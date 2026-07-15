'हमारी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी गाड़ी E20 कम्पैटिबल', Bajaj Auto का बड़ा बयान
Bajaj Auto ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि कंपनी की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां भी E20 को सपोर्ट करेंगी.
Published : July 15, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: भारत सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर लोगों के बीच गुस्सा बना हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार लोगों के बीच इथेनॉल ब्लेंडिंग को सही साबित करने की कोशिश कर रही है. इस बीच दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto भी इस पॉलिसी का समर्थन कर रही है, और पॉलिसी का समर्थन करने वाले अन्य वाहन निर्माताओं की लिस्ट में शामिल हो गई है.
Bajaj Auto के अनुसार, कंपनी की बनाई सभी मोटरसाइकिलें E20 कम्पैटिबल हैं, जिसमें भारत में बनी KTM और Triumph मॉडल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, Bajaj Auto की बनाई गई 10 साल पुरानी मोटरसाइकिलें भी E20 फ्यूल के साथ कम्पैटिबल हैं.
Bajaj Auto Ltd के प्रेसिडेंट – सेंट्रल मार्केटिंग, सुमीत नारंग ने कहा कि, "हम सभी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि Bajaj Auto में हमारे द्वारा बनाई गई सभी मोटरसाइकिलें E20 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से कम्पैटिबल हैं. यह सिर्फ हाल ही में बनी बाइकों के लिए ही नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से हमारे द्वारा बनाई जा रही मोटरसाइकिलों के लिए भी सच है."
नारंग ने आगे कहा कि, "यह हमारी R&D टीमों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुआ है. इस वजह से, हमारे वारंटी के नियम और शर्तें E20 फ्यूल टाइप के इस्तेमाल के लिए भी सही हैं. जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी बाइक्स सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बेचते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि, "असल में, ब्राज़ील जैसे देश में, फ्यूल टाइप E27 है, यानी 27 प्रतिशत इथेनॉल, और हम अपनी बाइक्स वहां बेचते हैं, जो बहुत अच्छी चलती हैं, और इस वजह से हमें प्रोडक्ट से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है."
Bajaj Auto ने पिछले 10 सालों में बनी KTM और Triumph बाइक्स को भी शामिल किया है, जो E20 कम्प्लायंट हैं. बता दें कि भारत में बने सिंगल-सिलेंडर ट्रायम्फ मॉडल्स को पहली बार साल 2023 में पेश किया गया था, हालांकि Bajaj साल 2002 से इंडिया में छोटी कैपेसिटी वाली KTM बाइक्स बना रहा है.
ग्राहकों को भरोसा दिलाते हुए कि Bajaj की बनाई सभी मोटरसाइकिल्स पर E20 का कोई बुरा असर नहीं होगा, Bajaj Auto ने कहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी की उम्मीद की जा सकती है.
नारंग ने आगे कहा कि, "फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी की उम्मीद की जा सकती है. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ड्राइविंग कंडीशन, राइडिंग की आदतें और मेंटेनेंस जैसे दूसरे मज़बूत फैक्टर भी हैं, जिन्हें आपको सबसे अच्छा माइलेज परफॉर्मेंस पाने के लिए ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है."
उन्होंने आगे कहा कि, "तो, आगे बढ़ें और Bajaj Auto द्वारा भारत में गर्व से बनाई गई अपनी पसंदीदा Pulsar, Dominar, KTM, Avengers या Triumph खरीदें. हमने आपका ध्यान रखा है." Bajaj Auto का यह बयान भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर बढ़ते पब्लिक गुस्से के बीच आया है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि E20 का गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि कंज्यूमर्स और एक्सपर्ट्स दोनों ने E10 को एक ऑप्शन के तौर पर भी उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन सरकार ने इस संभावना को खारिज कर दिया है.
बता दें कि 14 जुलाई को, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने E10 उपलब्ध कराने से इनकार करते हुए कहा कि भारत ने 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल कर ली है और E20 फ्यूल अब देश के हर फ्यूल स्टेशन पर उपलब्ध है.
गडकरी ने कहा कि, जो लोग इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहते हैं, वे 100 प्रतिशत पेट्रोल चुन सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 64 प्रतिशत ज़्यादा है. दिल्ली में, रेगुलर E20 की कीमत लगभग 102 रुपये प्रति लीटर है, जबकि इथेनॉल-फ्री पेट्रोल की कीमत 167 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा है.