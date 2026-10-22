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Oppo Pad Mini: ₹94,999 में ओप्पो ने भारत में लॉन्च किया फ्लैगशिप टैबलेट, सबसे पतला और हल्का!

इस टैबलेट में 8.8 इंच की 144Hz OLED स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और 8,000mAh बैटरी दी गई है. ( Oppo )

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपना पहला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप टैबलेट ओप्पो पैड मिनी (Oppo Pad Mini) गुरुवार यानी आज ही लॉन्च किया है. ओप्पो ने आज आयोजित एक इवेंट के दौरान पूरा इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें फ्लैगशिप टैबलेट के साथ फ्लैगशिप फोन सीरीज, ईयरबड्स और पावरबैंक भी लॉन्च किया है. फोन सीरीज में Oppo Find X10 और Oppo Find X10 Pro Max शामिल हैं. आइए हम आपको इस आर्टिकल में ओप्पो के नए फ्लैगशिप टैबलेट के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Oppo Pad Mini में 8.8 इंच की 2.5K OLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक जाता है. इस टैबलेट की स्क्रीन 2,520 x 1,680 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली है. कंपनी का कहना है कि इसकी स्क्रीन का साइज ऐसा है, जो ज्यादातर लोगों के हाथों में आसानी से फिट हो जाएगा. इसकी पिक्सल डेंसिटी 344 ppi है और पीक ब्राइटनेस 1,600 निट्स तक जाती है, जबकि टच सैंपलिंग रेट 240Hz है. इसकी स्क्रीन पर मैट फिनिश दी गई है. कंपनी का दावा है कि इससे चमक कम पड़ती है और स्टाइलस से लिखते समय यूज़र्स को किसी कागज पर लिखने जैसा अहसास होता है. इसमें प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ ग्राफिक्स के लिए फोन में Adreno 829 GPU दिया गया है. इसके साथ टैबलेट में 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प भी दिया गया है. यह Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है.