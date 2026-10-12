Oppo Pad Mini का टीज़र रिलीज़: 8000mAh और Snapdragon 8 Gen 5 चिप के साथ भारत में होगा लॉन्च
ओप्पो ने भारत में नया पैड मिनी मैट एडिशन टीज़ किया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और 8,000mAh बैटरी मिलेगी.
Published : October 12, 2026 at 9:00 PM IST
हैदराबाद: Oppo भारत में अपना एक नया टैबलेट लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम ओप्पो पैड मिनी मैट डिस्प्ले एडिशन (Oppo Pad Mini Matte Display Edition) होगा. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इसका टीज़र शेयर किया है, जिसके जरिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स भी कंफर्म हो गए हैं. भारत में इस टैबलेट की लॉन्च डेट और कीमत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च कर सकती है.
ओप्पो ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए कई पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें बताया है कि इस टैब में प्रोसेसर के लिए स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 (Snapdragon 8 Gen 5) प्रोसेसर दिया जाएगा. इसके अलावा यह 8,000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ आएगा. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाली 8.8 इंच की 2.5K OLED मैट डिस्प्ले होगी. कंपनी का कहना है कि इस टैबलेट की स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करती है और लिखते टाइम कागज जैसा अहसास देती है. इसकी स्क्रीन की चारों ओर सिर्फ 2.99mm के पतले बेजल्स दिए गए हैं, जिनसे इसका डिज़ाइन काफी अच्छा लगता है.
It’s mini, but the performance isn’t. ⚡ 🚀Snapdragon® 8 Gen 5 runs your heaviest apps and games without a stutter. 🔋8000mAh keeps you going long after your day wraps up. 🎮144Hz keeps every fast-moving game fluid, frame after frame. #OPPOPadMini #OPPOEncoX4 #CreateinOneFlow https://t.co/G7whpfeTtd— OPPO India (@OPPOIndia) October 12, 2026
चीनी मॉडल के स्पेसिफिकेशन
इस टैबलेट को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. चीन में बिकने वाला मॉडल Android 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 (ColorOS 16) पर चलता है. इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, जिसकी स्पीड 3.8GHz तक जाती है, और ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 829 (Adreno 829) जीपीयू है. यह 12GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है. हालांकि, भारत में इस टैबलेट को किन स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
इस टैबलेट के पिछले हिस्से पर 13MP और अगले हिस्से पर 8MP का कैमरा दिया गया है. इससे 30fps पर 4K रेजॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इसमें 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन भारत में यही स्पीड मिलेगी या नहीं, यह पक्का नहीं है. चीन में इस टैबलेट का बेस वेरिएंट 8GB + 256GB के साथ आता है, जिसकी कीमत 3,699 युआन यानी करीब 51,000 रुपये है.