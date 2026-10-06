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OpenAI, ChatGPT और Codex से जेनरेट टेक्स्ट में जोड़ेगा इनविज़िबल वॉटरमार्क

OpenAI ने कहा कि उसका TextGrain शुरू में EU क्षेत्रों में ChatGPT और Codex से जेनरेट किए गए टेक्स्ट के लिए रोल आउट किया जाएगा. ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: OpenAI आने वाले हफ़्तों में यूरोपियन यूनियन (EU) में ChatGPT और Codex से बने टेक्स्ट में वॉटरमार्क जोड़ना शुरू करेगा. यह कदम EU AI एक्ट के तहत उठाया जा रहा है, जिसके अनुसार AI से बने कंटेंट की पहचान आसानी से हो जानी चाहिए.

शुरुआत में, वॉटरमार्क सिर्फ़ EU में सभी प्लान वाले ChatGPT और Codex यूज़र्स के लिए लागू होंगे. दुनिया भर में OpenAI के API का इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स कुछ मॉडल्स के लिए वॉटरमार्किंग चालू करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन जब तक वे इसके लिए नहीं कहेंगे, तब तक यह बंद रहेगा. इस टूल का नाम textGrain है. यह AI द्वारा चुने गए शब्दों में एक हल्का सा स्टैटिस्टिकल पैटर्न छिपा देता है. इसके बाद, एक खास डिटेक्टर किसी लेख की जांच करके यह बता सकता है कि उसमें OpenAI का वॉटरमार्क है या नहीं. Anthropic ने भी इस साल की शुरुआत में ऐसा ही कदम उठाया था और अपने AI मॉडल से तैयार टेक्स्ट में एक अदृश्य वॉटरमार्क जोड़ा था. इन कदमों से पता चलता है कि बड़ी AI कंपनियां AI कंटेंट के रूप-रंग को बदले बिना ही उस पर लेबल लगाना चाहती हैं. textGrain कैसे काम करता है?

OpenAI का कहना है कि textGrain ने उन दूसरे तरीकों के बराबर या उनसे बेहतर काम किया, जिनका उसने टेस्ट किया था, जिसमें टेक्स्ट के लिए Google का SynthID भी शामिल है. लेकिन वह यह भी मानता है कि छोटे पैराग्राफ, बहुत कम कंटेंट और एडिट किए गए टेक्स्ट के मामले में इसका पता लगाने का तरीका उतना भरोसेमंद नहीं है. फॉल्स-पॉज़िटिव टारगेट को 1 प्रतिशत पर सेट करने पर, डिटेक्टर ने कुछ टेस्ट में 200-टोकन वाले पैराग्राफ में से लगभग 80 प्रतिशत और 400-टोकन वाले पैराग्राफ में से लगभग 95 प्रतिशत में वॉटरमार्क का पता लगाया. गणित जैसे विषयों पर इसका प्रदर्शन काफी खराब रहा.