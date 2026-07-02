Oppo Reno 16 और Reno 16c भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Oppo ने भारत में Reno 16 और Reno 16c स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 61,999 रुपये और 46,999 रुपये से शुरू होती है.
Published : July 2, 2026 at 2:29 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने गुरुवार को अपनी मिड-रेंज रेनो सीरीज के दो नए मॉडल्स से भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया. इन दोनों फोन्स के नाम Oppo Reno 16 और Oppo Reno 16c हैं. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इस फोन के स्टैंडर्ड मॉडल यानी Oppo Reno 16 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Oppo Reno 16c में मीडियाटेक चिप लगाया गया है. ये दोनों नए फोन्स को अलग-अलग यूज़र बेस के लिए बनाया गया है.
डिस्प्ले और प्रोसेसर
डिस्प्ले: Reno 16 में 6.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. वहीं, Reno 16c में थोड़ा बड़ा 6.57 इंच का AMOLED पैनल है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ आता है. हालांकि, इसकी पीक ब्राइटनेस 1,400 निट्स तक सीमित है.
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चिपसेट: प्रोसेसर के मामले में Reno 16 को Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिला है, जबकि Reno 16c में MediaTek Dimensity 7300 चिप का इस्तेमाल हुआ है.
ओएस: दोनों फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 के साथ आते हैं और ड्यूल सिम सपोर्ट करते हैं. दोनों फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है.
कैमरा, बैटरी और अन्य फीचर्स
कैमरा: Reno 16 में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है. वहीं Reno 16c में प्राइमरी और टेलीफोटो कैमरा तो वही 50MP का है, लेकिन अल्ट्रावाइड सेंसर सिर्फ 8MP का दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
बैटरी: बैटरी के मामले में Reno 16 में 6,700mAh की बैटरी है, जबकि Reno 16c में इससे बड़ी 7,000mAh बैटरी दी गई है. दोनों फोन 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं.
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अन्य फीचर्स: इन दोनों फोन्स में IP66, IP68, IP69 व IP69K रेटिंग के साथ धूल व पानी से सुरक्षा भी देते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इनमें 5G, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-सी पोर्ट और GPS जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.
कीमत, ऑफर्स और उपलब्धता
Oppo Reno 16 की कीमत: इस फोन की शुरुआती कीमत 61,999 रुपये है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है. वहीं 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 67,999 रुपये हैं.
Oppo Reno 16c की कीमत: इसकी कीमत 46,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके 8GB+256GB और 12GB+256GB वेरिएंट क्रमशः 49,999 रुपये और 55,999 रुपये में उपलब्ध होंगे.
Prices revealed! OPPO Bubble: ₹7,999 | Reno16c: 8+128GB - ₹46,999, 8+256GB - ₹49,999, 12+256GB - ₹55,999 | Reno16: 8+256GB - ₹61,999, 12+256GB - ₹67,999. #OPPORenoLand #OPPOReno16Series #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/umFsgH0ucJ— OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2026
ऑफर्स और उपलब्धता: कंपनी SBI, HDFC बैंक समेत कुछ अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है. दोनों स्मार्टफोन 9 जुलाई से Amazon, Flipkart और ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. रंगों की बात करें तो यह Starry White, Stellar Purple और Twilight Violet शेड्स में आएंगे.