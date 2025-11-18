ETV Bharat / technology

Oppo Enco Buds 3 Pro+: सस्ती कीमत में ANC वाला नया TWS, बैटरी और साउंड दोनों में दम

इन ईयरबड्स में 43 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है. ( फोटो क्रेडिट: Oppo )

इसकी बिक्री ओप्पो के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के साथ-साथ Amazon, Flipkart और ऑथोराइज़्ड रिटेल स्टोर्स पर होगी.आपको बता दें कि इतनी कम कीमत में ANC वाला TWS मिलना खुद में बड़ी बात मानी जाती है.

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपनी नई Enco Buds 3 Pro+ ईयरबड्स लॉन्च कर दी है. ओप्पो ने कुछ वक्त पहले इसी सीरीज के तहत Enco Buds 3 Pro लॉन्च किया था, लेकिन उसमें ANC नहीं था. इस बार कंपनी ने कम कीमत में एएनसी यानी Active Noise Cancellation के साथ-साथ बड़ी ड्राइवर्स और लंबी बैटरी लाइफ वाले इयरबड्स को लॉन्च किया है.

12.4mm Dynamic Driver – इन ईयरबड्स में बड़े 12.4mm ड्राइवर दिये गए हैं, जो इस प्राइस रेंज में काफी कम देखने को मिलते हैं.

Smart ANC (Up to 32dB) - इसके पहले वाले मॉडल में ANC नहीं था, लेकिन Pro+ में है. इस ईयरबड्स में 32dB Active Noise Cancellation फीचर दिया गया है.

Transparency Mode - इसके अलावा इन इयरबड्स में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड की सुविधा भी मिलेगी.

कनेक्टिविटी - इसमें Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी दिया गया है. इसमें AAC, SBC जैसे Codec सपोर्ट दिए गए हैं. इसकी वायरलेस रेंज 10 मीटर है.

बैटरी लाइफ - इस ईयरबड्स की बैटरी भी इसकी बड़ी हाइलाइट है. इसमें ANC फीचर बंद रखने पर 43 घंटे की टोटल बैटरी लाइफ मिलती है. इसके अलावा इसमें ANC ऑन रखने पर 28 घंटे की टोटल बैटरी लाइफ मिलती है. इसके अलावा अगर आप सिर्फ ईयरबड्स की बैटरी लाइफ की बात करें तो एएनसी ऑफ रखने पर 12 घंटे और एएनसी ऑन रखने पर 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है.

इसके दोनों ईयरबड्स में 58mAh बैटरी और केस में 440mAh की बैटरी दी गई है. इस सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 11 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है. वहीं इन ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में 65 मिनट और बड्स के साथ केस को फुल चार्ज होने में 90 मिनट का वक्त लगता है. इसके अलावा, इसे TÜV Rheinland Battery Health Certification भी मिला है. इसे IP55 Rating भी मिली है, जिससे यह पसानी और हल्की बारिश में सुरक्षित रहता है. आप इसका यूज़ स्पोर्ट्स और जिम में भी कर सकते हैं. ईयरबड्स का वजन 4.2g है जबकि केस का कुल वज़न 46.2g है.