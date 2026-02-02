ETV Bharat / technology

Oppo K14x की लॉन्च डेट कंफर्म, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी

Oppo K14x में बड़ी बैटरी के साथ 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: Oppo भारत में अपनी K सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Oppo K14x है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस फोन लॉन्च का ऐलान कर दिया है. भारत में इस फोन को 10 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. यह ओप्पो द्वारा पिछले साल लॉन्च किए गए Oppo K13x का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा, जिसे पिछले साल बजट सेगमेंट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. Oppo K14x के लिए कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट को भी लाइव कर दिया है. इसके जरिए फोन के कुछ अहम फीचर्स का भी खुलासा हो गया है. डिज़ाइन की बात करें तो यह फोन मौजूदा Oppo K सीरीज की तरह ही फ्लैट एज और फ्लैट बैक पैनल के साथ आएगा. इसके पीछे की तरफ पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिया जाएगा. Oppo K14x के स्पेसिफिकेशन्स