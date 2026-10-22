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OPPO Find X10 सीरीज भारत में लॉन्च: प्रो मैक्स वेरिएंट में 200MP के होंगे तीनों बैक कैमरे, जानें कीमत और सभी फीचर्स

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपनी एक नई फोन सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम OPPO Find X10 और Find X10 Pro Max है. ओप्पो की इस फोन सीरीज को कैमरा फीचर्स के लिए काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसके प्रो मैक्स वेरिएंट में 200MP के एक नहीं बल्कि तीन-तीन कैमरे दिए गए हैं. मेन कैमरा, अल्ट्रा-वाइड कैमरा और यहां तक कि टेलीफोटो सेंसर भी 200MP का ही है. इसके अलावा इनके सेंसर साइज भी काफी बढ़े है. कंपनी इसे "हैसलब्लैड ट्रू-टू-लाइफ कैमरा" वाली सीरीज़ बता रही है, यानी फोटो वैसी ही दिखेगी, जैसा नज़ारा आपकी आंखों ने देखा था. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.