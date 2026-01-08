ETV Bharat / technology

Oppo Reno 15 5G सीरीज़ भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और स्पेसिफिकेशन

Oppo Reno 15 5G सीरीज़ हुई लॉन्च ( फोटो - Oppo India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने अपनी Oppo Reno 15 5G सीरीज़ को गुरुवार को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज को 2024 की Reno 14 सीरीज़ के सक्सेसर के तौर पर उतारा गया है, और इसमें चार मॉडल शामिल किए गए हैं, जिनमें Oppo Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Mini, और Reno 15C शामिल हैं. जहां इसके, पहले दो मॉडल पिछली जेनरेशन के फीचर्स पर बने हुए हैं, वहीं Reno 15 Pro Mini 5G एक नया मॉडल है, जिसे भारत में पहली बार पेश किया गया है. Oppo Reno 15 सीरीज़ 5G Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलता है. Oppo Reno 15 सीरीज की कीमत

कीमत की बात करें तो, Oppo Reno 15 5G की भारत में कीमत 8GB + 256GB वेरिएंट वाले बेस वेरिएंट के लिए 45,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं इसके 12GB + 256GB और 12GB + 512GB मॉडल की कीमत क्रमशः 48,999 रुपये और 53,999 रुपये है. इसके अलावा, Oppo Reno 15 Pro 5G और Reno 15 Pro Mini 5G की कीमतें क्रमशः 67,999 रुपये और 59,999 रुपये से शुरू होती हैं. जानकारी के अनुसार, ये स्मार्टफोन 13 फरवरी से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे. नई Oppo Reno 15 5G सीरीज को Flipkart, Amazon और Oppo India ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है. Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini 5G के फीचर्स

नए Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सेटअप के साथ आते हैं, और Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलते हैं. Reno 15 Pro मॉडल में 6.78-इंच की फुल-HD+ (1,272 x 2,772 पिक्सल) LTPO AMOLED स्क्रीन मिलती है. इसमें 450ppi पिक्सल डेंसिटी, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है. वहीं Reno 15 Pro Mini 5G में छोटी 6.32-इंच की 1.5K (1,216 x 2,640 पिक्सल) LTPS AMOLED स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें समान रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस लेवल मिलता है, और ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन दिया गया है. प्रोसेसर की बात करें तो, दोनों Oppo Reno 15 Pro 5G मॉडल में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट और Mali-G720 MC7 GPU से पावर लेते हैं, जिसमें 12GB रैम और 512GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है.