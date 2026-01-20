Oppo A6 5G भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा
ओप्पो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है.
Published : January 20, 2026 at 8:47 PM IST
हैदराबाद: Oppo A6 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है और इसे फिलहाल ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट पर ही बिक्री के लिए भी पेश कर दिया गया है. इस फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 6000 सीरीज चिपसेट के साथ 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है.
Oppo A6 5G में 6.75 इंच की HD+ (720x1,570 pixels) एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन में 240Hz टच सैंपलिंग सेट, 83% DCI-P3 कलर गैमेट, 16.7 मिलियन कलर्स, 256ppi पिक्सल डेनिसिटी और 1,125 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है.
Oppo A6 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है. इसमें ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 256GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 50MP का है, जो ऑटोफोकस और f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. फोन का दूसरा बैक कैमरा 2MP के मोनोक्रोम सेंसर के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है. फोन IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग्स के साथ आता है, जो फोन को धूल और पानी से बचाने में मदद करता है.
Explore the new #OPPOA65G at ₹17,999 (4GB+128GB), ₹19,999 (6GB+128GB) and ₹21,999 (6GB+256GB). Featuring 7000mAh Large Battery with 45W SUPERVOOC™️ Flash Charge and 60-Month Fluency Protection.— OPPO India (@OPPOIndia) January 20, 2026
Buy Now – https://t.co/iezlxuoE7g#BuiltForQuality #DurableAndLongLasting pic.twitter.com/8Q6Hdjovx9
Oppo A6 5G में 7,000mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस पोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, a USB Type-C जैसे कनेक्टिविटी के कई फीचर्स भी दिए गए हैं.
कीमत और बिक्री
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा और टॉप वेरिएंट 6GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है.
- इस फोन को कंपनी ने सैफायर ब्लू, आइस वाइट और सकूरा पिंक कलर्स में लॉन्च किया है.
- इस फोन को चुनिंदा बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदने पर 1000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा और 3 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलेगी.