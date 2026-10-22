Oppo Pad Mini: ₹94,999 में ओप्पो ने भारत में लॉन्च किया फ्लैगशिप टैबलेट, सबसे पतला और हल्का!
Oppo Pad Mini भारत में 94,999 रुपये की कीमत पर आया है और इसकी बिक्री 29 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी.
Published : October 22, 2026 at 8:39 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपना पहला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप टैबलेट ओप्पो पैड मिनी (Oppo Pad Mini) गुरुवार यानी आज ही लॉन्च किया है. ओप्पो ने आज आयोजित एक इवेंट के दौरान पूरा इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें फ्लैगशिप टैबलेट के साथ फ्लैगशिप फोन सीरीज, ईयरबड्स और पावरबैंक भी लॉन्च किया है. फोन सीरीज में Oppo Find X10 और Oppo Find X10 Pro Max शामिल हैं. आइए हम आपको इस आर्टिकल में ओप्पो के नए फ्लैगशिप टैबलेट के बारे में बताते हैं.
डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
Oppo Pad Mini में 8.8 इंच की 2.5K OLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक जाता है. इस टैबलेट की स्क्रीन 2,520 x 1,680 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली है. कंपनी का कहना है कि इसकी स्क्रीन का साइज ऐसा है, जो ज्यादातर लोगों के हाथों में आसानी से फिट हो जाएगा.
Sleekness, reimagined. At just 5.46mm thin and 282g light, OPPO Pad Mini’s 8.8-inch compact design brings effortless elegance to the big-screen experience. #OPPOPadMini #CreateInOneFlow #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/lvyHtR7sw0— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
इसकी पिक्सल डेंसिटी 344 ppi है और पीक ब्राइटनेस 1,600 निट्स तक जाती है, जबकि टच सैंपलिंग रेट 240Hz है. इसकी स्क्रीन पर मैट फिनिश दी गई है. कंपनी का दावा है कि इससे चमक कम पड़ती है और स्टाइलस से लिखते समय यूज़र्स को किसी कागज पर लिखने जैसा अहसास होता है.
इसमें प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ ग्राफिक्स के लिए फोन में Adreno 829 GPU दिया गया है. इसके साथ टैबलेट में 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प भी दिया गया है. यह Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है.
Big ideas deserve a mini powerhouse. With Snapdragon 8 Gen 5, ColorOS 16, cross-ecosystem connectivity and the OPPO Pencil 3 Pro, the #OPPOPadMini is built to keep creativity flowing. #CreateInOneFlow #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/oNXS7xNlne— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी
इस टैबलेट की पिछले हिस्से पर 13MP का एकमात्र कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 8MP का एक फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें प्रॉक्सिमिटी, एंबिएंट लाइट, कलर टेम्परेचर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और हॉल इफेक्ट जैसे सेंसर शामिल हैं. आपको बता दें कि ई-कंपास फीचर से दिशा का पता चलता है, जबकि गायरोस्कोप टैबलेट के घूमने को पहचानता है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7, ब्लूटूथ और USB टाइप-C पोर्ट मिलता है.
इस टैबलेट में 8,000mAh की बैटरी है, जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर यूज़र्स इस टैबलेट पर दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट यात्रा के दौरान पूरे वक्त वीडियो देख सकते हैं. इसकी माप 194.38 x 132.38 x 5.46mm है और वजन करीब 282 ग्राम है. कंपनी ने दावा किया है कि यह अभी तक का सबसे हल्का और पतला टैबलेट है.
Your new canvas for big ideas is here! The #OPPOPadMini is here with storage options to suit your needs. 8GB + 256GB - ₹94,999 (Available from 29th Oct) #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/rpHHwVJVIn— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
कीमत और बिक्री
भारत में इस टैबलेट का सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस टैबलेट की कीमत 94,999 रुपये है. इस प्रीमियम टैबलेट को कंपनी ने एकमात्र लैवेंडर कलर में लॉन्च किया है. इसकी बिक्री 29 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट और ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी.