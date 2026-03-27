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IPL 2026 के लिए Google India और BCCI के बीच साझेदारी, सर्च करने पर मिलेगा AI Mode एक्सपीरिएंस

अब फ़ैन्स के पास AI Mode के साथ बातचीत करते हुए खेल से जुड़ने के कई रोमांचक तरीके होंगे, इसमें चल रहे मैचों के बारे में जानकारी भरे रणनीतिक विश्लेषण से लेकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और मैचों के इतिहास की गहरी पड़ताल तक शामिल है.

यह एक्सपीरिएंस आज के फ़ैन्स की बढ़ती जिज्ञासा को दिखाता है, जहां Search में AI Mode लोगों को खेल के प्रति अपने जुनून को जानने और अपनी टीमों का जश्न मनाने का मौका देता है. यह सब एक ऐसे विस्तृत और आसान विश्लेषण के ज़रिए होता है, जो सिर्फ़ स्कोरकार्ड से कहीं आगे की बात है.

यह पार्टनरशिप Google Search पर क्रिकेट का एक बेहतर और बातचीत जैसा एक्सपीरिएंस लाकर, AI Mode का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा गहरी जानकारी देकर, फ़ैन्स के एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बनाएगा. पहली बार, TATA IPL का लाइव प्रसारण AI-पावर्ड एनालिसिस के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि गेम के साथ और भी गहरा जुड़ाव महसूस हो सके.

हैदराबाद: Google India और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज एक पार्टनरशिप की घोषणा की, जिसमें Google Search AI Mode को TATA Indian Premier League (IPL 2026) के लिए Official Premier Partner बनाया गया है.

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि, "IPL हमेशा से ही भारतीय क्रिकेट की धड़कन रहा है, और Google India के साथ मिलकर Search में AI Mode को जोड़ने का यह कदम, फैंस के एक्सपीरिएंस को पूरी तरह से बदल देगा. हम अपने लाखों जोशीले फैंस को ज़्यादा जानकारी और बातचीत वाली Insights देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जिससे खेल के साथ उनका जुड़ाव और भी गहरा होगा."

पार्टनरशिप को लेकर Google India में मार्केटिंग के VP, शेखर खोसला ने कहा कि, "IPL ने हमेशा हर जगह फ़ैन्स की जिज्ञासा जगाई है, और साल 2020 से भारत में Google के 'Year in Search' स्पोर्ट्स ट्रेंड्स में लगातार अपना दबदबा बनाए रखा है. क्रिकेट फ़ैन्स सिर्फ़ दर्शक ही नहीं, बल्कि सक्रिय विशेषज्ञ भी होते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "वे ऐसी गहरी जानकारी और कहानियों की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपनी टीमों का जश्न मनाने में मदद करें. Search में AI Mode के साथ, हम फ़ैन्स को खेल की हर हलचल से जुड़े रहने में मदद करने के लिए उत्साहित हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में Google AI की बेहतरीन खूबियां लाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रख रहे हैं."

IPL के पूरे सीज़न के दौरान, फ़ैन्स AI-पावर्ड मैच इनसाइट्स को सीधे लाइव ब्रॉडकास्ट में इंटीग्रेट किया हुआ देखेंगे, साथ ही वे उन्हें Search के ज़रिए भी एक्सेस कर पाएंगे. उदाहरण के लिए, फ़ैन्स मैच के दौरान जैसे-जैसे एक्शन आगे बढ़ेगा, उससे जुड़ी इनसाइट्स के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे और ऐसे सवाल पूछ पाएंगे: 'हाई-प्रेशर ओवर्स में बुमराह को सबसे अच्छा बॉलर क्या बनाता है?' या 'अभिषेक ओपनिंग बैटिंग करते हुए इतनी बेखौफ़ बैटिंग कैसे कर पाते हैं?'