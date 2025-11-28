ETV Bharat / technology

Coastal Retreat: समुद्र किनारों का बढ़ता खतरा, पीछे हटते जा रहे हैं दुनिया के तटीय शहर: रिपोर्ट

नई ग्लोबल स्टडी बताती है कि 56 प्रतिशत तटीय रीजन बढ़ते क्लाइमेट खतरे के बीच समुद्र से दूर बसावट शिफ्ट कर रहे हैं, खासकर अफ्रीका और ओशिनिया में. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे समाज के ज्यादातर अमीर लोगों को समुद्री किनारों पर रहना पसंद है. यहां तक कि अगर कोई इंसान समुद्री क्षेत्रों में पर ट्रिप पर जाता है तो उसकी इच्छा भी समुद्र के आसपास मौजूद इमारतों में रहकर, वहां की खिड़कियों से समुद्री लहरों को देखने की होती है. इसका मतलब है समुद्र के आसपास लोगों को व्यापार अच्छा चलता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है, मछली पकड़ना आसान होता है और इन्हीं कारणों से समुद्र के आसपार अर्बन यानी शहरी जीवन-यापन फैला हुआ है. हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं. एक नई इंटरनेशनल स्टडी में पहली बार सबूत मिले हैं कि दुनिया के आधे से ज्यादा तटीय इलाकों में लोग चुपचाप शहरों और गांवों को अंदर की तरफ खिसका रहे हैं. इसका कारण लगातार बढ़ता जा रहा क्लाइमेट रिस्क, खासकर बाढ़, समुद्री तूफान और तेजी से बढ़ता जा रहा समुद्री स्तर है. आइए हम आपको इस स्टडी के बारे में बताते हैं. यह स्टडी University of Copenhagen और Sichuan University के रिसर्चर्स ने मिलकर की है. इंटरनेशनल टीम ने 155 देशों के 1071 तटीय क्षेत्रों का डेटा खंगाला है और इसके लिए उन्होंने पिछले 30 साल के डेटा का इस्तेमाल किया है. इसमें खास बात है कि उन्होंने रात में दिखने वाली सैटेलाइट लाइट्स और ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक डेटा को जोड़कर पता लगाया कि कहां बसावट बढ़ी और कहां कम हुई. स्टडी की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बातें • 1992 से 2019 के बीच 56% तटीय क्षेत्रों ने समुद्र से दूरी बढ़ाई यानी लोगों ने बसावट अंदर की ओर शिफ्ट की. • 16% क्षेत्रों उल्टा समुद्र के और करीब चले गए, जैसे डेनमार्क के कोपेनहेगन का इलाका, जहां काफी सारे लोग समुद्र के करीब जाकर बसे हैं. • 28% जगहों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.