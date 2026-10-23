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₹94,999 के Oppo Pad Mini को टक्कर देंगे ये फ्लैगशिप टैबलेट्स, ₹60,000 के बजट में भी हैं बेस्ट ऑप्शंस

अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो OnePlus Pad 4 करीब 63 हजार रुपये में बड़े स्क्रीन और दमदार बैटरी के साथ बेहतर वैल्यू ऑफर करता है. ( Image Credit: ETV Bharat via Oppo, Apple, Samsung )

हैदराबाद: 22 अक्टूबर 2026 यानी कल ही ओप्पो ने भारत में एक इवेंट आयोजित किया था, जिसमें कंपनी ने अपना पूरा इकोसिस्टम लॉन्च किया. इस इकोसिस्टम में Oppo Find X10 Series, Oppo Enco X4, 10,000mAh पावरबैंक और एक फ्लैगशिप टेबलेट भी था, जिसका नाम Oppo Pad Mini है. इस टैबलेट की कीमत 94,999 रुपये है. इतनी मंहगी प्राइस रेंज में एपल और सैमसंग के अलावा भारत में किसी दूसरी कंपनी का यह पहला टैबलेट है.

ओप्पो पैड मिनी को कंपनी ने एक कॉम्पैक्ट टैबलेट के तौर पर पेश किया है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इसे कंपनी ने लैवेंडर कलर में लॉन्च किया है और इसकी बिक्री 29 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट और ओप्पो के आधिकारिक स्टोर पर शुरू होगी. इसके साथ लॉन्च ऑफर में स्टाइलस और केस फ्री भी मिल सकता है. अगर आप इस टैबलेट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले हमारे इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपके काफी काम आ सकता है.

अगर आप इतने रुपये खर्च करके बड़ी स्क्रीन वाला एक टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग का यह टैबलेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें आपको डायनमिक एमोलेड डिस्प्ले और बॉक्स में एक S Pen मिलता है, जिसके साथ आप नोट्स, ड्रॉइंग और DeX मोड में लैपटॉप जैसा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं. सैमसंग की वेबसाइट पर इस टैबलेट के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 85,999 रुपये है. इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:

ये ओप्पो पैड मिनी के प्राइस रेंज में सबसे मजबूत और प्रीमियम ऑप्शन है. इसमें 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और प्रोसेसिंग के लिए M4 चिप दी गई है, जिससे आप क्रिएटिव काम और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. इसके अलावा यह लंबे टाइम तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देता है, जिससे यूज़र्स का एक्सपीरियंस लगातार बेहतर होता जाता है. एपल की वेबसाइट पर इसके 128GB वाले वाई-फाई वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये से शुरू हो रही है. इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:

आइए अब हम आपको ओप्पो पैड मिनी की प्राइस रेंज में मिलने वाले टॉप-3 अल्टरनेटिव्स टैबलेट्स के बारे में बताते हैं. इसे जानने के बाद आपको यह तय करने में आसानी होगी कि करीब एक लाख रुपये खर्च करके आपको कौनसा टैबलेट खरीदना चाहिए.

हम अपने इस आर्टिकल में आपको तीन ऐसे टैबलेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसी प्राइस रेंज में आते हैं और ओप्पो पैड मिनी को टक्कर देने वाले अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. हालांकि, पहले हम आपको ओप्पो पैड मिनी के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स बताते हैं, जिसे कंपनी सबसे हल्का और पतला टैबलेट भी बता रही है:

3. Apple iPad mini (A17 Pro, 8.3-inch)

अगर आपको मेन फोकस पोर्टेबिलिटी है, तो एपल का ये आईपैड मिनी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो लगभग इसी प्राइस रेंज में आता है. इसमें A17 Pro चिप दी गई है, जिसके कारण प्रोसेसिंग कमाल की मिल जाती है और यूज़र को एपल इकोसिस्टम का पूरा फायदा उठाने का मौका मिलता है. इसकी कीमत तो 69,900 रुपये से शुरू हो जाती है, जिसमें आपको 128GB स्टोरेज वाला वाई-फाई वेरिएंट मिलता है, लेकिन अगर आप 99,900 यानी करीब एक लाख रुपये खर्च करेंगे तो आपको 256GB स्टोरेज वाला Wi-Fi+Cellular वेरिएंट मिल जाएगा. इस वेरिएंट को आप वाई-फाई और सिम दोनों के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके लिए आपको ओप्पो पैड मिनी जितने पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे. इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:

इसकी कीमत तो 69,900 रुपये से शुरू हो जाती है. (Apple)

8.3 इंच Liquid Retina डिस्प्ले

A17 Pro चिप

128GB/256GB स्टोरेज विकल्प

Apple Pencil Pro सपोर्ट

कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन

लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट

फीचर Oppo Pad Mini iPad Air (M4 11") Galaxy Tab S10+ iPad mini (A17 Pro) कीमत (लगभग) 94,999 रुपये 89,900 रुपये 85,999 रुपये 69,900 रुपये से शुरू डिस्प्ले 8.8" 2.5K 144Hz OLED 11" Liquid Retina 12.4" AMOLED 120Hz 8.3" Liquid Retina प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 5 Apple M4 Dimensity 9300+ A17 Pro रैम/स्टोरेज 8GB/256GB 8-12GB / 128GB+ 12GB/256GB 128GB+ बैटरी 8000mAh (67W) अच्छी ऑल-डे 10090mAh (45W) ऑल-डे स्टाइलस सपोर्टेड Apple Pencil S Pen शामिल Apple Pencil खासियत मैट डिस्प्ले, स्लिम इकोसिस्टम, परफॉर्मेंस बड़ा स्क्रीन, DeX सबसे पोर्टेबल

60-70 हजार की रेंज में बेस्ट ऑप्शन्स

OnePlus Pad 4: अभी तक हम 85,000 से 1,00,000 रुपये तक की रेंज वाले टैबलेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपका बजट इससे कम है और आप 60-70 हजार रुपये की रेंज में एक टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो OnePlus Pad 4 सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इसमें 13.2 इंच का बड़ा 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 13,000mAh से ज्यादा की बैटरी मिलती है. 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वाई-फाई वेरिएंट की कीमत 62,999 रुपये है, जबकि 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वाई-फाई वेरिएंट 67,999 रुपये में मिल जाएगा. ऐसे में यह निश्चित तौर पर एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है.

Lenovo Yoga Tab Plus: यह भी इसी रेंज में अच्छा प्रोडक्टिविटी ऑप्शन है. इस टैबलेट का 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अमेज़न पर 65,999 रुपये में बिक रहा है. इसमें 12.7 इंच एक बड़ी 3K रेजॉल्यूशन वाली स्क्रीन मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इसकके अलावा प्रोसेसर के लिओए इसमें Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, 10200mAh बैटरी, 6 स्पीकर्स, DP-OUT के साथ USB 3.0 समेत कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं.

अपकमिंग फ्लैगशिप टैबलेट

आइकू ने 29 सितंबर 2026 को चीन में एक नया फ्लैगशिप टैब लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Pad Ultra है. इसे भारत में भी जल्द लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इंडिया लॉन्च को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इसे भारत में लॉन्च किए जाने की काफी संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इसकी कीमत 90,000 रुपये की रेंज में हो सकती है यानी Oppo Pad Mini, iPad Air M4 और Samsung Galaxy Tab S10+ से इसका सीधा कंप्टीशन होगा.

चीन में लॉन्च हुए iQOO Pad Ultra की सबसे खास बात इसका प्रोसेसर है. कंपनी ने इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 दिया है. इस चिप के साथ इसमें एक एक्टिव कूलिंग फैन भी दिया गया है, जिसके कारण मल्टीटास्किंग और हेवी वर्क काफी आसान हो सकते हैं. इसके साथ 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 8.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह 9020mAh बैटरी और 66W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. यह Android 17 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. इस टैबलेट में गेमर्स हेवी गेम्स को भी स्मूदली खेल पाएंगे. अब देखना होगा कि इसे कंपनी भारत में लॉन्च करती है या नहीं.