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Oppo A6c हुआ लॉन्च, ₹13,999 में मिलेगी 7000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले

यह फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है और Android 15 पर आधारित ColorOS 15 पर चलता है. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: Oppo ने भारत में अपनी बजट सीरीज यानी A-Series का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Oppo A6c है. यह फोन उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कम बजट में एक भरोसेमंद और फीचर-पैक्ड स्मार्टफोन चाहते हैं. इस फोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी है, जो 7000mAh की है. लिहाजा, यूज़र्स को कम कीमत में एक ऐसे स्मार्टफोन का विकल्प मिल गया है, जिसकी बैटरी दो दिनों तक भी टिक सकती है. Oppo A6c को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसका पहला यानी बेस वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है. इस फोन को कंपनी ने Feather White और Stone Brown दो रंगों में लॉन्च किया है और फिलहाल आप इसे ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. वेरिएंट कीमत कलर्स उपलब्धता 4GB + 64GB ₹13,999 फीदर व्हाइट स्टोन ब्राउन ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट पर 4GB + 128GB ₹16,999 डिस्प्ले और परफॉर्मेंस Oppo A6c में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 8-बिट कलर डेप्थ दिए गए हैं, जो इसके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ Mali-G57 GPU दिया गया है. इसमें 4GB LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है, जो रोज़मर्रा के कामों के लिए पर्याप्त है.