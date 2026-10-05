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Oppo F35 और F35 Pro 5G भारत में लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगी 8000mAh बैटरी

ओप्पो ने नई फोन सीरीज लॉन्च की है. इस फोन में बड़ी और हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ मीडियाटेक प्रोसेसर दिया गया है.

Oppo F35 and Oppo F35 Pro 5G
इस सीरीज के दोनों फोन्स को तीन-तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है. (Image Credit: Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 5, 2026 at 1:03 PM IST

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हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपनी नई फोन सीरीज लॉन्च की है. इसका नाम Oppo F35 Series है. इस सीरीज में दो नए फोन्स लॉन्च किए गए हैं, जिनके नाम Oppo F35 और Oppo F35 Pro 5G है. इस फोन सीरीज को कंपनी ने भारत में आज यानी 5 अक्टूबर को लॉन्च किया है और इसी के साथ कंपनी भारत में Oppo F Series के पूरे हुए दस साल को भी सेलिब्रेट कर रही है. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने तीन-तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. इसके साथ इनमें बड़ी बैटरी, मीडियाटेक चिप सेट और एक अच्छा कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन सीरीज की कीमत 38,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बताते हैं.

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