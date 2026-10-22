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Oppo ने भारत में लॉन्च किए नए ईयरबड्स और पावरबैंक, जानें कीमत और फीचर्स

ओप्पो ने आज दिल्ली एनसीआर में आयोजित इवेंट में फोन्स के साथ-साथ नए ईयरबड्स और पावरबैंक को भी लॉन्च किया है. ( Oppo )

हैदराबाद: ओप्पो ने आज भारत में एक इवेंट आयोजित किया, जिसमें कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन सीरीज और फ्लैगशिप टैबलेट के साथ एक नया ईयरबड्स और पावरबैंक भी लॉन्च किए. नए ईयरबड्स के नाम Oppo Enco X4 है, जबकि पावरबैंक का नाम Oppo 22.5W 10,000 PowerBank है.

Oppo Enco X4 में कंपनी ने दो 11mm बेस ड्राइवर और 6mm प्लानर ट्वीटर दिए हैं. इसके साथ में अलग डिजिटल-टू-एनालॉग सिस्टम है. इसमें डायनऑडियो के साथ बनी ट्यूनिंग से पांच साउंड प्रोफाइल मिलते हैं. इनमें डायनऑडियो ओरिजिनल, हाई-रेजोल्यूशन, प्योर वोकल्स, क्रिस्प हाइज और थंडरिंग बास शामिल हैं.

Oppo Enco X4 के फीचर्स LHDC लॉसलेस कोडेक 2.3Mbps और 24-बिट/48kHz ऑडियो सपोर्ट करता है. यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद है और इसके लिए ओप्पो फाइंड एक्स फोन चाहिए होगा, जहां से आप इसे मैनुअली ऑन कर पाएंगे. इसमें तीन माइक, 6nm NPU और AI ANC फीचर मिलता है, जिसके कारण बाहर का शोर कम होता है. कंपनी का कहना है कि Oppo Enco X3 की तुलना में इस नए ईयरबड्ल में नॉइज कैंसलेशन 100 प्रतिशत बेहतर है और बोलचाल की फ्रीक्वेंसी पर 30 प्रतिशत ज्यादा असरदार है. इसमें एक एडाप्टिव मोड दिया गया है, जो माहौल देखकर ANC और ट्रांसपेरेंसी बदलता है. कन्वर्सेशन अवेयरनेस में आपके बोलते ही म्यूजिक स्लो हो जाता है. एआई क्लियर कॉल तीन माइक और वीपीयू से कॉल का शोर कम करता है. यह भी पढ़ें: Oppo Pad Mini: ₹94,999 में ओप्पो ने भारत में लॉन्च किया फ्लैगशिप टैबलेट, सबसे पतला और हल्का!