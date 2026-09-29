Oppo K14 Plus भारत में लॉन्च, 8000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 144Hz डिस्प्ले
ओप्पो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इसमें MediaTek's Dimensity 7360 Max चिपसेट दिया गया है. आइए इसकी कीमत जानते हैं.
Published : September 29, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम OPPO K14 Plus है. ओप्पो ने अपनी इस लाइनअप सीरीज में Oppo K14 Lite, K14x को भी लॉन्च किया था और अब K14 Plus इस सीरीज का टॉप मॉडल है. कंपनी ने इस फोन में बड़ी बैटरी, स्मूथ स्क्रीन और अच्छी परफॉर्मेंस दी है. इस फोन को 8 अक्टूबर 2026 से फ्लिपकार्ट और ओप्पो की वेबसाइट पर बेचना शुरू किया जाएगा.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
इस फोन में 6.77 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक सपोर्ट करता है और वो जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है. इस स्क्रीन की ब्राइटनेस 3600 निट्स तक जाती है, जिसके कारण फोन की स्क्रीन धूप में भी साफ दिखाई देती है.
इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट दिया गया है, जो 4nm और 8 कोर वाला है. कंपनी का कहना है कि यह फोन गेमिंग और डेली-लाइफ वर्क को आसानी से संभालता है. इसमें कूलिंग के लिए 5000 स्क्वायर एमएम का वेपर चैंबर दिया गया है, ताकि लंबे समय तक गेमिंग से फोन गर्म न हो.
The OPPO K14 Plus keeps up with it all, with a smooth 1.5K 144Hz AMOLED Display and powerful Dimensity 7360 MAX to the 50MP Main Camera with OIS, and much more.— OPPO India (@OPPOIndia) September 28, 2026
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8GB वाले वेरिएंट को वर्चुअल रैम की मदद से 16GB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन में UFS 3.1 टाइप स्टोरेज दिया गया है. यह इस फोन की सबसे खास बातों में से एक है, क्योंकि इससे ज्यादा स्टोरेज भरने के बाद भी फोन स्मूदली काम करता है.
|फीचर
|डिटेल
|स्क्रीन
|6.77 इंच 1.5K AMOLED, 144Hz, 3600 निट्स
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7360 Max
|रैम/स्टोरेज
|6GB/8GB + 128GB/256GB
|रियर कैमरा
|50MP OIS + 2MP
|फ्रंट कैमरा
|16MP
|बैटरी
|8000mAh, 45W चार्जिंग
|सॉफ्टवेयर
|ColorOS 16 (एंड्रॉइड 16)
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर दिया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके साथ फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का सोनी सेंसर दिया गया है. इस फोन से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड की जा सकती है.
इस फोन की सबसे खास बातों में से एक इसकी बड़ी बैटरी है. कंपनी ने इसमें 8,000mAh की बैटरी दी है, जो 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि फोन मिक्स्ड यूज़ करने पर करीब 3 दिन तक चल सकता है. गेमिंग के दौरान भी लंबे समय तक टिक सकता है. कंपनी ने इस बैटरी के लिए 6 साल तक अच्छी हेल्थ रहने का भी दावा किया है.
फोन IP69K रेडेट है, जिससे पानी और धूल से अच्छा-खासा प्रोटेक्शन मिल सकता है. फोन मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस के लिए भी सर्टिफाइड है. यह फोन COLOROS 16 पर चलता है, जो Android 16 पर आधारित है.
कीमत और उपलब्धता
ओप्पो ने अपने इस फोन को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है. यह सोलर ऑरेंज और स्टार-व्हाइट समेत दो रंगों में आता है. इसकी बिक्री शुरू होते ही चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेंगा. इसके अलावा फोन के साथ 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा.
|वेरिएंट
|कीमत
|6GB RAM + 128GB स्टोरेज
|₹29,999
|8GB RAM + 128GB स्टोरेज
|₹32,999
|8GB RAM + 256GB स्टोरेज
|₹35,999
कुल मिलाकर, यह फोन उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जो लंबी बैटरी लाइफ, स्मूथ स्क्रीन और डेली-लाइफ के लिए मिला-जुलाकर एक अच्छा फोन चाहते हैं. हालांकि, हमारे हिसाब से 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर 4,000 रुपये के ऑफर के साथ आप इसे खरीद पाएं तो यह एक अच्छा डील साबित हो सकती है.
Oppo K14 Plus Alternatives: किन फोन्स से होगी टक्कर
हालांकि, भारतीय मार्केट में Oppo K14 Plus के कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन्स भी मौजूद हैं. जैसे - Vivo T5x में बेहतर प्रोसेसर और सेल्फी कैमरा मिलता है. Motorola Edge 70 Fusion में अच्छी स्क्रीन कैमरा और थोड़ी तेज चार्जिंग स्पीड मिलती है, लेकिन मोटोरोला के फोन्स में सॉफ्टवेटर अपडेट्स और उसके बाद फोन खराब होने का डर भी रहता है. इनके अलावा Realme P4s 5G और Realme P4 Pro 5G भी इसी प्राइस रेंज में अच्छे ऑप्शन्स हो सकते हैं.