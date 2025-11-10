लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स
Oppo Find X9 सीरीज़ को इसी महीने भारत में लॉन्च किया जाना है. इससे पहले इसकी अनुमानित कीमत का खुलासा हुआ है.
Published : November 10, 2025 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन Oppo Find X9 सीरीज़ को इसी महीने भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. जानकारी के अनुसार इस सीरीज को आगामी 18 नवंबर को बाजार में उतारा जाएगा.
Oppo Find X9 सीरीज में दो फोन पेश किए जाएंगे, जिनमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा, और कैमरे के लिए Hasselblad ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. ये भारत में Android 16 पर आधारित Oppo के लेटेस्ट ColorOS 16 UI पर चलने वाले पहले डिवाइस भी होंगे. फ्लैगशिप लाइनअप के लॉन्च से पहले, एक टिपस्टर ने इन दोनों मॉडलों की अनुमानित कीमत के बारे में जानकारी दी है.
Oppo Find X9 सीरीज की कीमत
टिप्सटर अभिषेक यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि Oppo Find X9 के 12 GB RAM/256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये हो सकती है. वहीं, इसके टॉप-एंड Find X9 Pro की कीमत 99,999 रुपये हो सकती है. हालांकि, दोनों फोन के बॉक्स पर ज़्यादा MRP दी जा सकती है, जैसा कि आमतौर पर ज़्यादातर स्मार्टफोन लॉन्च के साथ होता है.
वहीं इसके विपरीत, Oppo Find X8 की शुरुआती कीमत 12GB रैम/256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए 69,999 रुपये थी, जबकि Find X8 Pro की कीमत 99,999 रुपये थी.
Oppo Find X9 सीरीज के स्पेसिफिकेशन
Oppo Find X9 सीरीज़ चीन में पहले ही लॉन्च हो चुकी है, जिससे आने वाले डिवाइसों में क्या कुछ मिल सकता है, इसका स्पष्ट अंदाज़ा हो जाता है. हालांकि इनमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले की बात करें तो भारतीय वेरिएंट में भी कमोबेश वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं.
Oppo Find X9 में 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ 6.59-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल की जाएगी, जबकि X9 Pro में समान पीक ब्राइटनेस लेवल और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया जा सकता है.
ये दोनों फोन LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं, जो कि अगले महीने या उसके आसपास लॉन्च होने वाले अधिकांश चीनी फ्लैगशिप के साथ होता है.
कैमरे के बात करें तो इस Oppo Find X9 Pro में OIS के साथ 50MP का Sony LT828 प्राइमरी शूटर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस, OIS के साथ 200MP का Samsung HP5 3x पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस और 2MP का मल्टी-स्पेक्ट्रल लेंस है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आगे की तरफ 50MP का लेंस इस्तेमाल किया जाएगा.
वहीं, वेनिला X9 वेरिएंट में OIS के साथ 50MP Sony LYT808 प्राइमरी शूटर, 50MP Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ज़ूम के साथ 50MP Sony LYT600 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें 32MP का सेल्फी शूटर भी है.