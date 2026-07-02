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Oppo Reno 16 और Reno 16c भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

दोनों फोन 9 जुलाई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और 50 मेगापिक्सल कैमरा व बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स से लैस हैं. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने गुरुवार को अपनी मिड-रेंज रेनो सीरीज के दो नए मॉडल्स से भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया. इन दोनों फोन्स के नाम Oppo Reno 16 और Oppo Reno 16c हैं. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इस फोन के स्टैंडर्ड मॉडल यानी Oppo Reno 16 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Oppo Reno 16c में मीडियाटेक चिप लगाया गया है. ये दोनों नए फोन्स को अलग-अलग यूज़र बेस के लिए बनाया गया है. डिस्प्ले और प्रोसेसर डिस्प्ले: Reno 16 में 6.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. वहीं, Reno 16c में थोड़ा बड़ा 6.57 इंच का AMOLED पैनल है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ आता है. हालांकि, इसकी पीक ब्राइटनेस 1,400 निट्स तक सीमित है. चिपसेट: प्रोसेसर के मामले में Reno 16 को Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिला है, जबकि Reno 16c में MediaTek Dimensity 7300 चिप का इस्तेमाल हुआ है. ओएस: दोनों फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 के साथ आते हैं और ड्यूल सिम सपोर्ट करते हैं. दोनों फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है. कैमरा, बैटरी और अन्य फीचर्स