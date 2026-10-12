ETV Bharat / technology

Oppo Pad Mini का टीज़र रिलीज़: 8000mAh और Snapdragon 8 Gen 5 चिप के साथ भारत में होगा लॉन्च

चीन में बेस मॉडल 3,699 युआन में बिकता है, जबकि भारत की कीमत और लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: Oppo भारत में अपना एक नया टैबलेट लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम ओप्पो पैड मिनी मैट डिस्प्ले एडिशन (Oppo Pad Mini Matte Display Edition) होगा. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इसका टीज़र शेयर किया है, जिसके जरिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स भी कंफर्म हो गए हैं. भारत में इस टैबलेट की लॉन्च डेट और कीमत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च कर सकती है.

ओप्पो ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए कई पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें बताया है कि इस टैब में प्रोसेसर के लिए स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 (Snapdragon 8 Gen 5) प्रोसेसर दिया जाएगा. इसके अलावा यह 8,000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ आएगा. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाली 8.8 इंच की 2.5K OLED मैट डिस्प्ले होगी. कंपनी का कहना है कि इस टैबलेट की स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करती है और लिखते टाइम कागज जैसा अहसास देती है. इसकी स्क्रीन की चारों ओर सिर्फ 2.99mm के पतले बेजल्स दिए गए हैं, जिनसे इसका डिज़ाइन काफी अच्छा लगता है.

चीनी मॉडल के स्पेसिफिकेशन