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अक्टूबर 2026 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 5 लाख के पार, स्कूटर्स की बिक्री में 31.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - ETV Bharat File )

हैदराबाद: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अक्टूबर का महीना काफी बेहतर बीता. इस महीने में पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की बिक्री पहली बार 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई.

घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 12.4 प्रतिशत बढ़कर 5,19,060 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो एक साल पहले 4,61,614 यूनिट्स की थी. आंकड़ों की माने तो यह अब तक का सबसे अच्छा अक्तूबर माना जा रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेगमेंट में यूटिलिटी वाहनों का दबदबा रहा, जिनकी बिक्री 11.4 प्रतिशत बढ़कर 3,01,141 यूनिट हो गई.

बीते माह पैसेंजर कारों की बिक्री 1,30,305 यूनिट्स तक पहुंच गई, जोकि 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. वहीं, वैन की बिक्री 13,720 यूनिट्स दर्ज की गई, जो 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है. सेगमेंट के अनुसार दिए गए इन आंकड़ों में Tata Motors की कारें शामिल नहीं है. बता दें कि Tata Motors का डेटा केवल कुल PV बिक्री के आंकड़ों में ही जोड़ा गया है. अक्टूबर 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री

दोपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट ने 16.1 प्रतिशत बढ़त हासिल करते हुए, 25,77,810 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. इसमें स्कूटर्स की बिक्री सबसे बेहतर रही, जिनकी बिक्री 31.6 प्रतिशत उछलकर 10,96,756 यूनिट तक पहुंच गई. वहीं, मोटरसाइकिलों की बिक्री में 6.6 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दिखाती है, और यह 14,23,118 यूनिट्स दर्ज की गई, जबकि मोपेड की बिक्री में 13 प्रतिशत का इजाफा हुआ. अक्टूबर 2026 में तीन-पहिया वाहनों की बिक्री

त्योहारी महीने में थ्री-व्हीलर्स की बिक्री की बात करें तो इस सेगमें ने 25.7 प्रतिशत की बढ़कर हासिल करते हुए 1,03,349 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. इसमें पैसेंजर कैरियर (26.9 प्रतिशत की वृद्धि) और गुड्स कैरियर (27.4 प्रतिशत की वृद्धि) का मुख्य योगदान रहा. हालांकि, ई-रिक्शा की बिक्री में 22.3 प्रतिशत और ई-कार्ट की बिक्री में 17.8 प्रतिशत की गिरावट आई.