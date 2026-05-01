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ऑप्टिकल टोरनैडो: क्वांटम शोध के दौरान वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता, प्रकाश की किरणों के बंवडर खोजे

टोरॉन्स का एक नेटवर्क—तरल क्रिस्टलों में पाए जाने वाले स्व-संगठित दोष—जिनकी आंतरिक संरचना कक्षीय कोणीय संवेग (orbital angular momentum) वहन करने वाले लेज़र प्रकाश के उत्पादन को संभव बनाती है. ( फोटो - Marcin Muszyński, Faculty of Physics University of Warsaw )

हैदराबाद: वैज्ञानिकों ने पहली बार यह दिखाया है कि प्रकाश एक बेहद छोटी संरचना के अंदर बवंडर की तरह घूम सकता है. वारसॉ विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक बड़ी उपलब्धि है, जो ऑप्टिकल संचार और क्वांटम तकनीकों के लिए छोटे प्रकाश स्रोतों के विकास को एक नया रूप दे सकती है. यह शोध वारसॉ विश्वविद्यालय के भौतिकी संकाय, मिलिट्री यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटे क्लेरमोंट ऑवरगने के इंस्टीट्यूट पास्कल CNRS के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था. इस शोध के निष्कर्ष कॉम्पैक्ट फोटोनिक उपकरण बनाने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं, जो मौजूदा प्रणालियों की तुलना में अधिक सरल और अधिक स्केलेबल हैं. ऑप्टिकल भंवर क्या है?

शोधकर्ताओं के अनुसार, इस खोज के मूल में जो परिघटना है, उसे 'ऑप्टिकल भंवर' (optical vortex) के नाम से जाना जाता है. इस अध्ययन के लेखक डॉ. मार्सिन मुज़िन्स्की इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें प्रकाश की तरंग अपनी ही धुरी के चारों ओर मुड़ जाती है. इस दौरान उसका फेज़ (phase) एक सर्पिल (spiral) रूप में बदलता है, और यहां तक कि विद्युत क्षेत्र का ध्रुवीकरण (polarisation) भी घूमने लगता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑप्टिकल भंवर (optical vortex) लंबे समय से क्वांटम संचार और सूक्ष्म वस्तुओं के नियंत्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए रुचि का विषय रहा है. हालांकि, इन्हें उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक रूप से या तो जटिल नैनो-संरचनाओं या बड़े प्रायोगिक सेटअपों की आवश्यकता होती रही है. लिक्विड क्रिस्टल एक सरल समाधान के रूप में उभर रहे

टीम ने एक अलग रणनीति अपनाई और लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया. यह एक ऐसा पदार्थ है जिसकी बनावट सेमी-सॉलिड या गाढ़ी होती है. वारसॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि इस पदार्थ के अंदर, 'टोरॉन' नाम के खास तरह के दोष बन सकते हैं. इन्हें कसकर मुड़ी हुई सर्पिल संरचनाओं के तौर पर बताया गया है — जो DNA जैसी होती हैं — और जो एक अंगूठी की तरह बंद होकर डोनट जैसा आकार ले लेती हैं. वारसॉ यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स फ़ैकल्टी में नैनोटेक्नोलॉजी की छात्रा जोआना मेड्रज़िका बताती हैं कि टोरॉन, रोशनी के लिए सूक्ष्म जाल का काम करते हैं. ये फ़ोटॉन के लिए एक सिंथेटिक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं. टोरॉन बनाने की प्रक्रिया में यह एक बहुत ही अहम कदम है. उन्होंने समझाया कि हालांकि रोशनी, इलेक्ट्रॉनों की तरह चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, फिर भी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर इसकी स्थानिक रूप से बदलने वाली बायरफ़्रिंजेंस (birefringence) एक गणितीय रूप से समान प्रभाव पैदा करती है. इस वजह से रोशनी ठीक उसी तरह मुड़ जाती है, जैसे साइक्लोट्रॉन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन मुड़ते हैं.