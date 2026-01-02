Oppo Reno 15 सीरीज की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या हो सकती है कीमत और फीचर्स
Oppo अपनी Reno 15 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. इसकी लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है.
Published : January 2, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo अपनी Reno 15 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. इस नई लाइनअप में तीन मॉडलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें Oppe Reno 15 Pro और Pro Mini मॉडल के साथ ही Reno 15 शामिल हैं.
कंपनी ने आने वाले स्मार्टफ़ोन के पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ीचर्स की भी तारीफ़ की है, और इस बात की जानकारी दी है कि तीनों मॉडल में नए कैमरा हार्डवेयर और अपडेटेड AI-आधारित इमेजिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. कीमत और उपलब्धता के बारे में डिटेल्स ऑफिशियल लॉन्च के करीब बताई जाएंगी.
कब होगी Oppo Reno 15 सीरीज लॉन्च
Oppo India 8 जनवरी को भारत में Oppo Reno 15 सीरीज़ को लॉन्च करने वाली है. इस लाइनअप में Oppo Reno 15 Pro 5G, Oppo Reno 15 Pro Mini 5G और Oppo Reno 15 5G शामिल होंगे. कंपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और वीडियो फीचर्स पर फोकस करते हुए एक नया कैमरा सिस्टम भी करेगी. Oppo ने नए कैमरा हार्डवेयर की पुष्टि की है, जबकि कीमत और उपलब्धता की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.
Oppo Reno 15 सीरीज का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो Oppo Reno 15 Pro 5G और Reno 15 Pro Mini 5G में 200-मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा, 50-मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा और 100-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू वाला 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा.
इसका टेलीफोटो कैमरा 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम को सपोर्ट करेगा. इन फ़ोन में ग्रुप फोटो प्रोसेसिंग फीचर्स और टोन-बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी, जो आसपास के माहौल के हिसाब से लाइटिंग और कलर को एडजस्ट करती है.
Reno 15 सीरीज़ में AI एडिटर 3.0 पेश किया जाएगा, जिसमें AI पोर्ट्रेट ग्लो और मोशन फोटो एडिटिंग फीचर्स जैसे टूल्स भी मिलते हैं. Oppo ने मुश्किल लाइटिंग में डायनामिक रेंज को बेहतर बनाने के लिए मेन रियर कैमरे पर डुअल कन्वर्ज़न गेन वीडियो के लिए सपोर्ट की भी पुष्टि की है.
फ्रंट कैमरा की बात करें तो Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini दोनों मॉडल फ्रंट, मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरों पर 60 फ्रेम प्रति सेकंड तक 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेंगे. वीडियो फीचर्स के तौर पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइज़ेशन, चुनिंदा कैमरों पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन, डुअल-व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फोटो खींचने की क्षमता शामिल होगी.
वहीं स्टैंडर्ड Oppo Reno 15 5G इन AI कैमरा फीचर्स में से कई को कम कीमत के साथ आएगा, और इसमें पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरा दिया जाएगा, जबकि 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा दिया जाएगा.
Oppo Reno 15 सीरीज की अनुमानित कीमत
कीमत की बात करें तो पहले सामने आई जानकारी के अनुसार, Oppo Reno 15 Pro Mini के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की बॉक्स कीमत 64,999 रुपये सामने आई थी, जबकि एडजस्टमेंट और संभावित बैंक ऑफर्स के बाद इसकी रिटेल कीमत 59,999 रुपये के करीब हो सकती है.
Oppo Reno 15 सीरीज़ की बिक्री Flipkart, Amazon और Oppo India ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इन फ़ोन में होलोफ्यूज़न टेक्नोलॉजी के साथ एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम दिया जाएगा और इनमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिलेगी.
Oppo Reno 15 सीरीज की डिस्प्ले
Reno 15 Pro Mini के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले और 93.35 प्रतिशत का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो दिया जा सकता है, जबकि Reno 15 Pro में 6.78-इंच का AMOLED पैनल और स्टैंडर्ड Reno 15 में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. सभी मॉडल्स में फुल-HD+ रेजोल्यूशन मिल सकता है, जिसमें Pro वेरिएंट में ज़्यादा पीक ब्राइटनेस होगी.
Oppo Reno 15 का प्रोसेसर और बैटरी
Reno 15 Pro Mini में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट मिल सकता है, इसमें 6,200mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिल सकती है, और इसका वज़न लगभग 187g हो सकता है, जबकि कलर ऑप्शन और डाइमेंशन भी पूरी लाइनअप में अलग-अलग होने की उम्मीद है.