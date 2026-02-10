ETV Bharat / technology

Oppo K14x 5G भारत में लॉन्च, 45W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगी 6,500mAh बैटरी

Oppo K14x 5G में 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Oppo K14x 5G है. इस फोन को कंपनी ने 6500mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 120Hz रिफ्रेश रेट वाले LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है. यह फोन ColorOS 15.0 ओएस पर रन करता है, जो गूगल के एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ, यह फोन बजट कैटेगिरी में आता है. आइए हम आपको ओप्पो के इस नए बजट स्मार्टफोन की डिटेल्स बताते हैं. Oppo K14x 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo K14x 5G में 6.75-inch HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन 720x1,570 पिक्सल है. इस स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 1,125 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 16.7 मिलियन कलर्स, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 256 ppi पिक्सल डेनसिटी और 83% DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट मिलता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स टास्क को पूरा करने के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU भी फोन में फिट किया गया है. यह फोन 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, एक USB Type-C port, एक 3.5mm audio jack समेत कई फीचर्स दिए गए हैं.