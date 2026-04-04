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2026 Burgman Street के साथ बिकेगी ओरिजिनल Suzuki Burgman Street EX, जानें फीचर्स और कीमत

Suzuki Motorcycle अपने नए 2026 Burgman Street के साथ ओरिजिनल Suzuki Burgman Street EX की भी बिक्री करेगी.

Suzuki Burgman Street EX
Suzuki Burgman Street EX (फोटो - Suzuki Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने आखिरकार अपनी Burgman Street को अपडेट कर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह स्कूटर पहली बार बिक्री के लिए आने के लगभग आठ साल बाद, इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है.

हालांकि नए मॉडल में स्टाइलिंग में काफ़ी बदलाव, नए फ़ीचर्स और अंदरूनी हिस्सों में सुधार किए गए हैं, लेकिन कंपनी ने इसके साथ-साथ ओरिजिनल Suzuki Burgman Street EX की बिक्री भी जारी रखने का फ़ैसला किया है.

Suzuki Burgman Street EX की कीमत
मौजूदा समय में बेची जा रही Suzuki Burgman Street EX को 1.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. यह नए मॉडल के बेस Ride Connect वेरिएंट और टॉप-स्पेक TFT/Keyless वेरिएंट के बीच बेचा जाएगा, जिनकी कीमतें क्रमश: 1.02 लाख रुपये और 1.13 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. इस तरह की पोजिशनिंग उन खरीदारों को एक विकल्प प्रदान करती है, जो शायद जाने-पहचाने डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं या जिन्हें लेटेस्ट फीचर्स की उतनी परवाह नहीं है.

Suzuki Burgman Street EX का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो, इन दोनों स्कूटर्स के बीच का फ़र्क काफ़ी साफ़ नज़र आता है. नई 2026 Burgman Street की बात करें तो इसमें स्प्लिट LED हेडलैंप सेटअप मिलता है, जिसमें ज़्यादा उभरे हुए DRLs और सामने का हिस्सा ज़्यादा शार्प मिलता है. वहीं दूसरी ओर, इसके EX वेरिएंट पर नजर डालें तो इसमें वही जाना-पहचाना सिंगल-पीस हेडलैंप डिज़ाइन बरकरार रखा गया है, जो लॉन्च के समय से ही देखने को मिल रहा है.

स्कूटर के रियर सेक्शन की बात करें तो, पीछे की तरफ़, अपडेटेड मॉडल में एक नया रैपअराउंड LED टेललैंप सेटअप दिया गया है, जिसके साथ ही एक एक्सटर्नल फ़्यूल फ़िलर कैप भी मिलता है, जो नीचे की तरफ़ लगाया गया है, वहीं EX वेरिएंट में यह कैप अभी भी सीट के नीचे ही मिलती है.

Suzuki Burgman Street EX का इंजन
मैकेनिकल तौर, Burgman Street EX में 124cc का इंजन ही इस्तेमाल किया जाता है, जो 6,500 rpm पर 8.6 bhp की पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm की अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इसके अपडेटेड मॉडल में इंजन का डिस्प्लेसमेंट तो वही है, हालांकि इसका पावर कम और टॉर्क आउटपुट पहले से बेहतर हुआ है.

अपडेटेड मॉडल में इस्तेमाल किया गया इंजन, 8.3 bhp की पावर और 10.2 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है, जिसमें पीक टॉर्क थोड़ा ज्यादा हुआ है. कागज़ पर ये बदलाव बहुत मामूली लगते हैं, और ऐसा लगता है कि इनका मकसद ज़्यादातर इंजन को और बेहतर बनाना है.

Suzuki Burgman Street EX के फीचर्स
नए और पुराने मॉडल्स के बीच असली फ़र्क फ़ीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में नजर आता है. नई Burgman Street में कुछ नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, बाहर से फ़्यूल भरने की सुविधा और एक नया एग्ज़ॉस्ट सेटअप शामिल है. इसके साथ ही इसमें सीट के नीचे ज़्यादा स्टोरेज की जगह और एक हल्की चेसिस भी दी गई है.

वहीं, इसके EX वेरिएंट में ये सभी फ़ीचर्स नहीं मिलते, लेकिन इसमें टायर का सेटअप वही है, और इंजन ऑटो स्टार्ट-स्टॉप और साइलेंट स्टार्ट जैसे अन्य फ़ीचर्स मौजूद हैं. संभावित खरीदारों के लिए, यह मूल रूप से उनकी पसंद पर निर्भर करता है, कि वे नए, ज़्यादा फ़ीचर्स वाले वर्जन को चुनें या फिर पुराने, जाने-पहचाने Burgman के साथ ही बने रहें, जिसमें अब भी Maxi-स्कूटर वाला आकर्षण बरकरार है.

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