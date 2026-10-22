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Oura Ring 5 भारत में लॉन्च: छोटी साइज, स्मार्ट हेल्थ ट्रैकिंग और AI वेलनेस फीचर्स से लैस

इस स्मार्ट रिंग की कीमत सिल्वर और ब्लैक में 39,900 रुपये से शुरू होती है जबकि अन्य रंग 50,900 के हैं. ( Image Credit: Oura )

हैदराबाद: Oura Ring 5 को आज यानी 22 अक्टूबर को भारत में लॉन्च किया गया है. यह कंपनी की स्मार्ट रिंग सीरीज का नया मॉडल है. यह नया रिंग पिछले मॉडल यानी Oura Ring 4 से छोटा और हल्का है. कंपनी का कहना है कि इसमें बेहतर सेंसर, नई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और एआई से चलने वाले वेलनेस फीचर्स दिए गए हैं. इसमें दो नई कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं, जो एक्सरसाइज के लंबे समय तक दिल की सेहत पर पड़ने वाले असर को समझने में मदद करते हैं.

मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

यह रिंग Oura Ring 4 से 40% छोटी है. इसमें हल्की टाइटेनियम बॉडी और मजबूत फिज़िकल वेपर डिपोजिशन कोटिंग है, जो खरोंच से बेहतर बचाव करती है. यह IP68 रेटिंग के साथ आती है, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 100 मीटर तक गहरे पानी में भी चल सकता है. नई सिंग्नल आर्किटेक्चर, लो-प्रोफाइल सेंसर डोम्स, बेहतर LEDs और 12 एन्हांस्ड सिंग्नल पाथवेज़ से अलग-अलग उंगली के आकार और स्किन टोन पर भी सटीक रीडिंग मिलती है. इसमें नया हेल्थ रडार फीचर दिया गया है, जो पुराने सिम्टम रडार (Symptom Radar) पर बना है. यह लगातार बायोमेट्रिक ट्रेंड्स चेक करता है. इसमें ब्लड प्रेशर सिंग्नल्स और नाइटटाइम ब्रिदिंग मॉनिटरिंग शामिल हैं. ब्लड प्रेशर सिंग्नल्स दिल पर दबाव के ट्रेंड की जानकारी देता है, जबकि नाइटटाइम ब्रिदिंग फीचर सोते टाइम सांस की गड़बड़ी का 30 दिन का रिकॉर्ड दिखाता है. अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं. मेन फीचर्स की लिस्ट 40 प्रतिशत छोटी और हल्की titanium बॉडी Health Radar के साथ Blood Pressure Signals और Nighttime Breathing Live Activity Tracking और GLP-1 Insights नौ दिन तक बैटरी बैकअप Locate और Data Deletion सुविधा लाइव एक्टिविटी ट्रैकिंग से वर्कआउट को रियल टाइम में ऑरो ऐप पर मॉनिटर कर सकते हैं. मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए GLP-1 Insights भी जोड़ा गया है जो GLP-1 दवाएं लेने वाले यूजर्स के लिए है. Oura Health Records क्लिनिकल डेटा को रिंग के सेंसर डेटा से जोड़ता है. काउंसल हेल्थ पार्टनरशिप से एआई हेल्थकेयर सपोर्ट और बेहतर एडवाइजर एआई पर्सनलाइज्ड सलाह देता है.