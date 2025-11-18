ETV Bharat / technology

OPPO Find X9 और Find X9 Pro भारत में हुए लॉन्च, जानें कीमत और खास फीचर्स

ओप्पो ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

OPPO Find X9 Series Launched
इस सीरीज के दोनों फोन्स ColorOS16 पर रन करेंगे. (फोटो क्रेडिट: Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपनी एक नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार पिछले काफी महीनों से किया जा रहा था. ओप्पो की इस नई फोन सीरीज का नाम OPPO Find X9 Series है. इस सीरीज में कंपनी ने दो नए फोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम OPPO Find X9 और Find X9 Pro है. आइए हम आपको ओप्पो के इन दोनों नए फोन्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों फोन्स के सभी वेरिएंट्स की कीमत पर गौर करते हैं.

Oppo Find X9 की कीमत

  • Oppo Find X9 (12GB + 256GB): Rs. 74,999
  • Oppo Find X9 (16GB + 512GB): Rs. 84,999
  • कलर्स: Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White

Oppo Find X9 Pro की कीमत

  • Oppo Find X9 Pro (16GB + 512GB): Rs. 1,09,999
  • कलर्स: Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red
फीचरOPPO Find X9OPPO Find X9 Pro
डिस्प्ले

6.59" AMOLED, 120Hz (फिक्स्ड), 3,600 nits,

460 ppi, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision + HDR10+

6.78" LTPO AMOLED, 120Hz (वेरिएबल), 3,600 nits, 450 ppi,

Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision + HDR10+

प्रोसेसरMediaTek Dimensity 9500 (3nm)MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
RAM / स्टोरेजLPDDR5X + UFS 4.1LPDDR5X + UFS 4.1
बैटरी7,025 mAh, 50W + 10W रिवर्स चार्जिंग7,500 mAh, 50W + 10W रिवर्स चार्जिंग
सॉफ्टवेयरColorOS 16 (Android 16)ColorOS 16 (Android 16)
USB पोर्टUSB 3.2 Gen 1USB 3.2 Gen 2
कनेक्टिविटी5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster

दोनों फोन्स के कैमरा डिटेल्स में अंतर

कैमरा डिटेल्सOppo Find X9Oppo Find X9 Pro
प्राइमरी कैमरा50MP (f/1.6, 1/1.4″, OIS)50MP (f/1.5, 1/1.28″, OIS)
अल्ट्रावाइड कैमरा50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
ज़ूम कैमरा50MP (f/2.6, 1/1.95″, OIS) 3x optical zoom200MP (f/2.1, 1/1.56″, OIS) 3x optical zoom
फ्रंट कैमरा32MP (f/2.4, 1/2.74″) 50MP (f/2.0, 1/2.76″, PDAF)

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

TAGGED:

OPPO
OPPO FIND X9
OPPO FIND X9 PRO
OPPO FIND X9 PRO PRICE IN INDIA
OPPO FIND X9 SERIES SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.