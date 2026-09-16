7,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Oppo K14 Lite स्मार्टफोन, जाने क्या हैं फीचर्स
Oppo India ने अपना नया Oppo K14 Lite स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है.
Published : September 16, 2026 at 3:26 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo India ने अपना नया Oppo K14 Lite स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. नए Oppo K सीरीज़ स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन में उतारा गया है, और इसमें 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का डिस्प्ले मिलता है. Oppo K14 Lite में 7,000mAh की बैटरी लगाई गई है.
इसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 55.55 घंटे तक का कॉलिंग टाइम देती है. इस नए स्मार्टफोन में डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP64 की रेटिंग मिलती है. Oppo K14 Lite में 4GB RAM के साथ Unisoc T7250 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है.
Oppo K14 Lite की कीमत और उपलब्धता
भारत में Oppo K14 Lite की कीमत की बात करें तो इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है. यह फोन फेदर पर्पल और स्टोन ब्राउन कलर में उतारा गया है. Oppo ने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह आज से Oppo ई-स्टोर और Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.
लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार कुछ बैंक ऑफ़र के साथ 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत 15,999 रुपये हो जाती है. इस फोन के खरीदार तीन महीने के एक्स्ट्रा नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं.
Oppo K14 Lite के स्पेसिफिकेशन
नए Oppo K14 Lite एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलता है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच HD+ (720 x 1,570 पिक्सल) डिस्प्ले है. डिस्प्ले के बारे में कंपनी का कहना है कि कि यह 900 nits तक की पीक ब्राइटनेस देता है. Oppo का कहना है कि पैनल में स्प्लैश टच, ऑयली-हैंड टच और ग्लव टच फीचर्स मिलते हैं, जिससे यूज़र्स गीली या ऑयली उंगलियों से या ग्लव्स पहनकर टचस्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं.
नए Oppo K14 Lite में Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है. इसमें 4GB LPDDR4X RAM और 64GB UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है. इसके अलावा, इसमें 13,700 sq mm तक का थर्मल ग्रेफाइट कूलिंग एरिया दिया गया है.
कैमरे की बात करें तो, Oppo K14 Lite में ऑटोफोकस के साथ 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, 5-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है. इसका कैमरा सेटअप पोर्ट्रेट, नाइट और टाइम-लैप्स मोड को सपोर्ट करता है. इस फोन में AI-बेस्ड फीचर्स जैसे AI इरेज़र, AI क्लियर फेस और AI स्मार्ट इमेज मैटिंग 2.0 को शामिल किया गया है. यह Google Gemini और Google के AI असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है.
नए Oppo K14 Lite को धूल और पानी के छींटों से बचाने के लिए इसमें IP64 रेटिंग मिलती है. इस फोन में 7,000mAh की बैटरी मिलता है, और कंपनी का दावा है कि 1,800 चार्जिंग साइकिल के बाद भी बैटरी अपनी असली क्षमता का 80 प्रतिशत से ज़्यादा बनाए रखती है.
इसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह एक बार चार्ज करने पर 26.84 घंटे तक YouTube प्लेबैक, 13.19 घंटे तक PUBG Mobile गेमिंग और 55.55 घंटे तक कॉलिंग टाइम दे सकता है. यह फ़ोन 15W चार्जिंग और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है.