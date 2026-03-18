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Oura Ring 4 भारत में लॉन्च, टाइटेनियम डिज़ाइन के साथ मिलेंगे AI Features

टाइटेनियम बॉडी और 8 दिन की बैटरी लाइफ के साथ ओरा रिंग 4 रोजाना पहनने के लिए आरामदायक और ड्यूरेबल बनाई गई है. ( Ouraring )

हैदराबाद: ओरा रिंग 4 को आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया गया है. दुनिया की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय स्मार्ट रिंग कंपनियों में से एक Oura ने अपने लेटेस्ट वेयरेबल को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस रिंग को डेली पहनने के लिए डिज़ाइन किया है. कंपनी का मकसद इसके जरिए लोगों की नींद, एक्टिविटी, हार्ट हेल्थ, स्ट्रेस लेवल समेत हेल्थ पैरामीटर्स पर डेटा बेस्ड जानकारी देना है, ताकि लोग अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सकें. भारतीयों का स्लिप रिकॉर्ड इस रिंग को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने एक नई रिपोर्ट भी शेयर की है, जिसका नाम India: The State of Sleep 2026 है. इस रिपोर्ट में भारतीय यूज़र्स की नींद की आदतों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय ओरा मेंबर्स औसतन रात में सिर्फ 6 घंटे 28 मिनट ही होते हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा सोने वाले देशों से करीब 40 मिनट कम है. इसमें सबसे ज्यादा चिंतता की बात यह है कि भारत में रेम और डीप स्लिप का स्तर दुनिया में सबसे कम है. यूज़र्स हर हफ्ते ग्लोबल औसत से 1 घंटे से ज्यादा रेम स्लीप खो रहे हैं. ज्यादातर लोग शाम की ओर झुके हुए क्रोनोटाइप के हैं, यानी 59% यूजर्स नाइट आउल टाइप के हैं. भारत के ज्यादातर लोगों का औसतन बेडटाइम रात 12:14 बजे और वेक-अप टाइम सुबह 7:43 बजे है. दिलचस्प बात यह कि भारतीय यूजर्स दुनिया में सबसे लंबी झपकियां लेते हैं, जिसकी टाइमिंग औसतन 53 मिनट है और ये ज्यादातर सोमवार को ली जाती हैं. हालांकि वीकडे और वीकेंड का स्लीप शेड्यूल काफी स्थिर है, लेकिन देर रात तक जागने और व्यस्त दिनचर्या की वजह से ज्यादातर लोग स्लीप डेट बना रहे हैं. लंबी झपकियां कुछ हद तक भरपाई कर रही हैं, फिर भी कई लोग सुबह उठकर थके हुए महसूस करते हैं. यह रिपोर्ट साफ बताती है कि काम के ग्लोबल शेड्यूल और लेट नाइट रूटीन भारतीयों की नींद को चुरा रहे हैं. Oura Ring 4 की खासियतें