप्स में बांटता है. कुछ टास्क एक साथ पूरे किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को सिक्वेंस-वाइज़ तरीके से किया जाता है.