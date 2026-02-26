ETV Bharat / technology

Perplexity AI ने लॉन्च किया Perplexity Computer, मल्टी-मॉडल AI वर्कफ्लो सिस्टम से होगी आसान रिसर्च

Perplexity Computer मल्टी-मॉडल AI सिस्टम है जो जटिल रिसर्च, डॉक्युमेंट एनालिसिस और रिपोर्ट जनरेशन को क्रेडिट मॉडल पर आसान बनाता है.

Perplexity Computer will now simplify complex research and report generation with multi-model AI.
Perplexity Computer अब मल्टी-मॉडल AI से जटिल रिसर्च और रिपोर्ट जनरेशन को आसान बनाएगा. (Image Credit: Perplexity)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एआई सर्च और रिसर्च प्लेटफॉर्म Perplexity AI ने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम 'Perplexity Computer' है. कंपनी का दावा है कि यह एक मल्टी-मॉडल एआई वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म है, जो मुश्किल रिसर्च और मल्टी-स्टेप टास्क को आसान और ज्यादा प्रभावी बना सकता है. अब तक ज्यादातर यूज़र्स एक ही एआई का इस्तेमाल करते हैं, उसी से सवाल पूछते हैं, चैट करते हैं और जवाब मांगते हैं. अब Perplexity Computer के जरिए यूज़र्स का एआई यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा.

यह सिस्टम जरूरत के हिसाब से अलग-अलग AI मॉडल का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब अगर कोई यूज़र मार्केट रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस या लंबी चैट रिपोर्ट तैयार करना चाहता है, तो यह प्लेटफॉर्म उस काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता है. उसके बाद हर हिस्से को अलग स्पेशलाइज्ड मॉडल को सौंपकर आखिर में एक स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित आउटपुट तैयार करता है.

Perplexity Computer की खास बातें

कंपनी के मुताबिक, यह सिस्टम Perplexity के मौजूदा वेब सर्च फीचर पर आधारित है, जो इंटरनेट से जानकारी ढूंढकर उसे रेफरेंस के साथ पेश करता है. नए वर्जन में इसी सर्च क्षमता को और मजबूत बनाया गया है. यूज़र्स अब सिर्फ छोटे सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लंबी रिसर्च, डॉक्युमेंट एनालिसिस और डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार कर पाएंगे.

Perplexity Computer की खास बात इसका मल्टी-मॉडल कोऑर्डिनेशन है. यह सिस्टम किसी भी जटिल सवाल को समझकर उसे अलग-अलग स्टेप्स में बांटता है. कुछ टास्क एक साथ पूरे किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को सिक्वेंस-वाइज़ तरीके से किया जाता है.

इसके अलावा यूजर्स अपने डॉक्युमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिनका गहराई से विश्लेषण, सारांश या जरूरी डेटा निकाला जा सकता है. इसका एक और खास फीचर टास्क चेनिंग है. इससे अगर किसी रिसर्च में कई स्तरों पर सोचने और विश्लेषण की जरूरत हो, तो यह सिस्टम पूरी प्रक्रिया को जोड़कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है.

कीमत और उपलब्धता

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो Perplexity Computer फिलहाल Perplexity Max प्लान सब्सक्राइबर्स के लिए वेब पर उपलब्ध है. कंपनी ने इसे क्रेडिट-बेस्ड यूसेज मॉडल पर रखा है. Max यूजर्स को हर महीने 10,000 क्रेडिट मिलेंगे और लॉन्च के मौके पर 20,000 बोनस क्रेडिट भी दिए जा रहे हैं. हालांकि, ये बोनस क्रेडिट 30 दिन में खत्म हो जाएंगे.

कंपनी ने बताया है कि जल्द ही Pro और Enterprise प्लान में भी यह सुविधा जोड़ी जाएगी. कुल मिलाकर, Perplexity Computer को एक ऐसे एडवांस रिसर्च असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया है, जो सिंगल मॉडल चैट से आगे बढ़कर मल्टी-मॉडल हेल्प के जरिए ज्यादा सटीक और व्यवस्थित रिजल्ट्स देने का वादा करता है.

TAGGED:

PERPLEXITY
PERPLEXITY COMPUTER
PERPLEXITY AI NEW LAUNCH
AI RESEARCH ASSISTANT TOOL
PERPLEXITY MAX PLAN CREDITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.