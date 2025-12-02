ETV Bharat / technology

AI का इस्तेमाल कर लोग बना रहे फर्जी ट्रेन टिकट, जानें कैसे होती है असली-नकली की पहचान

हैदराबाद: एक ओर जहां AI की मदद से लोग अपनी जिंदगी आसान बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग AI का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. हालांकि देखा जाए, तो AI इंसान की जिंदगी पर काफी गहरा असर डाल रहा है. ताजा मामला नकली ट्रेन टिकट को लेकर सामने आया है, जो मध्य रेलवे में सामनेआया है, जहां तीन लोगों को पकड़ा गया है, जो AI से बनाई गई नकली ट्रेन टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे. क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार यह मामला 28 नवंबर को 18:45 परेल-कल्याण AC लोकल में सामने आया, जब TTI प्रशांत कांबले और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों ने तीन यात्रियों को टिकट दिखाने के लिए कहा, जिनमें एक महिला और दो पुरुष शामिल थे. तीनों ने ऑफिशियल UTS ऐप में खोलने के बजाय अपने फ़ोन के डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में सेव किए गए UTS 'सीज़न पास' दिखाए. जब यात्रियों से ऐप में टिकट दिखाने के लिए कहा गया, तो उसे नहीं दिखा पाए, जिससे TTI कांबले ने टिकटों की और ध्यान से जांच की. जांच करने पर पता चला कि तीनों डिजिटल पास पर एक ही UTS नंबर - XOOJHN4569 - था, जबकि हर असली टिकट पर एक यूनिक नंबर होता है. उनके मोबाइल नंबरों के और वेरिफिकेशन से यह कन्फर्म हुआ कि उन्हें कोई सीज़न टिकट जारी नहीं किया गया था, जिससे पास फर्जी साबित हुए.