ETV Bharat / technology

Oppo Find N6 में Snapdragon 8 Elite Gen 5? कई फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करने की तैयारी में ओप्पो

यह Oppo Find N5 की तस्वीर है. ( फोटो क्रेडिट: Oppo )

हैदराबाद: Oppo एकसाथ बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ओप्पो अपने अगले फ्लैगशिप फोन को क्वालकॉम द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सबसे फास्ट चिपसेट यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ लॉन्च कर सकती है.चीन की सोशल मीडिया साइट्स पर फैल रही लेटेस्ट लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक ओप्पो के पास कई प्रीमियम डिवाइस को एकसाथ डेवलप कर रही है और वो अभी टेस्टिंग फेज़ में है.

इनमें कुछ फोल्डेबल फोन्स हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल फ्लैगशिप फोन्स हैं तो कुछ कॉम्पैक्ट पावरफुल मॉडल्स हैं. ओप्पो ने हाल ही में भारत में Find X9 और X9 Pro लॉन्च किया है, लेकिन अब कंपनी कुछ बड़े फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करने की तैयारी में है. आइए हम आपको इन संभावित अपकमिंग फोन्स के बारे में मिली रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं.

Oppo Find N6: पहला फोल्डेबल जिसमें होगा Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Weibo पर टिप्स्टर Digital Chat Station ने इशारों-इशारों में बताया कि पहला Snapdragon 8 Elite Gen 5 वाला फोल्डेबल फोन अब तैयार हो चुका है, और कमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि यह फोन Oppo Find N6 ही होगा. पिछली बार Oppo ने Find N5 में Snapdragon 8 Elite का एक कम-कोर वाला (7-core CPU) वेरिएंट दिया था, लेकिन इस बार Find N6 में, या तो फुल 8-core Elite Gen 5 चिप आएगी या शायद एक नया कस्टम वेरिएंट आएगा. हालांकि कंपनी ने अभी कुछ कन्फर्म नहीं किया, लेकिन प्रदर्शन ज़बरदस्त होगा—ये साफ है.

Find N6 का डिस्प्ले सेटअप: बड़ा, हल्का और ज्यादा हैंडी

लीक्स के मुताबिक फोन में, 8.1-inch का बड़ा फोल्डेबल इनर डिस्प्ले हो सकता है, जिसके साथ 6.6-inch का कवर डिस्प्ले होगा. रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन की सबसे खास बात है कि यह फोन परंपरागत फोल्डेबल फोन्स से पतला और हल्का होगा.यानी ओप्पो के अपकमिंग फोल्डेबल फोन्स Galaxy Z Fold जैसे मोटे नहीं होंगे.

Find N6 में मिलेंगे:

Wireless Charging

कस्टमाइज़ेबल बटन

Side-mounted fingerprint sensor

Foldable फोन्स में साइड फिंगरप्रिंट अब भी सबसे तेज अनलॉक सपोर्ट देता है, जिसपर ओप्पो भरोसा जता रहा है.

कैमरा और बैटरी: Foldable में 6,000mAh+?

Foldable फोन्स की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी लाइफ से होती है, लेकिन ओप्पो इस मामले में भी अपने अगले फोल्डेबल फोन्स को बेहतर कर रहा है.