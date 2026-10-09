भारत में OnePlus के लिए ColorOS 17 बीटा शुरू, एक्सेस पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स!
Oppo Find X10 सीरीज दुनिया की पहली फोन होगी जो एंड्रॉइड 17 पर आधारित ColorOS 17 के साथ लॉन्च होने वाली है.
Published : October 9, 2026 at 6:28 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने कुछ दिन पहले ही भारत में Oppo Find X10 को लॉन्च करने की पुष्टि की है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9600 सीरीज चिपसेट होगा. अब कंपनी ने बताया है कि ये दुनिया की पहली फोन सीरीज होगी, जो कंपनी के लेटेस्ट ओएस यानी ColorOS 17 के साथ आएंगे. ये एक नया सॉफ्टवेयर है, जो Android 17 पर बना है.
ColorOS 17 कब और कहां डिटेल में आएगा
21 अक्टूबर को स्पेन में Find X10 और Find X10 Pro Max 21 को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ColorOS 17 की पूरी जानकारी उससे कुछ दिन पहले 13 अक्टूबर को मिल जाएगी. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पहले से ही इसके नए फीचर्स को टीज़ करना शुरू कर दिया था.
नए सॉफ्टवेयर के साथ आने वाले मुख्य बदलाव:
- Living Flow Design से स्वाइप और स्क्रॉल करते समय ट्रांजिशन और एनिमेशन बहुत स्मूथ लगेंगे.
- Luminous Effect के साथ टैप करने पर यूआई लाइट के शेड्स दिखाता है.
- क्विक सेटिंग्स पेज पर टॉगल छूने से चमक उठते हैं.
- नोटिफिकेशन और टॉगल पेज के बीच स्वाइप करने पर पर्दे जैसी एनिमेशन आती है.
AI Suggest भी अब पहले की तुलना में ज्यादा सही विजेट सजेशन देगा. Laminar Flow Engine फोन की स्पीड, परफॉर्मेंस और बैटरी बैलेंस को हमेशा एक जैसा रखने में मदद करेगा. इन सभी फीचर्स के मिलने से यूज़र्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस ColorOS 16 की तुलना में बेहतर और स्मूथ होगा.
OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी
एंड्रॉयड 17 से वनप्लस ने OxygenOS को पूरी तरह छोड़ दिया है. अब आगे से सारे अपडेट ColorOS 17 के नाम से आएंगे. कंपनी ने कुछ महीने पहले OnePlus 15 और OnePlus 15R के लिए क्लोज्ड बीटा शुरू किया था. अब कंपनी ने भारत में ओपन बीटा भी सभी OnePlus 15, 15R, 13, 13s और 13R यूजर्स के लिए शुरू कर दिया है. ये बात वनप्लस कम्यूनिटी के पोस्ट्स में कंफर्म हुई है.
बीटा एक्सेस कैसे पाएं
- Settings में जाकर Updates पेज खोलें
- Beta programme ऑप्शन चुनें
- एक छोटा क्विज भरें
- उसके बाद ColorOS 17 Open Beta अपडेट मिल जाएगा
ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने के बाद यूजर्स नए Living Flow Design और बाकी फीचर्स का मजा पहले से ले सकेंगे. ओप्पो और वनप्लस दोनों की तरफ से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अब एक ही दिशा में जा रहा है.