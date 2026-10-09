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भारत में OnePlus के लिए ColorOS 17 बीटा शुरू, एक्सेस पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स!

वनप्लस 13 और 15 सीरीज के यूजर्स अब भारत में कलरओएस 17 का ओपन बीटा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. ( Image Credit: Oppo Community )

हैदराबाद: ओप्पो ने कुछ दिन पहले ही भारत में Oppo Find X10 को लॉन्च करने की पुष्टि की है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9600 सीरीज चिपसेट होगा. अब कंपनी ने बताया है कि ये दुनिया की पहली फोन सीरीज होगी, जो कंपनी के लेटेस्ट ओएस यानी ColorOS 17 के साथ आएंगे. ये एक नया सॉफ्टवेयर है, जो Android 17 पर बना है.

ColorOS 17 कब और कहां डिटेल में आएगा

21 अक्टूबर को स्पेन में Find X10 और Find X10 Pro Max 21 को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ColorOS 17 की पूरी जानकारी उससे कुछ दिन पहले 13 अक्टूबर को मिल जाएगी. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पहले से ही इसके नए फीचर्स को टीज़ करना शुरू कर दिया था. नए सॉफ्टवेयर के साथ आने वाले मुख्य बदलाव: Living Flow Design से स्वाइप और स्क्रॉल करते समय ट्रांजिशन और एनिमेशन बहुत स्मूथ लगेंगे.

Luminous Effect के साथ टैप करने पर यूआई लाइट के शेड्स दिखाता है.

क्विक सेटिंग्स पेज पर टॉगल छूने से चमक उठते हैं.

नोटिफिकेशन और टॉगल पेज के बीच स्वाइप करने पर पर्दे जैसी एनिमेशन आती है. AI Suggest भी अब पहले की तुलना में ज्यादा सही विजेट सजेशन देगा. Laminar Flow Engine फोन की स्पीड, परफॉर्मेंस और बैटरी बैलेंस को हमेशा एक जैसा रखने में मदद करेगा. इन सभी फीचर्स के मिलने से यूज़र्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस ColorOS 16 की तुलना में बेहतर और स्मूथ होगा.