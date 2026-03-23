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Oppo Find X9 Ultra: अप्रैल में होगा ग्लोबली लॉन्च, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद

OPPO Find X9 Pro की तस्वीर, जो भारत में लॉन्च हो चुका है. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: Oppo ने अपने फ्लैगशिप फोन सीरीज के एक नए फोन के ग्लोबल लॉन्च का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम Oppo Find X9 Ultra है. यह फोन अप्रैल में पहली बार चीन के बार कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा. यहां पर गौर करने वाली बात है कि चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो पहली बार अपने किसी अल्ट्रा मॉडल स्मार्टफोन को अपने घरेलू मार्केट से बाहर लॉन्च कर रही है. कंपनी का कहना है कि यह कदम ग्लोबल मार्केट में लंबे समय तक मजबूत मौजूदगी बनाने की उनके कमिंटमेंट को दिखाता हैं. इससे पहले ओप्पो ने सिर्फ चीन में ही अल्ट्रा मॉडल्स लॉन्च किए थे, लेकिन अब दुनिया के बाकी यूज़र्स को भी ओप्पो के इस हाई-लेवल फ्लैगशिप फोन्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. ओप्पो के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और वनप्लस के फाउंडर पीट लाउ ने फोन का एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें फ्लैट मेटल फ्रेम और बैक पैनल दिख रहा है. दाईं ओर एक ऑरेंज बटन है, जो iPhone 16 Series के कैमरा कंट्रोल बटन जैसा लग रहा है. यह बटन फोटोग्राफी को और आसान बनाने के लिए हो सकता है. फोन में hasselblad के साथ को-डेवलप किया गया है जिससे कैमरा सेटअप काफी खास होने वाला है. कंपनी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में लॉन्च डेट और बाकी डिटेल्स सामने आएंगी.