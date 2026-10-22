Oppo ने भारत में लॉन्च किए नए ईयरबड्स और पावरबैंक, जानें कीमत और फीचर्स
ओप्पो ने आज भारत में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें Oppo Enco X4 और 10,000mAh का पावरबैंक भी शामिल है.
Published : October 22, 2026 at 9:06 PM IST
हैदराबाद: ओप्पो ने आज भारत में एक इवेंट आयोजित किया, जिसमें कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन सीरीज और फ्लैगशिप टैबलेट के साथ एक नया ईयरबड्स और पावरबैंक भी लॉन्च किए. नए ईयरबड्स के नाम Oppo Enco X4 है, जबकि पावरबैंक का नाम Oppo 22.5W 10,000 PowerBank है.
Oppo Enco X4 में कंपनी ने दो 11mm बेस ड्राइवर और 6mm प्लानर ट्वीटर दिए हैं. इसके साथ में अलग डिजिटल-टू-एनालॉग सिस्टम है. इसमें डायनऑडियो के साथ बनी ट्यूनिंग से पांच साउंड प्रोफाइल मिलते हैं. इनमें डायनऑडियो ओरिजिनल, हाई-रेजोल्यूशन, प्योर वोकल्स, क्रिस्प हाइज और थंडरिंग बास शामिल हैं.
Oppo Enco X4 के फीचर्स
LHDC लॉसलेस कोडेक 2.3Mbps और 24-बिट/48kHz ऑडियो सपोर्ट करता है. यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद है और इसके लिए ओप्पो फाइंड एक्स फोन चाहिए होगा, जहां से आप इसे मैनुअली ऑन कर पाएंगे.
इसमें तीन माइक, 6nm NPU और AI ANC फीचर मिलता है, जिसके कारण बाहर का शोर कम होता है. कंपनी का कहना है कि Oppo Enco X3 की तुलना में इस नए ईयरबड्ल में नॉइज कैंसलेशन 100 प्रतिशत बेहतर है और बोलचाल की फ्रीक्वेंसी पर 30 प्रतिशत ज्यादा असरदार है.
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इसमें एक एडाप्टिव मोड दिया गया है, जो माहौल देखकर ANC और ट्रांसपेरेंसी बदलता है. कन्वर्सेशन अवेयरनेस में आपके बोलते ही म्यूजिक स्लो हो जाता है. एआई क्लियर कॉल तीन माइक और वीपीयू से कॉल का शोर कम करता है.
इसके फोम सिलिकॉन ईयर टिप्स 2,800 से ज्यादा कान स्कैन के डेटा से बने हैं. इसमें स्पेशियल ऑडियो डायनामिक हेड ट्रैकिंग के साथ मिलता है. ये ईयरबड्स 10-बैंड साउंड मास्टर EQ और गूगल जेमिनी सपोर्ट के साथ लॉन्च किए गए हैं.
इनमें एआई लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट भी मिलता है, जो चुनिंदा ओप्पो और वनप्लस फोन पर ColorOS 17 या इससे ऊपर वाले ओएस में पूरी तरह से चलता है. यह इसमें हेड जेस्चर से कॉल मैनेज करने वाला फीचर भी दिया गया है. रिमोट कैमरा कंट्रोल और नेक हेल्थ रिमाइंडर की सुविधा भी कुछ चुनिंदा फोन पर मिलते हैं. इसका डिज़ाइन ग्लॉसी फिनिश वाला है और केस के किनारे मैटेलिक हैं.
दोनों गैजेट्स की कीमत
ओप्पो के इस नए ईयरबड्स की कीमत 19,999 रुपये है. इसे कंपनी ने ग्लेशियर व्हाइट और ऑरोरा वायलेट कलर में लॉन्च किया है. इसकी बिक्री 29 अक्टूबर से ओप्पो की वेबसाइट और अमेज़न इंडिया के प्लेटफॉर्म पर होगी.
Power up your day, wherever it takes you! 🔋 The OPPO 22.5W 10,000 mAh Power Bank is here with a built-in cable for effortless charging on the go. Pre-order now: https://t.co/t9PfE2wtg5 #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/XDOiIn5oNV— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि ओप्पो ने आज एक नया पावरबैंक भी लॉन्च किया है. ओप्पो के इस नए पावरबैंक की खास बात है कि यह 10,000mAh की क्षमता के साथ आता है. इसके अलावा यह 22.5W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है और इसकी कीमत 2,199 रुपये है. कंपनी ने बताया है कि यह काफी स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है और इसकी बिक्री भी 29 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी.