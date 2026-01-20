ETV Bharat / technology

Oppo A6 5G भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: Oppo A6 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है और इसे फिलहाल ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट पर ही बिक्री के लिए भी पेश कर दिया गया है. इस फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 6000 सीरीज चिपसेट के साथ 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है. Oppo A6 5G में 6.75 इंच की HD+ (720x1,570 pixels) एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन में 240Hz टच सैंपलिंग सेट, 83% DCI-P3 कलर गैमेट, 16.7 मिलियन कलर्स, 256ppi पिक्सल डेनिसिटी और 1,125 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. Oppo A6 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है. इसमें ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 256GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है.