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ऑप्टिकल टोरनैडो: क्वांटम शोध के दौरान वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता, प्रकाश की किरणों के बंवडर खोजे

तीन अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म संरचनाओं के भीतर घूमते हुए ऑप्टिकल बवंडर निर्मित किए हैं, जिससे क्वांटम संचार के क्षेत्र में सरलतर फोटोनिक उपकरणों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है.

A network of torons, self-organizing defects in liquid crystals whose internal structure enables the generation of laser light carrying orbital angular momentum.
टोरॉन्स का एक नेटवर्क—तरल क्रिस्टलों में पाए जाने वाले स्व-संगठित दोष—जिनकी आंतरिक संरचना कक्षीय कोणीय संवेग (orbital angular momentum) वहन करने वाले लेज़र प्रकाश के उत्पादन को संभव बनाती है. (फोटो - Marcin Muszyński, Faculty of Physics University of Warsaw)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 10:52 AM IST

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Updated : May 1, 2026 at 11:23 AM IST

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हैदराबाद: वैज्ञानिकों ने पहली बार यह दिखाया है कि प्रकाश एक बेहद छोटी संरचना के अंदर बवंडर की तरह घूम सकता है. वारसॉ विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक बड़ी उपलब्धि है, जो ऑप्टिकल संचार और क्वांटम तकनीकों के लिए छोटे प्रकाश स्रोतों के विकास को एक नया रूप दे सकती है.

यह शोध वारसॉ विश्वविद्यालय के भौतिकी संकाय, मिलिट्री यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटे क्लेरमोंट ऑवरगने के इंस्टीट्यूट पास्कल CNRS के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था. इस शोध के निष्कर्ष कॉम्पैक्ट फोटोनिक उपकरण बनाने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं, जो मौजूदा प्रणालियों की तुलना में अधिक सरल और अधिक स्केलेबल हैं.

ऑप्टिकल भंवर क्या है?
शोधकर्ताओं के अनुसार, इस खोज के मूल में जो परिघटना है, उसे 'ऑप्टिकल भंवर' (optical vortex) के नाम से जाना जाता है. इस अध्ययन के लेखक डॉ. मार्सिन मुज़िन्स्की इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें प्रकाश की तरंग अपनी ही धुरी के चारों ओर मुड़ जाती है. इस दौरान उसका फेज़ (phase) एक सर्पिल (spiral) रूप में बदलता है, और यहां तक कि विद्युत क्षेत्र का ध्रुवीकरण (polarisation) भी घूमने लगता है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑप्टिकल भंवर (optical vortex) लंबे समय से क्वांटम संचार और सूक्ष्म वस्तुओं के नियंत्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए रुचि का विषय रहा है. हालांकि, इन्हें उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक रूप से या तो जटिल नैनो-संरचनाओं या बड़े प्रायोगिक सेटअपों की आवश्यकता होती रही है.

लिक्विड क्रिस्टल एक सरल समाधान के रूप में उभर रहे
टीम ने एक अलग रणनीति अपनाई और लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया. यह एक ऐसा पदार्थ है जिसकी बनावट सेमी-सॉलिड या गाढ़ी होती है. वारसॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि इस पदार्थ के अंदर, 'टोरॉन' नाम के खास तरह के दोष बन सकते हैं. इन्हें कसकर मुड़ी हुई सर्पिल संरचनाओं के तौर पर बताया गया है — जो DNA जैसी होती हैं — और जो एक अंगूठी की तरह बंद होकर डोनट जैसा आकार ले लेती हैं.

वारसॉ यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स फ़ैकल्टी में नैनोटेक्नोलॉजी की छात्रा जोआना मेड्रज़िका बताती हैं कि टोरॉन, रोशनी के लिए सूक्ष्म जाल का काम करते हैं. ये फ़ोटॉन के लिए एक सिंथेटिक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं. टोरॉन बनाने की प्रक्रिया में यह एक बहुत ही अहम कदम है.

उन्होंने समझाया कि हालांकि रोशनी, इलेक्ट्रॉनों की तरह चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, फिर भी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर इसकी स्थानिक रूप से बदलने वाली बायरफ़्रिंजेंस (birefringence) एक गणितीय रूप से समान प्रभाव पैदा करती है. इस वजह से रोशनी ठीक उसी तरह मुड़ जाती है, जैसे साइक्लोट्रॉन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन मुड़ते हैं.

इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शोधकर्ताओं ने टोरॉन को एक ऑप्टिकल माइक्रोकेविटी के अंदर रखा. यह एक दर्पण-आधारित संरचना है, जो प्रकाश को बार-बार परावर्तित करती है और उसे लंबे समय तक एक ही जगह पर सीमित रखती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ट्रैप का आकार—और इस प्रकार प्रकाश के गुण भी—एक बाहरी विद्युत वोल्टेज का उपयोग करके समायोजित किए जा सकते हैं.

एक ऐतिहासिक परिणाम
रिपोर्ट के अनुसार, सबसे खास नतीजा यह था कि पहली बार ग्राउंड स्टेट में लाइट कैरीइंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हासिल हुआ, जो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट है. यूनिवर्सिटी क्लेरमोंट ऑवर्गे के प्रोफेसर गिलौम मालपुएच ने कहा कि "यह खास तौर पर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और एनर्जी जमा करने के लिए सबसे अच्छी होती है, जिससे लेज़िंग हासिल करना बहुत आसान हो जाता है."

परिणाम की पुष्टि करने के लिए, शोधकर्ताओं ने सिस्टम में एक लेज़र डाई डाली और एक सुसंगत प्रकाश प्राप्त किया, जो घूमता भी है और लेज़र प्रकाश की तरह व्यवहार भी करता है—जिसकी ऊर्जा और उत्सर्जन की दिशा भली-भांति परिभाषित होती है.

सरल फोटोनिक्स और क्वांटम प्रौद्योगिकी
रिपोर्ट में बताया गया है कि यह तकनीक यह दर्शाती है कि लिक्विड क्रिस्टल जैसे स्व-व्यवस्थित होने वाले पदार्थ, संरचित प्रकाश (structured light) के निर्माण में जटिल नैनोतकनीक की जगह ले सकते हैं. मिलिट्री यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के प्रोफ़ेसर विक्टर पीसेक का निष्कर्ष है कि भविष्य में, यह ऑप्टिकल संचार और क्वांटम तकनीकों के लिए अधिक सरल और बड़े पैमाने पर बनाए जा सकने वाले फोटोनिक उपकरणों को संभव बना सकता है.

प्रोफेसर जैकज़ेक स्ज़िट्को, जिन्होंने इस शोध समूह का नेतृत्व किया, आगे कहते हैं कि यह कार्य भौतिकी के कई क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है—क्वांटम यांत्रिकी और पदार्थ इंजीनियरिंग से लेकर प्रकाशिकी और ठोस-अवस्था भौतिकी तक—जिससे यह हाल के वर्षों में फोटोनिक्स के क्षेत्र में सबसे अधिक अंतर्विषयक (interdisciplinary) प्रगति में से एक बन गया है.

वास्तविक जीवन में इस नई तकनीक के अनुप्रयोग
ऑप्टिकल टोर्नाडो टेक्नोलॉजी की मदद से, शोधकर्ता ज़्यादा सुरक्षित और हैक न किए जा सकने वाले कम्युनिकेशन चैनल बना पाएंगे और भविष्य के क्वांटम नेटवर्क के लिए ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा दे पाएंगे.

चूंकि ऑप्टिकल भंवर (vortices) आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी मदद से छोटे और कम ऊर्जा खर्च करने वाले लेज़र बनाए जा सकेंगे, जो खास तरह की संरचित रोशनी पैदा करते हैं. इसका इस्तेमाल बहुत छोटी चीज़ों को सटीक रूप से नियंत्रित करने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किया जा सकता है, जो जैविक शोध और नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है.

Last Updated : May 1, 2026 at 11:23 AM IST

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