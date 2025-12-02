ETV Bharat / technology

Oppo A6x 5G: भारत में लॉन्च हुआ नया बजट स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेंगे कई खास फीचर्स!

इस फोन को कंपनी ने दो कलर्स - Ice Blue और Olive Green में लॉन्च किया है. ( फोटो क्रेडिट: Oppo )

इस फोन की बिक्री आज से ही अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया के ऑनलाइन स्टोर्स के साथ-साथ तमाम ऑनलाइन रिटेल्स स्टोर्स पर भी शुरू हो जाएगी. इस फोन को कंपनी ने आइस ब्लू और ओलिव ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया है. कंपनी अपने इस फोन पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए पेमेंट करने पर तीन महीने की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी दे रही है.

हैदराबाद: ओप्पो ने आज भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Oppo A6x 5G है. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6000 सीरीज की चिपसेट, 6500mAh बैटरी और 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी है. इस फोन की कीमत 12,4999 रुपये से शुरू होती है, लिहाजा यह ओप्पो का एक बजट स्मार्टफोन है. आइए हम आपको इस नए बजट स्मार्टफोन की डिटेल्स बताते हैं.

Oppo A6x 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

ओप्पो के इस नए फोन में कंपनी ने 6.75 इंच की LCD स्क्रीन दी है, जो HD+ (720x1,570 pixels) रेजॉल्यूशन, 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 256ppi pixel density और 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,225 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. इस फोन का डिस्प्ले 16.7 मिलियन कलर्स का फीचर ऑफर करता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है. इस चिपसेट के साथ फोन में 6GB तक का LPDDR4x RAM और 128GB तक का UFS2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. इस फोन में सॉफ्टवेयर के लिए Android 15 पर बेस्ड ColorOS 15 का इस्तेमाल किया गया है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर कैमरा सेटअप के लिए 13MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इसके साथ फोन का दूसरा कैमरा ऑटोफोकस और 77 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है और यह भी 77 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है.

इस फोन के बैक कैमरा से 60fps पर 1080p रेजॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि फ्रंट कैमरा से 30fps पर 1080p रेजॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है. Oppo A6x 5G में 6500mAh की बैटरी दी है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C port, और 3.5mm audio jack दिया गया है.