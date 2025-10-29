ETV Bharat / technology

Oppo Find X9 सीरीज ग्लोबल मार्केट के लिए हुई लॉन्च, जानें क्या हैं फोन के फीचर्स

Oppo ने अपनी नई Oppo Find X9 सीरीज को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है. इन्हें जल्द ही भारत में उतारा जाएगा.

Oppo Find X9 series launched
Oppo Find X9 सीरीज हुई लॉन्च (फोटो - Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 3:03 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने अपने नए Oppo Find X9 Pro और Find X9 स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इन स्मार्टफोन्स को बार्सिलोना में आयोजित एक हार्डवेयर लॉन्च इवेंट के दौरान बाजार में उतारा. ये फ़ोन 16 अक्टूबर को चीन में लगभग एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किए गए थे.

ये दोनों हैंडसेट 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं. ये दोनों फ़ोन ColorOS 16 पर चलते हैं, जो Android 16 पर आधारित है. नए Find X9 Pro मॉडल में 7,500mAh की बैटरी मिलती है, वहीं स्टैंडर्ड वेरिएंट Find X9 में 7,025mAh की छोटी बैटरी मिलता है. जानकारी के अनुसार, Oppo Find X9 Pro और Find X9 आने वाले हफ़्तों में भारत में भी लॉन्च किए जाएंगे.

Oppo Find X9 सीरीज की कीमत
कंपनी ने जहां Oppo Find X9 Pro को 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट में उतारा है, जिसे 1,299 यूरो यानी लगभग 1,34,000 रुपये की कीमत पर पेश किया है. वहीं दूसरी ओर, Oppo Find X9 के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 999 यूरो यानी लगभग 1,03,000 रुपये रखी गई है.

Oppo Find X9 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
Oppo Find X9 Pro एक डुअल-सिम हैंडसेट है, जो एंड्रॉइड 16 पर चलता है और इसमें ओप्पो का ColorOS 16 दिया गया है. कंपनी इस हैंडसेट को पांच ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और छह साल के सेफ्टी अपडेट का वादा करती है. इस हैंडसेट में 6.78-इंच का 1,272x2,772 पिक्सल का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है.

डिस्प्ले ब्राइटनेस 3,600 Nits की है और इसकी पिक्सल डेनसिटी 450 ppi है. इसकी स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 2,160Hz PWM डिमिंग और DC डिमिंग, डॉल्बी विज़न, HDR10+, HDR विविड और स्प्लैश टच जैसे फ़ीचर भी दिए गए हैं.

इसके अलावा, Oppo Find X9 Pro में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है और यह SGS ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफाइड है. कंपनी का यह भी कहना है कि डिस्प्ले TUV रीनलैंड इंटेलिजेंट आई केयर 5.0 सर्टिफिकेशन के साथ आती है. नए Oppo Find X9 Pro में फ्लैगशिप 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट दिया गया है, जो 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. यह एक X-एक्सिस हैप्टिक मोटर के साथ आता है.

Oppo Find X9 Pro का कैमरा सेटअप
ऑप्टिक्स की बात करें तो, Oppo Find X9 Pro में Hasselblad-ट्यून्ड ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट दिया गया है. इसमें एक 50-मेगापिक्सल (f/1.5) Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा है जिसमें 1/1.28-इंच सेंसर, 23mm फ़ोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सेंसर है.

वहीं, इसमें 15mm फ़ोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सल का (f/2.0) Samsung ISOCELL 5KJN5 अल्ट्रावाइड कैमरा और 70mm फ़ोकल लेंथ और OIS वाला 200-मेगापिक्सल (f/2.1) टेलीफ़ोटो कैमरा भी दिया गया है. इसके अलावा, फ्रंट में, इसमें 50-मेगापिक्सल का (f/2.0) Samsung 5KJN5 सेल्फी कैमरा लगाया गया है.

Oppo Find X9 Pro में 7,500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी लगाई गई है, जो 80W सुपरवूक वायर्ड और 50W एयरवूक वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्षमता भी मिलती है.

इसके अलावा, इस हैंडसेट में ब्लूटूथ 6.0, वाई-फाई 7, Oppo RF चिप के साथ AI लिंकबूस्ट, यूएसबी 3.2 जेनरेशन 1 टाइप-C, जीपीएस, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस और गैलीलियो सपोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर दिए गए हैं. इस फोन में चार-माइक्रोफोन सेटअप भी दिया गया है. सेफ्टी के लिए इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. इसका आकार 161.26×76.46×8.25 मिमी और वज़न लगभग 224 ग्राम है.

Oppo Find X9 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
नया Find X9 Pro एक डुअल-सिम फोन है. इसमें वही चिपसेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी रेटिंग, ड्रॉप प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन और कनेक्टिविटी विकल्प हैं. हालांकि, इसमें छोटा 6.59-इंच 1,256x2,760 पिक्सल AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, पिक्सल डेनसिटी 460 ppi और आस्पेक्ट रेशियो 19.8:9 है.

