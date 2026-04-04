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2026 Burgman Street के साथ बिकेगी ओरिजिनल Suzuki Burgman Street EX, जानें फीचर्स और कीमत

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने आखिरकार अपनी Burgman Street को अपडेट कर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह स्कूटर पहली बार बिक्री के लिए आने के लगभग आठ साल बाद, इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है.

हालांकि नए मॉडल में स्टाइलिंग में काफ़ी बदलाव, नए फ़ीचर्स और अंदरूनी हिस्सों में सुधार किए गए हैं, लेकिन कंपनी ने इसके साथ-साथ ओरिजिनल Suzuki Burgman Street EX की बिक्री भी जारी रखने का फ़ैसला किया है.

Suzuki Burgman Street EX की कीमत

मौजूदा समय में बेची जा रही Suzuki Burgman Street EX को 1.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. यह नए मॉडल के बेस Ride Connect वेरिएंट और टॉप-स्पेक TFT/Keyless वेरिएंट के बीच बेचा जाएगा, जिनकी कीमतें क्रमश: 1.02 लाख रुपये और 1.13 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. इस तरह की पोजिशनिंग उन खरीदारों को एक विकल्प प्रदान करती है, जो शायद जाने-पहचाने डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं या जिन्हें लेटेस्ट फीचर्स की उतनी परवाह नहीं है.

Suzuki Burgman Street EX का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, इन दोनों स्कूटर्स के बीच का फ़र्क काफ़ी साफ़ नज़र आता है. नई 2026 Burgman Street की बात करें तो इसमें स्प्लिट LED हेडलैंप सेटअप मिलता है, जिसमें ज़्यादा उभरे हुए DRLs और सामने का हिस्सा ज़्यादा शार्प मिलता है. वहीं दूसरी ओर, इसके EX वेरिएंट पर नजर डालें तो इसमें वही जाना-पहचाना सिंगल-पीस हेडलैंप डिज़ाइन बरकरार रखा गया है, जो लॉन्च के समय से ही देखने को मिल रहा है.

स्कूटर के रियर सेक्शन की बात करें तो, पीछे की तरफ़, अपडेटेड मॉडल में एक नया रैपअराउंड LED टेललैंप सेटअप दिया गया है, जिसके साथ ही एक एक्सटर्नल फ़्यूल फ़िलर कैप भी मिलता है, जो नीचे की तरफ़ लगाया गया है, वहीं EX वेरिएंट में यह कैप अभी भी सीट के नीचे ही मिलती है.