Oppo K14x 5G भारत में लॉन्च, 45W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगी 6,500mAh बैटरी
ओप्पो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जो बजट सेगमेंट में अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : February 10, 2026 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Oppo K14x 5G है. इस फोन को कंपनी ने 6500mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 120Hz रिफ्रेश रेट वाले LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है. यह फोन ColorOS 15.0 ओएस पर रन करता है, जो गूगल के एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ, यह फोन बजट कैटेगिरी में आता है. आइए हम आपको ओप्पो के इस नए बजट स्मार्टफोन की डिटेल्स बताते हैं.
Oppo K14x 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Oppo K14x 5G में 6.75-inch HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन 720x1,570 पिक्सल है. इस स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 1,125 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 16.7 मिलियन कलर्स, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 256 ppi पिक्सल डेनसिटी और 83% DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट मिलता है.
इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स टास्क को पूरा करने के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU भी फोन में फिट किया गया है. यह फोन 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, एक USB Type-C port, एक 3.5mm audio jack समेत कई फीचर्स दिए गए हैं.
The new #OPPOK14x is here! Starting from ₹13,499* - that’s just ₹4,500/month* to step into next-level power.— OPPO India (@OPPOIndia) February 10, 2026
The ultimate Endurance Powerhouse, built for real life and packed with #MorePowerLessLag.
Pre-order now: https://t.co/lUsErlH44o#OPPOKSeries
*TnCs Apply pic.twitter.com/snYFW1xbsC
Oppo K14x 5G के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का सेंसर के साथ आता है और उसका अपर्चर f/1.8 है. फोन का दूसरा बैक कैमरा 2MP का है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. कंपनी का दावा है कि फोन के बैक कैमरा से 60fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है.
बैटरी इस फोन की सबसे खास बातों में से एक है. जैसा कि आजकल देखा भी जा रहा है कि कई कंपनियां अपने फोन में बड़ी बैटरी दे रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने सिलिकन बैटरी का यूज़ करना शुरू कर दिया है. ओप्पो के इस बजट फोन में भी आपको 6500mAh की एक बड़ी बैटरी मिलेगी. इतना ही नहीं, ओप्पो ने बड़ी बैटरी के साथ इस फोन में 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है. इसका मतलब है कि यह फोन न सिर्फ लंबे टाइम तक बैकअप देगा, बल्कि कुछ ही मिनटों में चार्ज भी हो जाएगा.
Oppo K14x 5G डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ColorOS 15 पर रन करता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पसीने से बचने के लिए IP64 रेटिंग्स के साथ आता है. इसके अलावा फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है.
Oppo K14x 5G: कीमत, ऑफर और उपलब्धता
- इस फोन की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज का वेरिएंट मिलता है.
- इस फोन का टॉप वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
- कंपनी ने इस फोन को आइस ब्लू और प्रिज़्म वॉयलेट कलर्स में लॉन्च किया है.
- कंपनी इस फोन को SBI, HDFC Bank और ICICI Bank कार्ड से खरीदारी करने पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है.
- इस फोन को भारत में 16 फरवरी से फ्लिपकार्ट और ओप्पो की ऑनलाइन स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.