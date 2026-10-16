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Oppo Find X10 Pro Max में पहली बार 200+200+200MP का कैमरा कॉम्बिनेशन, डिटेल्स जानकर हिल जाएगा दिमाग!

दोनों मॉडल्स में लूमो हाइपर पिक्सल इंजन और डीपपिक्स सेंसर टेक्नोलॉजी लो लाइट फोटोग्राफी को काफी बेहतर बनाएगी. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: ओप्पो ने हाल ही में कंफर्म किया है कि Find X10 series अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में दो मॉडल्स शामिल हैं, जिनमें Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10.

कंपनी ने पुष्टि की है कि Find X10 Pro Max भारत का ऐसा पहला फोन होगा, जिसके पिछले हिस्से पर ट्रिपल 200MP का कैमरा सिस्टम होगा. यह कैमरा सेटअप सिस्टम चीन में आने वाले मॉडल्स जैसा ही होगा. ओप्पो के इस अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9000 सीरीज के चिपसेट इस्तेमाल किए जाएंगे.

22 अक्टूबर को लॉन्च होगी ये फोन सीरीज (Image Credit: Oppo) Oppo Find X10 Pro Max का कैमरा सेटअप ओप्पो के इस अपकमिंग प्रीमियम फोन यानी Find X10 Pro Max में Hasselblad-tuned कैमरा यूनिट देखने को मिलेगी. इसमें 200MP का अल्ट्रा एचडीआर मेन कैमरा होगा, जिसमें 1/1.3 इंच का ISOCELL HPC सेंसर, f/1.5 अपर्चर, 24mm फोकल लेंथ और OIS सपोर्ट मिलेगा. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा भी 200MP के अल्ट्रा-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/2.2, 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस सपोर्ट मिलेगा. इस फोन का तीसरा बैक कैमरा भी 200MP का ही होगा, जो अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा, जिसका अपर्चर f/2.1, 1/1.56 इंच साइज वाला ISOCELL HP5 सेंसर और OIS सपोर्ट होगा. इनके अलावा इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 50MP का एक अल्ट्रा-क्लियर सेल्फी कैमरा होगा, जिसमें 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट मिलेगा. Oppo Find X10 का कैमरा सेटअप