ETV Bharat / technology

Oppo Find X9 सीरीज ग्लोबल मार्केट के लिए हुई लॉन्च, जानें क्या हैं फोन के फीचर्स

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने अपने नए Oppo Find X9 Pro और Find X9 स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इन स्मार्टफोन्स को बार्सिलोना में आयोजित एक हार्डवेयर लॉन्च इवेंट के दौरान बाजार में उतारा. ये फ़ोन 16 अक्टूबर को चीन में लगभग एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किए गए थे.

ये दोनों हैंडसेट 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं. ये दोनों फ़ोन ColorOS 16 पर चलते हैं, जो Android 16 पर आधारित है. नए Find X9 Pro मॉडल में 7,500mAh की बैटरी मिलती है, वहीं स्टैंडर्ड वेरिएंट Find X9 में 7,025mAh की छोटी बैटरी मिलता है. जानकारी के अनुसार, Oppo Find X9 Pro और Find X9 आने वाले हफ़्तों में भारत में भी लॉन्च किए जाएंगे.

Oppo Find X9 सीरीज की कीमत

कंपनी ने जहां Oppo Find X9 Pro को 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट में उतारा है, जिसे 1,299 यूरो यानी लगभग 1,34,000 रुपये की कीमत पर पेश किया है. वहीं दूसरी ओर, Oppo Find X9 के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 999 यूरो यानी लगभग 1,03,000 रुपये रखी गई है.

Oppo Find X9 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Oppo Find X9 Pro एक डुअल-सिम हैंडसेट है, जो एंड्रॉइड 16 पर चलता है और इसमें ओप्पो का ColorOS 16 दिया गया है. कंपनी इस हैंडसेट को पांच ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और छह साल के सेफ्टी अपडेट का वादा करती है. इस हैंडसेट में 6.78-इंच का 1,272x2,772 पिक्सल का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है.

डिस्प्ले ब्राइटनेस 3,600 Nits की है और इसकी पिक्सल डेनसिटी 450 ppi है. इसकी स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 2,160Hz PWM डिमिंग और DC डिमिंग, डॉल्बी विज़न, HDR10+, HDR विविड और स्प्लैश टच जैसे फ़ीचर भी दिए गए हैं.

इसके अलावा, Oppo Find X9 Pro में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है और यह SGS ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफाइड है. कंपनी का यह भी कहना है कि डिस्प्ले TUV रीनलैंड इंटेलिजेंट आई केयर 5.0 सर्टिफिकेशन के साथ आती है. नए Oppo Find X9 Pro में फ्लैगशिप 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट दिया गया है, जो 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. यह एक X-एक्सिस हैप्टिक मोटर के साथ आता है.