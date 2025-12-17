OpenAI ने ChatGPT Images को किया अपग्रेड, Nano Banana Pro को अब मिलेगी कड़ी टक्कर!
OpenAI का नया GPT Image 1.5 मॉडल ChatGPT Images को फास्ट, स्मार्ट और बेहतर एडिटिंग एक्सपीरियंस देने में मदद करता है.
Published : December 17, 2025 at 3:45 PM IST
हैदराबाद: OpenAI अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी चैटजीपीटी को लगातार अपडेट कर रहा है. इस बार एआई कंपनी ने अपने पॉपुलर विजुअल टूल ChatGPT Images का एक बड़ा और दमदार अपग्रेड लॉन्च किया है. कंपनी के मुताबिक, यह अब तक का सबसे एडवांस इमेज जनरेशन अपडेट है, जिसे नए फ्लैगशिप मॉडल GPT Image 1.5 से पावर दी गई है. OpenAI ने खुद एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नया सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्मार्ट और यूज़र के इंस्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से समझने वाला है.
ChatGPT Images का नया अपडेट
OpenAI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, GPT Image 1.5 मॉडल पुराने इमेज जनरेशन बेस को रिप्लेस करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यूज़र जो भी इमेज बनवाना चाहते हैं, उसका रिजल्ट इंस्ट्रक्शन के काफी करीब होता है. इसका मतलब है कि अब चैटजीपीटी आपके द्वारा इमेज बनाने के लिए दी गई निर्देषों को काफी बारीकी से समझता है और एकदम सटीक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है. फिर चाहे आप बिल्कुल नई तस्वीर बना रहे हों या पहले से मौजूद फोटो में एडिट कर रहे हों, बदलाव सिर्फ उसी हिस्से में होगा जिसकी आपने डिमांड की है.
Introducing ChatGPT Images, powered by our flagship new image generation model.— OpenAI (@OpenAI) December 16, 2025
- Stronger instruction following
- Precise editing
- Detail preservation
- 4x faster than before
Rolling out today in ChatGPT for all users, and in the API as GPT Image 1.5. pic.twitter.com/NLNIPEYJnr
स्पीड में जबरदस्त सुधार
OpenAI का कहना है कि नया ChatGPT Images पहले के मुकाबले चार गुना तेज काम करता है. इसका मतलब है कि अब डिजाइन टेस्ट करना, फोटो एडिट करना या बार-बार बदलाव करना ज्यादा स्मूद और टाइम सेविंग हो गया है. कंपनी का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स और डिजाइनर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा.
एडिटिंग में ज्यादा कंट्रोल
नए मॉडल की एक और खासियत यह है कि एडिट करते वक्त यह बाकी चीजों को छेड़छाड़ नहीं करता है. OpenAI के मुताबिक, अब लाइटिंग, कंपोजिशन और लोगों की अपीयरेंस जैसे एब्सट्रैक्ट एलिमेंट्स कई एडिट्स के बाद भी कंसिस्टेंट रहते हैं, जो बहुत ही जरूरी चीज़ है और इसकी मांग यूज़र्स काफी लंबे वक्त से कर भी रहे थे.
ETV Bharat ने खुद ओपनएआई के इस अपग्रेड इमेज जनरेशन टूल का इस्तेमाल किया. हमने फोन कैमरा से क्लिक की हुई एक फोटो को चैटजीपीटी इमेज में डाला और कहा कि इसे कार्टून जैसी इमेज में बदल दो लेकिन चेहरा बिल्कुल सेम होना चाहिए. इसका रिजल्ट हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था.
ChatGPT Images ने सबसे पहले पोर्ट्रेट इमेज बनाकर दी, जो कार्टून स्टाइल में था, लेकिन उसकी क्वालिटी, चेहरा, बाल, चश्मा, चश्मे का बॉर्डर, कपड़े, बैकग्राउंड और यहां तक की चेहरे के एक्सप्रेशन्स भी लगभग ओरिजनल इमेज की तरह ही थे. पहली नज़र में हमें इस टूल का रिजल्ट काफी अच्छा लगा.
उसके बाद हमने चैटजीपीटी को बोला कि उसके द्वारा बनाई गई पोर्ट्रेट इमेज को लैंडस्केप मोड यानी 16:9 रेशियो में बदल दो. इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद हमे ऐसा लगा था कि लैंडस्केप में आने वाली इमेज की डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं होगी, जितनी की पोर्ट्रेट में थी, लेकिन चैटजीपीटी के अपग्रेडेड इमेज फीचर ने कमाल का रिजल्ट निकालकर दिया, जैसा कि आप खुद ही इस आर्टिकल में देख सकते हैं.
नया Images Interface
OpenAI ने ChatGPT के अंदर एक अलग Images सेक्शन भी जोड़ा है. यह स्पेस खासतौर पर इमेज जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जहां यूज़र साइडबार से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. यहां कई रेडीमेड प्रीसेट फिल्टर्स मिलते हैं, जिनसे बिना लंबा प्रॉम्प्ट लिखे भी फोटो एडिट की जा सकती है. कंपनी के अनुसार, यह सेक्शन एक तरह से इंस्पिरेशन ज़ोन की तरह भी काम करता है.
Google से सीधी टक्कर
OpenAI का यह अपग्रेड हाल ही में लॉन्च हुए गूगल के Nano Banana Pro के काफी करीब बताया जा रहा है. स्पीड और रिजल्ट्स के मामले में अब दोनों टूल्स लगभग एक ही लेवल पर माने जा रहे हैं.
सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध
OpenAI ने साफ किया है कि ChatGPT Images का नया वर्जन फ्री यूज़र्स समेत सभी के लिए ग्लोबली रोलआउट किया जा रहा है. इसके साथ-साथ डेवलपर्स API में GPT Image 1.5 को सिलेक्ट कर सकते हैं. वहीं, पुराना इमेज टूल अब एक कस्टम GPT के तौर पर उपलब्ध रहेगा.