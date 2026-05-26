Oppo A6c हुआ लॉन्च, ₹13,999 में मिलेगी 7000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले
Oppo A6c भारत में ₹13,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है. इसमें 7000mAh की विशाल बैटरी के साथ 120Hz LCD डिस्प्ले दिया गया है.
Published : May 26, 2026 at 3:44 PM IST
हैदराबाद: Oppo ने भारत में अपनी बजट सीरीज यानी A-Series का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Oppo A6c है. यह फोन उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कम बजट में एक भरोसेमंद और फीचर-पैक्ड स्मार्टफोन चाहते हैं. इस फोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी है, जो 7000mAh की है. लिहाजा, यूज़र्स को कम कीमत में एक ऐसे स्मार्टफोन का विकल्प मिल गया है, जिसकी बैटरी दो दिनों तक भी टिक सकती है.
Oppo A6c को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसका पहला यानी बेस वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है. इस फोन को कंपनी ने Feather White और Stone Brown दो रंगों में लॉन्च किया है और फिलहाल आप इसे ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं.
|वेरिएंट
|कीमत
|कलर्स
|उपलब्धता
|4GB + 64GB
|₹13,999
फीदर व्हाइट
स्टोन ब्राउन
|ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट पर
|4GB + 128GB
|₹16,999
डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
Oppo A6c में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 8-बिट कलर डेप्थ दिए गए हैं, जो इसके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ Mali-G57 GPU दिया गया है. इसमें 4GB LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है, जो रोज़मर्रा के कामों के लिए पर्याप्त है.
कैमरा सेटअप
इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है और FOV 81 डिग्री है. इसमें सेल्फी के लिए अगले हिस्से पर 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसकी मदद से आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं. फोन के कैमरा फीचर्स में फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, नाइट और पैनोरामा जैसे शूटिंग मोड्स भी मौजूद हैं. रियर कैमरे में Time-Lapse, Hi-Res और Pro मोड भी मिलते हैं.
The new OPPO A6c is now available to buy - 4+ 64GB at ₹13,999 and 4 +128GB at ₹16,999. Featuring a massive 6 years durable 7000mAh Large Battery and 36 months fluency protection.— OPPO India (@OPPOIndia) May 25, 2026
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बैटरी और अन्य फीचर्स
इस फोन की सबसे बड़ी खास बात इसमें मिलने वाली बड़ी बैटरी है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया. इस फोन में 7000mAh की बैटरी है, जो 15W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें रिवर्स चार्जिंग फीचर भी दिया गया है यानी जरूरत पड़ने पर इस फोन से आप किसी दूसरे फोन या किसी अन्य डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं.
इसके अलावा इस फोन में IP64 रेटिंग भी मिलती है, जो फोन को धूल और पानी से सुरक्षा भी मिलती है. फोन Android 15 पर आधारित ColorOS 15 पर चलता है और Bluetooth 5.2 व WiFi 5 कनेक्टिविटी के साथ आता है.
|फीचर्स
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|120Hz | 6.75-inch HD+ LCD
|प्रोसेसर
|Unisoc T7250
|रैम और स्टोरेज
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|पीछे वाला कैमरा
|13MP (main)
|आगे वाला कैमरा
|5MP
|बैटरी
|7,000mAh
|चार्जिंग क्षमता
|15 (wired) | reverse charging support
|आइपी रेटिंग
|IP64
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|ColorOS 15