Coastal Retreat: समुद्र किनारों का बढ़ता खतरा, पीछे हटते जा रहे हैं दुनिया के तटीय शहर: रिपोर्ट
तीन दशक के डेटा में पहली बार साफ दिखा कि दुनिया के आधे से ज्यादा तटीय इलाकों में लोग समुद्र से दूर बस रहे हैं.
Published : November 28, 2025 at 5:38 PM IST
हैदराबाद: आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे समाज के ज्यादातर अमीर लोगों को समुद्री किनारों पर रहना पसंद है. यहां तक कि अगर कोई इंसान समुद्री क्षेत्रों में पर ट्रिप पर जाता है तो उसकी इच्छा भी समुद्र के आसपास मौजूद इमारतों में रहकर, वहां की खिड़कियों से समुद्री लहरों को देखने की होती है. इसका मतलब है समुद्र के आसपास लोगों को व्यापार अच्छा चलता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है, मछली पकड़ना आसान होता है और इन्हीं कारणों से समुद्र के आसपार अर्बन यानी शहरी जीवन-यापन फैला हुआ है. हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं. एक नई इंटरनेशनल स्टडी में पहली बार सबूत मिले हैं कि दुनिया के आधे से ज्यादा तटीय इलाकों में लोग चुपचाप शहरों और गांवों को अंदर की तरफ खिसका रहे हैं. इसका कारण लगातार बढ़ता जा रहा क्लाइमेट रिस्क, खासकर बाढ़, समुद्री तूफान और तेजी से बढ़ता जा रहा समुद्री स्तर है. आइए हम आपको इस स्टडी के बारे में बताते हैं.
यह स्टडी University of Copenhagen और Sichuan University के रिसर्चर्स ने मिलकर की है. इंटरनेशनल टीम ने 155 देशों के 1071 तटीय क्षेत्रों का डेटा खंगाला है और इसके लिए उन्होंने पिछले 30 साल के डेटा का इस्तेमाल किया है. इसमें खास बात है कि उन्होंने रात में दिखने वाली सैटेलाइट लाइट्स और ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक डेटा को जोड़कर पता लगाया कि कहां बसावट बढ़ी और कहां कम हुई.
स्टडी की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बातें
• 1992 से 2019 के बीच 56% तटीय क्षेत्रों ने समुद्र से दूरी बढ़ाई यानी लोगों ने बसावट अंदर की ओर शिफ्ट की.
• 16% क्षेत्रों उल्टा समुद्र के और करीब चले गए, जैसे डेनमार्क के कोपेनहेगन का इलाका, जहां काफी सारे लोग समुद्र के करीब जाकर बसे हैं.
• 28% जगहों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.
University of Copenhagen के रिसर्चर Dr. Shengping Ding के मुताबिक अफ्रीका और ओशिनिया में सबसे ज्यादा रिट्रीट देखने को मिला. वहीं एशिया और साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में लोग आज भी समुद्र किनारे ही नए घर बसा रहे हैं, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा क्यों न हो.
कौन पीछे हट रहा है और कौन नहीं, इसका लॉजिक काफी दिलचस्प है.रिसर्च में पता चला कि रिट्रीट यानी किनारे से हटने का फैसला सिर्फ क्लाइमेट रिस्क पर निर्भर नहीं करता. इस मामले में असली फर्क पड़ता है कि किसी देश के पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां की आबादी कितनी वल्नरेबल है.
देशों का पैटर्न कुछ ऐसा निकला
|आर्थिक स्थिति
|ट्रेंड
|वजह
|कम कमाई करने वाले देश
|लोग किनारे ही टिके हुए, कई जगह और करीब भी जा रहे
|रोजगार, फिशिंग, बंदरगाह, घर बदलने के पैसे नहीं
|मध्यम कमाई करने वाले देश
|सबसे ज्यादा रिट्रीट
|इनके पास रिस्क समझने और रिलोकेशन पर पैसा खर्च करने की क्षमता
|ज्यादा कमाई करने वाले देश
|समुद्र के पास से हटने के बजाय और पास जा रहे
|हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, सी वॉल, अर्ली वार्निंग सिस्टम
रिसर्च टीम कहती है कि मिडिल इनकम देशों की स्थिति सबसे दिलचस्प है. इनके पास ना तो इतना पैसा है कि हर शहर को बड़े-बड़े प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर से बचा लें, और ना ही इतने मजबूर कि किनारे रहने के अलावा कोई चॉइस न हो, इसलिए ये देश तेजी से बसावट को अंदर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा और बड़ी चिंता उन देशों की है, जिनकी कमाई कम है. ऐसे देशों में कमाई कम होने के कारण समुद्र किनारों को छोड़कर आगे बढ़ना यानी रिट्रीट करना संभव ही नहीं है. लोग मजबूरी में वही रहते हैं, जहां आज क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है. इससे आने वाले सालों में लाखों लोग फ्रीक्वेंट फ्लडिंग का सामना करेंगे.
यह स्टडी दुनिया के लिए जरूरी क्यों है?
यह पहली बार है जब ग्लोबल स्तर पर यह साबित हुआ है कि रिट्रीट का असली कारण प्रकृति नहीं, बल्कि समाज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है. बढ़ते समुद्री खतरे के बीच यह डेटा दुनिया की गवर्नमेंट्स को समझाता है कि सिर्फ सी वॉल (Sea Wall) बनाना काफी नहीं, लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट कराने की प्लानिंग भी जरूरी है.