आज आसमान में होगी "टूटते तारों की बारिश", जानें अद्भूत दृश्य देखने का बेस्ट तरीका

यह खगोलीय घटना भारत में 20 अक्टूबर की रात से लेकर 21 अक्टूबर की सुबह तक अपने चरम पर होगी. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: हैदराबाद: अगर आपको रात में आसमान और आसमान में तारों को देखने का काफी शौक है, तो अक्टूबर महीने में आज और कल यानी 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर की रात किसी शानदार गिफ्ट से कम नहीं है. दरअसल, इन दो दिनों में Orionid Meteor Shower 2025 अपने पीक पर होगा. इसका मतलब है कि उस वक्त आसमान में शूटिंग स्टार्स यानी टूटते हुए तारे साफ दिखाई देंगे. भारत के आसमान पर यह शानदार नज़ारा 21 अक्टूबर की रात से 22 अक्टूबर की सुबह तक (Indian Standard Time के मुताबिक) देखा जा सकेगा. वहीं, अमेरिका में इसका पीक टाइम एक दिन पहले — यानी 20 अक्टूबर की रात से 21 अक्टूबर की सुबह तक रहेगा. Orionid Meteor Shower होता क्या है? ये “तारों की बारिश” दरअसल तब होती है जब धरती Halley’s Comet की छोड़ी हुई स्पेस डस्ट की लाइन से गुजरती है. ये छोटे-छोटे डस्ट ग्रेन्स जब हमारी पृथ्वी की वायुमंडल से टकराते हैं तो जलकर चमकीले निशान छोड़ते हैं, जिन्हें हम "shooting stars" कहते हैं. ये meteors बहुत तेज़ और चमकदार होते हैं और कई बार कुछ सेकंड तक चमकती हुई ट्रेल छोड़ जाते हैं. इसे ही हम भारत में टूटा हुआ तारा कहते हैं.