OPPO Find X9 और Find X9 Pro भारत में हुए लॉन्च, जानें कीमत और खास फीचर्स
ओप्पो ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.
Published : November 18, 2025 at 12:54 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपनी एक नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार पिछले काफी महीनों से किया जा रहा था. ओप्पो की इस नई फोन सीरीज का नाम OPPO Find X9 Series है. इस सीरीज में कंपनी ने दो नए फोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम OPPO Find X9 और Find X9 Pro है. आइए हम आपको ओप्पो के इन दोनों नए फोन्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों फोन्स के सभी वेरिएंट्स की कीमत पर गौर करते हैं.
Oppo Find X9 की कीमत
- Oppo Find X9 (12GB + 256GB): Rs. 74,999
- Oppo Find X9 (16GB + 512GB): Rs. 84,999
- कलर्स: Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White
Oppo Find X9 Pro की कीमत
- Oppo Find X9 Pro (16GB + 512GB): Rs. 1,09,999
- कलर्स: Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red
|फीचर
|OPPO Find X9
|OPPO Find X9 Pro
|डिस्प्ले
6.59" AMOLED, 120Hz (फिक्स्ड), 3,600 nits,
460 ppi, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision + HDR10+
6.78" LTPO AMOLED, 120Hz (वेरिएबल), 3,600 nits, 450 ppi,
Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision + HDR10+
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|RAM / स्टोरेज
|LPDDR5X + UFS 4.1
|LPDDR5X + UFS 4.1
|बैटरी
|7,025 mAh, 50W + 10W रिवर्स चार्जिंग
|7,500 mAh, 50W + 10W रिवर्स चार्जिंग
|सॉफ्टवेयर
|ColorOS 16 (Android 16)
|ColorOS 16 (Android 16)
|USB पोर्ट
|USB 3.2 Gen 1
|USB 3.2 Gen 2
|कनेक्टिविटी
|5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
|5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
दोनों फोन्स के कैमरा डिटेल्स में अंतर
|कैमरा डिटेल्स
|Oppo Find X9
|Oppo Find X9 Pro
|प्राइमरी कैमरा
|50MP (f/1.6, 1/1.4″, OIS)
|50MP (f/1.5, 1/1.28″, OIS)
|अल्ट्रावाइड कैमरा
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
|ज़ूम कैमरा
|50MP (f/2.6, 1/1.95″, OIS) 3x optical zoom
|200MP (f/2.1, 1/1.56″, OIS) 3x optical zoom
|फ्रंट कैमरा
|32MP (f/2.4, 1/2.74″)
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, PDAF)
इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...