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7,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Oppo K14 Lite स्मार्टफोन, जाने क्या हैं फीचर्स

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo India ने अपना नया Oppo K14 Lite स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. नए Oppo K सीरीज़ स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन में उतारा गया है, और इसमें 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का डिस्प्ले मिलता है. Oppo K14 Lite में 7,000mAh की बैटरी लगाई गई है.

इसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 55.55 घंटे तक का कॉलिंग टाइम देती है. इस नए स्मार्टफोन में डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP64 की रेटिंग मिलती है. Oppo K14 Lite में 4GB RAM के साथ Unisoc T7250 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है.

Oppo K14 Lite की कीमत और उपलब्धता

भारत में Oppo K14 Lite की कीमत की बात करें तो इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है. यह फोन फेदर पर्पल और स्टोन ब्राउन कलर में उतारा गया है. Oppo ने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह आज से Oppo ई-स्टोर और Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार कुछ बैंक ऑफ़र के साथ 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत 15,999 रुपये हो जाती है. इस फोन के खरीदार तीन महीने के एक्स्ट्रा नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं.

Oppo K14 Lite के स्पेसिफिकेशन

नए Oppo K14 Lite एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलता है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच HD+ (720 x 1,570 पिक्सल) डिस्प्ले है. डिस्प्ले के बारे में कंपनी का कहना है कि कि यह 900 nits तक की पीक ब्राइटनेस देता है. Oppo का कहना है कि पैनल में स्प्लैश टच, ऑयली-हैंड टच और ग्लव टच फीचर्स मिलते हैं, जिससे यूज़र्स गीली या ऑयली उंगलियों से या ग्लव्स पहनकर टचस्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं.