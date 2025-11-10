ETV Bharat / technology

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

Oppo Find X9 सीरीज भारत में होगी लॉन्च ( फोटो - Oppo India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन Oppo Find X9 सीरीज़ को इसी महीने भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. जानकारी के अनुसार इस सीरीज को आगामी 18 नवंबर को बाजार में उतारा जाएगा. Oppo Find X9 सीरीज में दो फोन पेश किए जाएंगे, जिनमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा, और कैमरे के लिए Hasselblad ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. ये भारत में Android 16 पर आधारित Oppo के लेटेस्ट ColorOS 16 UI पर चलने वाले पहले डिवाइस भी होंगे. फ्लैगशिप लाइनअप के लॉन्च से पहले, एक टिपस्टर ने इन दोनों मॉडलों की अनुमानित कीमत के बारे में जानकारी दी है. Oppo Find X9 सीरीज की कीमत

टिप्सटर अभिषेक यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि Oppo Find X9 के 12 GB RAM/256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये हो सकती है. वहीं, इसके टॉप-एंड Find X9 Pro की कीमत 99,999 रुपये हो सकती है. हालांकि, दोनों फोन के बॉक्स पर ज़्यादा MRP दी जा सकती है, जैसा कि आमतौर पर ज़्यादातर स्मार्टफोन लॉन्च के साथ होता है. वहीं इसके विपरीत, Oppo Find X8 की शुरुआती कीमत 12GB रैम/256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए 69,999 रुपये थी, जबकि Find X8 Pro की कीमत 99,999 रुपये थी.