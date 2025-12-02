ETV Bharat / technology

AI का इस्तेमाल कर लोग बना रहे फर्जी ट्रेन टिकट, जानें कैसे होती है असली-नकली की पहचान

आज के समय में AI लोगों की जिंदगी बदल रहा है. लेकिन बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - ANI)
हैदराबाद: एक ओर जहां AI की मदद से लोग अपनी जिंदगी आसान बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग AI का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. हालांकि देखा जाए, तो AI इंसान की जिंदगी पर काफी गहरा असर डाल रहा है. ताजा मामला नकली ट्रेन टिकट को लेकर सामने आया है, जो मध्य रेलवे में सामनेआया है, जहां तीन लोगों को पकड़ा गया है, जो AI से बनाई गई नकली ट्रेन टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे.

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार यह मामला 28 नवंबर को 18:45 परेल-कल्याण AC लोकल में सामने आया, जब TTI प्रशांत कांबले और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों ने तीन यात्रियों को टिकट दिखाने के लिए कहा, जिनमें एक महिला और दो पुरुष शामिल थे. तीनों ने ऑफिशियल UTS ऐप में खोलने के बजाय अपने फ़ोन के डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में सेव किए गए UTS 'सीज़न पास' दिखाए.

जब यात्रियों से ऐप में टिकट दिखाने के लिए कहा गया, तो उसे नहीं दिखा पाए, जिससे TTI कांबले ने टिकटों की और ध्यान से जांच की. जांच करने पर पता चला कि तीनों डिजिटल पास पर एक ही UTS नंबर - XOOJHN4569 - था, जबकि हर असली टिकट पर एक यूनिक नंबर होता है. उनके मोबाइल नंबरों के और वेरिफिकेशन से यह कन्फर्म हुआ कि उन्हें कोई सीज़न टिकट जारी नहीं किया गया था, जिससे पास फर्जी साबित हुए.

जांच करने पर पता चला कि सीज़न टिकट AI टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए गए थे, जिससे यह हाल के दिनों में पता चले ऐसे ही मामलों की एक नई कड़ी बन गई. धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी वाली यात्रा के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. इन अपराधों में जुर्माना और सात साल तक की जेल की सज़ा शामिल है.

असली और नकली टिकट की कैसे होती है पहचान
यह ध्यान देने वाली बात है कि UTS ऐप से बुक किए गए टिकट ही मान्य होते हैं. अगर आप UTS ऐप के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, तो इस टिकट को UTS ऐप पर भी देखा जा सकता है. इसके अलावा, अगर आप UTS ऐप से बुक की गई टिकट का स्क्रीनशॉट, फोटो, या किसी अन्य तरीके से इसे दिखाते हैं, जो यह पूरी तरह से अमान्य माना जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप UTS ऐप के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, तो यह टिकट फर्जी या नकली नहीं हो सकती है. ऐसे में TTI आप से ऐप खोल कर टिकट दिखाने के लिए कहता है. अगर आप टिकट की फोटो, स्क्रीनशॉट या किसी अन्य तरीके से टिकट दिखाते हैं, तो यह किसी भी तरीके से मान्य नहीं होता है, और ऐसे में फर्जीवाड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

संपादक की पसंद

