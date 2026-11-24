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चीनी स्पेस सेंटर पर जाएंगे पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान, दो अन्य चीनी एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे साथ

मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचते हुए, आगामी 'शेंझोउ 24' मिशन के अंतरिक्ष यात्री - (बाएं से) पाकिस्तान के मुहम्मद ज़ीशान अली, और चीन के तांग होंगबो तथा वू यी - हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए. ( फोटो - AP Photo )

बीजिंग: चीन ने इस हफ्ते होने वाले लॉन्च से पहले अपने 'Shenzhou 24' अंतरिक्ष यान के चालक दल का खुलासा कर दिया है. इसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति भी शामिल है, जो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री बनेगा.

चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'Xinhua' के अनुसार, 'China Manned Space Agency' ने घोषणा की है कि 40 वर्षीय पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली, अपने चीनी साथियों - 51 वर्षीय तांग होंगबो और 39 वर्षीय वू यी - के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे.

एजेंसी ने बताया कि अंतरिक्ष यान को बुधवार सुबह उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाना है. देश के सरकारी प्रसारक CCTV ने बताया कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री 'पेलोड विशेषज्ञ' के तौर पर एक अल्पकालिक मिशन पूरा करेंगे. अंतरिक्ष में रहने के दौरान, वे रोज़मर्रा के कामकाज के अलावा, मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग से जुड़े प्रयोगों को संभालेंगे. CCTV के अनुसार, उनका मिशन बायोटेक्नोलॉजी और मैटेरियल्स के क्षेत्रों में चार वैज्ञानिक परियोजनाओं को पूरा करना होगा, और वे कक्षा में प्रकाश-संश्लेषण करने वाले सूक्ष्मजीवों पर एक प्रयोग भी करेंगे.