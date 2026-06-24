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OPPO Reno 16 और Reno 16c की भारत में कीमत लीक, जानें फीचर्स

लीक रिपोर्ट के अनुसार OPPO Reno 16 5G और Reno 16c 5G की कीमत में पिछले मॉडल्स के मुकाबले बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

With the inclusion of a larger battery, an improved camera setup, and a new chipset, the new Reno 16 series will be introduced with upgraded features.
नए Reno 16 सीरीज़ में बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा सेटअप और नया चिपसेट मिलने से डिवाइस अपग्रेडेड फीचर्स के साथ पेश होगा. (Image Credit: Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 3:13 PM IST

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हैदराबाद: Oppo Reno 16 सीरीज का भारत में लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है. ओप्पो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इस फोन के बारे में कई पोस्ट किए हैं, जिससे फोन के डिज़ाइन के साथ-साथ कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है. अब ओप्पो के इस अपकमिंग फोन की कीमत के बारे में नई जानकारी सामने आई है.

भारत के लोकप्रिय टिप्स्टर अभिषेक यादव ने रिटेल यूनिट्स के हवाले से Reno 16 5G और Reno 16c 5G की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स लीक किए हैं. आइए हम आपको ओप्पो की इस नई फोन सीरीज की डिटेल्स बताते हैं.

Reno 16 और Reno 16c के स्पेसिफिकेशन्स

लीक के मुताबिक, Reno 16 5G में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया जाएगा. इसमें 6,700mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी होगी. इसके पिछले हिस्से पर 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के अगले हिस्से पर भी 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.

Reno 16c में प्रोसेसर के लिए Mediatek Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट दिया जा सकता है. इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है. इस फोन के पिछले हिस्से पर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसका मेन कैमरा 50MP और दूसरा कैमरा भी 50MP के टेलीफोटो लेंस और तीसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आ सकता है. इसमें भी 50MP का फ्रंट कैमरा हो सकता है.

ओप्पो ने पहले ही एक माइक्रोसाइट और अमेज़न लिस्टिंग के जरिए Reno 16 सीरीज की भारत में लॉन्च होना कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने Oppo Reno 16 के साथ Reno 16c, ओप्पो बबल एक्सेसरी और Enco Air 5 ईयरबड्स के लॉन्च होने की जानकारी भी दी है.

यह सीरीज़ स्टैरी व्हाइट, ट्वाइलाइट वायलेट और स्टेलर पर्पल कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी. कंपनी ने नए AI Snap Key, माइंड स्पेस इंटीग्रेशन और IP66, IP68, IP69 तथा IP69K रेटिंग्स की भी पुष्टि की है.

Reno 16 में 6.32-इंच का FHD+ AMOLED पैनल मिलेगा, वहीं Reno 16c में 6.57-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले होगा. दोनों ही डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा.

कीमत में बदलाव की उम्मीद

लीक रिपोर्ट्स की मानें तो OPPO Reno 16 5G की कीमत भारत में 59,999 रुपये और Reno 16c 5G की कीमत 49,999 रुपये हो सकती है. अगर यह आंकड़े सही साबित होते हैं, तो यह पिछले मॉडल्स के मुकाबले एक बड़ा प्राइस हाइक होगा.

आपको याद होगा कि पिछले साल Reno 15 भारत में 45,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, जबकि Reno 15c की शुरुआती कीमत 34,999 रुपये रखी गई थी. इस हिसाब से दोनों फोन्स में क्रमशः 14,000 रुपये और 15,000 रुपये तक का इजाफा देखा जा सकता है.

ओप्पो ने अपनी नई रेनो सीरीज के फोन्स में बड़ी बैटरी दी है, कैमरा को अपग्रेड किया है, ड्यूरेबिलिटी को बेहतर किया है, जिसकी वजह के बढ़ी हुई कीमत को जायज़ ठहराया जा सकता है, लेकिन इस नई अपकमिंग सीरीज के फोन्स में भी कंपनी ने उसी चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसका पिछले साल यानी Reno 15 सीरीज के फोन्स में किया गया है. ऐसे में यूज़र्स सवाल उठाएंगे कि कीमत बढ़ने के बाद भी चिपसेट को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया.

हालांकि, आजकल फोन की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण एआई डेटा सेंटर्स की वजह से पूरे विश्व में रैम एंड स्टोरेज की कमी होना भी है. इस वजह से कई पुराने फोन्स की कीमत भी बढ़ चुकी है और बढ़ने वाली है.

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