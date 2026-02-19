ETV Bharat / technology

OpenAI, Tata Group, TCS के बीच हुई लंबी साझेदारी, देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे विकसित

TCS के एक प्रेस बयान के अनुसार, वह शुरुआती चरण में 100MW क्षमता के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी.

Visitors explore the TATA AI pavilion during the AI Impact Summit 2026 at Bharat Mandapam, in New Delhi, on Wednesday, February 18, 2026.
18 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान विज़िटर्स TATA AI पवेलियन को एक्सप्लोर करते हुए (फोटो - IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: Tata Group, Tata Consultancy Services (TCS) की हाइपरवॉल्ट यूनिट और OpenAI ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कई साल की पार्टनरशिप पर सहमति जताई है. TCS ने गुरुवार को एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि, India AI Impact Summit 2026 में हुए इस एग्रीमेंट के तहत, शुरुआती फेज़ में, TCS 100MW कैपेसिटी वाला AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जिसे 1 GW तक बढ़ाने का ऑप्शन भी है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट-जेनरेशन AI वर्कलोड को पावर देगा और भारत को ग्लोबल AI हब के तौर पर पोज़िशन करेगा.

इस बयान के मुताबिक, यह मल्टी-डाइमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंटरप्राइज़, कंज्यूमर और सोशल सेक्टर में AI-पावर्ड इनोवेशन को आगे बढ़ाएगी. इस पार्टनरशिप में कई हाई-इम्पैक्ट एरिया शामिल हैं, जिसमें Tata Group की कंपनियों में AI-लेड इनोवेशन को पावर देना, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ में AI ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कोशिशें करना और AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है.

ऐसा माना जा रहा है कि OpenAI Foundation और TCS मिलकर भारतीय युवाओं को AI ट्रेनिंग और रिसोर्स देंगे, जिससे वे बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदारी और अच्छे से AI का इस्तेमाल कर सकें. साथ मिलकर, वे NGOs के लिए टेक्नोलॉजी टूलकिट बनाएंगे और युवाओं पर फोकस करके पहल शुरू करेंगे, जिसका मकसद कम से कम दस लाख भारतीय युवाओं की रोज़ी-रोटी को बेहतर बनाना है.

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत पहले से ही AI अपनाने में सबसे आगे है, और अपने टैलेंट, एम्बिशन और मज़बूत सरकारी सपोर्ट के साथ, यह अपने भविष्य को बनाने में मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में है.

ऑल्टमैन ने कहा कि, "OpenAI for India और Tata Group के साथ हमारी पार्टनरशिप के ज़रिए, हम भारत के साथ, भारत के लिए और भारत में AI बनाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और लोकल पार्टनरशिप बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे एक्सेस कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें."

Tata Sons के चेयरमैन, एन चंद्रशेखरन ने कहा कि OpenAI और Tata Group के बीच गहरा सहयोग AI में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के विज़न में एक बड़ा मील का पत्थर है.

उन्होंने कहा कि, "हमें भारत में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए OpenAI के साथ पार्टनरशिप करके खुशी हो रही है. यह OpenAI और TCS के लिए इंडस्ट्रीज़ को बदलने का एक खास मौका है. हम मिलकर भारत के युवाओं को स्किल देंगे और उन्हें AI के दौर में सफल होने के लिए मज़बूत बनाएंगे."

TCS ने 2025 में हाइपरवॉल्ट की स्थापना की, जिसका मकसद हाइपरस्केलर्स और AI-ड्रिवन ऑर्गनाइज़ेशन के लिए गीगावाट-स्केल सिक्योर, भरोसेमंद, बड़े पैमाने पर AI-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है. ग्रीन एनर्जी से चलने वाला, यह खास तौर पर बनाए गए, लिक्विड-कूल्ड डेटा सेंटर देगा, जिसमें हाई रैक डेंसिटी और सभी खास क्लाउड रीजन में नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी. यह पार्टनरशिप भारत के AI में ग्लोबल लीडर बनने और AI डेवलपमेंट और अपनाने में तेज़ी लाने वाला इकोसिस्टम बनाने के विज़न में एक अहम मोड़ है.

TAGGED:

OPENAI
TATA CONSULTANCY SERVICES
भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर
AI INFRASTRUCTURE IN INDIA
OPENAI TATA GROUP TCS PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.