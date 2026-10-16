Oppo Find X10 Pro Max में पहली बार 200+200+200MP का कैमरा कॉम्बिनेशन, डिटेल्स जानकर हिल जाएगा दिमाग!
Oppo Find X10 Pro Max भारत में पहला ऐसा फोन बनेगा जिसमें तीन 200 मेगापिक्सल रियर कैमरे होंगे और हैसलब्लैड ट्यूनिंग मिलेगी.
Published : October 16, 2026 at 8:11 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने हाल ही में कंफर्म किया है कि Find X10 series अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में दो मॉडल्स शामिल हैं, जिनमें Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10.
कंपनी ने पुष्टि की है कि Find X10 Pro Max भारत का ऐसा पहला फोन होगा, जिसके पिछले हिस्से पर ट्रिपल 200MP का कैमरा सिस्टम होगा. यह कैमरा सेटअप सिस्टम चीन में आने वाले मॉडल्स जैसा ही होगा. ओप्पो के इस अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9000 सीरीज के चिपसेट इस्तेमाल किए जाएंगे.
Oppo Find X10 Pro Max का कैमरा सेटअप
ओप्पो के इस अपकमिंग प्रीमियम फोन यानी Find X10 Pro Max में Hasselblad-tuned कैमरा यूनिट देखने को मिलेगी. इसमें 200MP का अल्ट्रा एचडीआर मेन कैमरा होगा, जिसमें 1/1.3 इंच का ISOCELL HPC सेंसर, f/1.5 अपर्चर, 24mm फोकल लेंथ और OIS सपोर्ट मिलेगा. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा भी 200MP के अल्ट्रा-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/2.2, 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस सपोर्ट मिलेगा.
इस फोन का तीसरा बैक कैमरा भी 200MP का ही होगा, जो अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/2.1, 1/1.56 इंच साइज वाला ISOCELL HP5 सेंसर और OIS सपोर्ट होगा. इनके अलावा इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 50MP का एक अल्ट्रा-क्लियर सेल्फी कैमरा होगा, जिसमें 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट मिलेगा.
Oppo Find X10 का कैमरा सेटअप
Oppo Find X10 इस सीरीज का एक स्टैंडर्ड मॉडल होगा और ये भी Hasselblad-tuned कैमरा यूनिट के साथ ही आएगा. इसके पिछले हिस्से पर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. इसका मेन कैमरा सेंसर 200MP के अल्ट्रा-क्लियर लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/1.6, 1/1.4 इंच वाला ISOCELL HPE सेंसर, 23mm फोकल लेंथ और OIS सपोर्ट के साथ आएगा.
इस फोन का भी दूसरा बैक कैमरा 200MP के अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/2.6 होगा और ये लेंस भी OIS सपोर्ट करेगा. इस फोन का तीसरा बैक कैमरा 50MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/2.0, 15mm फोकल लेंथ और OIS सपोर्ट होगा. इस फोन का सेल्फी कैमरा Oppo Find X10 Pro Max जैसा ही होगा.
कब होगा लॉन्च?
इन दोनों फोन्स में LUMO Hyper Pixel और LUMO True Image इंजन्स होंगे. Find X10 Pro Max में DeepPix सेंसर टेक्नोलॉजी भी है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी को बेहतर बनाती है. अब आप इस शानदार कैमरा सेटअप को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोन सीरीज कैमरा की फोटो एंड वीडियो क्वालिटी कितनी जबरदस्त होगी.
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खैर, इसका खुलासा तो 22 अक्टूबर 2026 की शाम 4:45 PM पर हो ही जाएगा, जब कंपनी अपने इस फोन को भारत में लॉन्च करेगी. इस फोन सीरीज के साथ ओप्पो Oppo Pad Mini Matte Display edition और Oppo Enco X4 TWS को भी लॉन्च करने वाली है.