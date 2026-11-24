चीनी स्पेस सेंटर पर जाएंगे पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान, दो अन्य चीनी एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे साथ
चीनी मानव अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली चीनी साथियों तांग होंगबो और वू यी के साथ स्पेस में जाएंगे.
Published : November 24, 2026 at 4:05 PM IST
बीजिंग: चीन ने इस हफ्ते होने वाले लॉन्च से पहले अपने 'Shenzhou 24' अंतरिक्ष यान के चालक दल का खुलासा कर दिया है. इसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति भी शामिल है, जो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री बनेगा.
चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'Xinhua' के अनुसार, 'China Manned Space Agency' ने घोषणा की है कि 40 वर्षीय पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली, अपने चीनी साथियों - 51 वर्षीय तांग होंगबो और 39 वर्षीय वू यी - के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे.
एजेंसी ने बताया कि अंतरिक्ष यान को बुधवार सुबह उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाना है. देश के सरकारी प्रसारक CCTV ने बताया कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री 'पेलोड विशेषज्ञ' के तौर पर एक अल्पकालिक मिशन पूरा करेंगे.
अंतरिक्ष में रहने के दौरान, वे रोज़मर्रा के कामकाज के अलावा, मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग से जुड़े प्रयोगों को संभालेंगे. CCTV के अनुसार, उनका मिशन बायोटेक्नोलॉजी और मैटेरियल्स के क्षेत्रों में चार वैज्ञानिक परियोजनाओं को पूरा करना होगा, और वे कक्षा में प्रकाश-संश्लेषण करने वाले सूक्ष्मजीवों पर एक प्रयोग भी करेंगे.
इसमें आगे कहा गया है कि एक अल्पकालिक मिशन के बाद, वह Shenzhou 23 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौटेंगे. यह लॉन्च चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में पहली ऐसी संयुक्त उड़ान होगी, जिसमें चीनी और विदेशी अंतरिक्ष यात्री एक साथ शामिल होंगे. यह फरवरी 2025 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है.
अपने दो साथियों के विपरीत, जो पहली बार अंतरिक्ष उड़ान भरेंगे, तांग पहले भी दो अंतरिक्ष मिशनों में हिस्सा ले चुके हैं. CCTV के अनुसार, वे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर तीन बार जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे.
जानकारी के अनुसार, चीन साल 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को उतारने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका को अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, और NASA का लक्ष्य 2028 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है.