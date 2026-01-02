ETV Bharat / technology

Oppo Reno 15 सीरीज की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या हो सकती है कीमत और फीचर्स

Oppo Reno 15 सीरीज ( फोटो - Oppo )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo अपनी Reno 15 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. इस नई लाइनअप में तीन मॉडलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें Oppe Reno 15 Pro और Pro Mini मॉडल के साथ ही Reno 15 शामिल हैं. कंपनी ने आने वाले स्मार्टफ़ोन के पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ीचर्स की भी तारीफ़ की है, और इस बात की जानकारी दी है कि तीनों मॉडल में नए कैमरा हार्डवेयर और अपडेटेड AI-आधारित इमेजिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. कीमत और उपलब्धता के बारे में डिटेल्स ऑफिशियल लॉन्च के करीब बताई जाएंगी. कब होगी Oppo Reno 15 सीरीज लॉन्च

Oppo India 8 जनवरी को भारत में Oppo Reno 15 सीरीज़ को लॉन्च करने वाली है. इस लाइनअप में Oppo Reno 15 Pro 5G, Oppo Reno 15 Pro Mini 5G और Oppo Reno 15 5G शामिल होंगे. कंपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और वीडियो फीचर्स पर फोकस करते हुए एक नया कैमरा सिस्टम भी करेगी. Oppo ने नए कैमरा हार्डवेयर की पुष्टि की है, जबकि कीमत और उपलब्धता की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. Oppo Reno 15 सीरीज का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो Oppo Reno 15 Pro 5G और Reno 15 Pro Mini 5G में 200-मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा, 50-मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा और 100-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू वाला 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा. इसका टेलीफोटो कैमरा 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम को सपोर्ट करेगा. इन फ़ोन में ग्रुप फोटो प्रोसेसिंग फीचर्स और टोन-बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी, जो आसपास के माहौल के हिसाब से लाइटिंग और कलर को एडजस्ट करती है. Reno 15 सीरीज़ में AI एडिटर 3.0 पेश किया जाएगा, जिसमें AI पोर्ट्रेट ग्लो और मोशन फोटो एडिटिंग फीचर्स जैसे टूल्स भी मिलते हैं. Oppo ने मुश्किल लाइटिंग में डायनामिक रेंज को बेहतर बनाने के लिए मेन रियर कैमरे पर डुअल कन्वर्ज़न गेन वीडियो के लिए सपोर्ट की भी पुष्टि की है.