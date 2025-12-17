ETV Bharat / technology

OpenAI ने ChatGPT Images को किया अपग्रेड, Nano Banana Pro को अब मिलेगी कड़ी टक्कर!

इस इमेज को ओपनएआई द्वारा अपग्रेडेड चैटजीपीटी इमेजेस से बनाया गया है, जिसमें हमने देखा कि इस अपडेटेड टूल ने फेस को काफी हद तक ओरिजनल इमेज जैसा ही बनाया है. ( फोटो क्रेडिट: ChatGPT Images/OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी चैटजीपीटी को लगातार अपडेट कर रहा है. इस बार एआई कंपनी ने अपने पॉपुलर विजुअल टूल ChatGPT Images का एक बड़ा और दमदार अपग्रेड लॉन्च किया है. कंपनी के मुताबिक, यह अब तक का सबसे एडवांस इमेज जनरेशन अपडेट है, जिसे नए फ्लैगशिप मॉडल GPT Image 1.5 से पावर दी गई है. OpenAI ने खुद एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नया सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्मार्ट और यूज़र के इंस्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से समझने वाला है. ChatGPT Images का नया अपडेट OpenAI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, GPT Image 1.5 मॉडल पुराने इमेज जनरेशन बेस को रिप्लेस करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यूज़र जो भी इमेज बनवाना चाहते हैं, उसका रिजल्ट इंस्ट्रक्शन के काफी करीब होता है. इसका मतलब है कि अब चैटजीपीटी आपके द्वारा इमेज बनाने के लिए दी गई निर्देषों को काफी बारीकी से समझता है और एकदम सटीक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है. फिर चाहे आप बिल्कुल नई तस्वीर बना रहे हों या पहले से मौजूद फोटो में एडिट कर रहे हों, बदलाव सिर्फ उसी हिस्से में होगा जिसकी आपने डिमांड की है. स्पीड में जबरदस्त सुधार OpenAI का कहना है कि नया ChatGPT Images पहले के मुकाबले चार गुना तेज काम करता है. इसका मतलब है कि अब डिजाइन टेस्ट करना, फोटो एडिट करना या बार-बार बदलाव करना ज्यादा स्मूद और टाइम सेविंग हो गया है. कंपनी का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स और डिजाइनर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. एडिटिंग में ज्यादा कंट्रोल नए मॉडल की एक और खासियत यह है कि एडिट करते वक्त यह बाकी चीजों को छेड़छाड़ नहीं करता है. OpenAI के मुताबिक, अब लाइटिंग, कंपोजिशन और लोगों की अपीयरेंस जैसे एब्सट्रैक्ट एलिमेंट्स कई एडिट्स के बाद भी कंसिस्टेंट रहते हैं, जो बहुत ही जरूरी चीज़ है और इसकी मांग यूज़र्स काफी लंबे वक्त से कर भी रहे थे.