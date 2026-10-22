Oura Ring 5 भारत में लॉन्च: छोटी साइज, स्मार्ट हेल्थ ट्रैकिंग और AI वेलनेस फीचर्स से लैस
Oura Ring 5 भारत में गुरुवार को लॉन्च हुआ है जो पहले वाले मॉडल से 40% छोटा है.
Published : October 22, 2026 at 4:39 PM IST
हैदराबाद: Oura Ring 5 को आज यानी 22 अक्टूबर को भारत में लॉन्च किया गया है. यह कंपनी की स्मार्ट रिंग सीरीज का नया मॉडल है. यह नया रिंग पिछले मॉडल यानी Oura Ring 4 से छोटा और हल्का है. कंपनी का कहना है कि इसमें बेहतर सेंसर, नई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और एआई से चलने वाले वेलनेस फीचर्स दिए गए हैं. इसमें दो नई कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं, जो एक्सरसाइज के लंबे समय तक दिल की सेहत पर पड़ने वाले असर को समझने में मदद करते हैं.
मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
यह रिंग Oura Ring 4 से 40% छोटी है. इसमें हल्की टाइटेनियम बॉडी और मजबूत फिज़िकल वेपर डिपोजिशन कोटिंग है, जो खरोंच से बेहतर बचाव करती है. यह IP68 रेटिंग के साथ आती है, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 100 मीटर तक गहरे पानी में भी चल सकता है. नई सिंग्नल आर्किटेक्चर, लो-प्रोफाइल सेंसर डोम्स, बेहतर LEDs और 12 एन्हांस्ड सिंग्नल पाथवेज़ से अलग-अलग उंगली के आकार और स्किन टोन पर भी सटीक रीडिंग मिलती है.
इसमें नया हेल्थ रडार फीचर दिया गया है, जो पुराने सिम्टम रडार (Symptom Radar) पर बना है. यह लगातार बायोमेट्रिक ट्रेंड्स चेक करता है. इसमें ब्लड प्रेशर सिंग्नल्स और नाइटटाइम ब्रिदिंग मॉनिटरिंग शामिल हैं. ब्लड प्रेशर सिंग्नल्स दिल पर दबाव के ट्रेंड की जानकारी देता है, जबकि नाइटटाइम ब्रिदिंग फीचर सोते टाइम सांस की गड़बड़ी का 30 दिन का रिकॉर्ड दिखाता है. अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं.
मेन फीचर्स की लिस्ट
- 40 प्रतिशत छोटी और हल्की titanium बॉडी
- Health Radar के साथ Blood Pressure Signals और Nighttime Breathing
- Live Activity Tracking और GLP-1 Insights
- नौ दिन तक बैटरी बैकअप
- Locate और Data Deletion सुविधा
लाइव एक्टिविटी ट्रैकिंग से वर्कआउट को रियल टाइम में ऑरो ऐप पर मॉनिटर कर सकते हैं. मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए GLP-1 Insights भी जोड़ा गया है जो GLP-1 दवाएं लेने वाले यूजर्स के लिए है. Oura Health Records क्लिनिकल डेटा को रिंग के सेंसर डेटा से जोड़ता है. काउंसल हेल्थ पार्टनरशिप से एआई हेल्थकेयर सपोर्ट और बेहतर एडवाइजर एआई पर्सनलाइज्ड सलाह देता है.
इस नई रिंग में आपको Locate नाम का भी एक फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप खोए हुए रिंग या इसके चार्जिंग केस को ढूंढ सकते हैं. इसमें डाटा डिलिशन टूल भी दिया गया है, जिससे आप चुनिंदा समय का हेल्थ डेटा मिटा सकते हैं. बैटरी एक चार्ज में साइज और इस्तेमाल के हिसाब से नौ दिन तक चलती है.
कीमत और उपलब्धता
Oura Ring 5 की कीमत भारत में सिल्वर और ब्लैक कलर के लिए 39,900 रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा अगर आप इस रिंग को गोल्ड, डीप रोज़, स्टेल्थ या ब्रस्ड सिल्वर कलर्स में खरीदेंगे तो आपको 50,900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इस रिंग को कंपनी ने 6 से लेकर 13 तक की साइज में लॉन्च किया है और साइज के हिसाब से ही चार्जर भी मिलता है.
|कलर विकल्प
|कीमत
|Silver और Black
|39,900 रुपये
|Gold, Deep Rose, Stealth, Brushed Silver
|50,900 रुपये
|मेंबरशिप
|599 रुपये प्रति महीना
कंपनी ने इसे अमेज़न और क्रोमा स्टोर्स पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया है. इसके साथ आप Oura मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 599 रुपये प्रति महीना खर्च करना होगा. इससे आपको अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेंबरशिप खरीदना नहीं चाहते, तो भी आप इस रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.
यह रिंग रोजमर्रा की सेहत पर नजर रखने वालों के लिए अच्छा विकल्प है. छोटी साइज, लंबे बैटरी बैकअप और नई AI सुविधाओं के साथ यह भारत में प्री-ऑर्डर पर उपलब्ध है.