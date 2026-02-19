ETV Bharat / technology

OpenAI, Tata Group, TCS के बीच हुई लंबी साझेदारी, देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे विकसित

18 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान विज़िटर्स TATA AI पवेलियन को एक्सप्लोर करते हुए ( फोटो - IANS Photo )

मुंबई: Tata Group, Tata Consultancy Services (TCS) की हाइपरवॉल्ट यूनिट और OpenAI ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कई साल की पार्टनरशिप पर सहमति जताई है. TCS ने गुरुवार को एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि, India AI Impact Summit 2026 में हुए इस एग्रीमेंट के तहत, शुरुआती फेज़ में, TCS 100MW कैपेसिटी वाला AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जिसे 1 GW तक बढ़ाने का ऑप्शन भी है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट-जेनरेशन AI वर्कलोड को पावर देगा और भारत को ग्लोबल AI हब के तौर पर पोज़िशन करेगा. इस बयान के मुताबिक, यह मल्टी-डाइमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंटरप्राइज़, कंज्यूमर और सोशल सेक्टर में AI-पावर्ड इनोवेशन को आगे बढ़ाएगी. इस पार्टनरशिप में कई हाई-इम्पैक्ट एरिया शामिल हैं, जिसमें Tata Group की कंपनियों में AI-लेड इनोवेशन को पावर देना, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ में AI ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कोशिशें करना और AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है. ऐसा माना जा रहा है कि OpenAI Foundation और TCS मिलकर भारतीय युवाओं को AI ट्रेनिंग और रिसोर्स देंगे, जिससे वे बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदारी और अच्छे से AI का इस्तेमाल कर सकें. साथ मिलकर, वे NGOs के लिए टेक्नोलॉजी टूलकिट बनाएंगे और युवाओं पर फोकस करके पहल शुरू करेंगे, जिसका मकसद कम से कम दस लाख भारतीय युवाओं की रोज़ी-रोटी को बेहतर बनाना है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत पहले से ही AI अपनाने में सबसे आगे है, और अपने टैलेंट, एम्बिशन और मज़बूत सरकारी सपोर्ट के साथ, यह अपने भविष्य को बनाने में मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में है.