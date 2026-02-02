Oppo K14x की लॉन्च डेट कंफर्म, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी
Oppo K14x को भारत में फरवरी में ही लॉन्च किय़ा जाएगा. इसमें 120Hz डिस्प्ले, Dimensity 6300 चिपसेट, 50MP कैमरा और 6500mAh बैटरी होगी.
Published : February 2, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: Oppo भारत में अपनी K सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Oppo K14x है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस फोन लॉन्च का ऐलान कर दिया है. भारत में इस फोन को 10 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. यह ओप्पो द्वारा पिछले साल लॉन्च किए गए Oppo K13x का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा, जिसे पिछले साल बजट सेगमेंट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
Oppo K14x के लिए कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट को भी लाइव कर दिया है. इसके जरिए फोन के कुछ अहम फीचर्स का भी खुलासा हो गया है. डिज़ाइन की बात करें तो यह फोन मौजूदा Oppo K सीरीज की तरह ही फ्लैट एज और फ्लैट बैक पैनल के साथ आएगा. इसके पीछे की तरफ पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिया जाएगा.
Oppo K14x के स्पेसिफिकेशन्स
इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स तक बताई जा रही है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी.
The wait is over. The new OPPO K14x 5G is launching on 10th Feb, 12PM.— OPPO India (@OPPOIndia) February 2, 2026
Built with a 6500mAh battery and 45W fast charging to match your pace.
Get More Power, Less Lag & non-stop performance for non-stop days.
Know more: https://t.co/HlLogYPxEV#OPPOK14x #MorePowerLessLag pic.twitter.com/CeynH6xDah
परफॉर्मेंस के लिए Oppo K14x में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया जाएगा. फोन ColorOS 15 पर चलेगा, जो Android के नए फीचर्स के साथ स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. कैमरा सेक्शन में Oppo K14x में 50 MP का रियर कैमरा मिलेगा. इसके साथ कई AI आधारित कैमरा फीचर्स भी दिए जाएंगे, जो फोटो क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे.
बैटरी इस फोन की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है. Oppo K14x में 6,500mAh की दमदार बैटरी मिलेगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कंपनी के मुताबिक यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 17.6 घंटे तक YouTube वीडियो प्लेबैक और 16 घंटे से ज्यादा Google Maps नेविगेशन दे सकती है. कीमत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह फोन 12,000 रुपये के आसपास लॉन्च हो सकता है और बजट 5G सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनेगा.