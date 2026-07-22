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OpenAI ने कहा, 'Hugging Face पर हुए ऑटोमैटिक साइबर-अटैक के पीछे उसके AI मॉडल'

OpenAI के मॉडल्स ने एक इंटरनल टेस्ट के दौरान Hugging Face पर हमला किया ( फोटो - ETV Bharat/ Mohammad Faisal )

हैदराबाद: ओपन सोर्स AI प्लेटफ़ॉर्म Hugging Face पर पूरी तरह से एक ऑटोनॉमस AI एजेंट द्वारा किए गए साइबर हमले के कुछ दिनों बाद, जिसमें उसके डेटासेट और सर्विस क्रेडेंशियल से छेड़छाड़ हुई थी, OpenAI ने माना है कि इसके लिए उसके मॉडल ही ज़िम्मेदार थे. एक ब्लॉग पोस्ट में, OpenAI ने कन्फर्म किया कि उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने खुद-ब-खुद एक दूसरी AI कंपनी को हैक कर लिया. कंपनी ने इसे 'अभूतपूर्व साइबर घटना' बताया. कंपनी ने बताया कि यह घटना उसके कई मॉडल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हुई, जिनमें GPT‑5.6 Sol और एक ज़्यादा काबिल प्री-रिलीज़ मॉडल शामिल थे. ये मॉडल्स साइबर क्षमताओं के बेंचमार्क पर इंटरनली टेस्ट किए जा रहे थे. OpenAI और Hugging Face ने सुरक्षा से जुड़ी उस घटना से निपटने के लिए साझेदारी की है, जिसे 'AI बनाम AI' घटना कहा जा सकता है. OpenAI ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि, "AI कमज़ोरियों का पता लगाने और उनका फ़ायदा उठाने की प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है. इस घटना से मुख्य सीख यह है कि तेज़ी से बढ़ती क्षमताओं के साथ-साथ मॉडल की सुरक्षा और बचाव के उपाय भी विकसित होने चाहिए." पिछले हफ़्ते Hugging Face ने अपने डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में घुसपैठ का पता लगाया और शक जताया कि यह किसी ऐसे AI एजेंट की वजह से हुआ जो खुद से काम कर रहा था. उस समय, को-फ़ाउंडर और CEO क्लेमेंट डेलैंग ने कहा था कि एजेंट की काबिलियत को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह साइबर हमला किसी 'फ़्रंटियर लैब' से हुआ था. डेलैंग ने अब बताया है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे OpenAI के साथ काम करते हुए बिताए हैं और उनका मानना ​​है कि OpenAI की कोई बुरी मंशा नहीं थी. उन्होंने कहा कि, "यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि यह सब अपने-आप हुआ, और साथ ही कहा कि शायद यह अपनी तरह की पहली घटना है. इस घटना के दौरान क्या हुआ?

OpenAI के मुताबिक, यह घटना मॉडल के इंटरनल इवैल्यूएशन के दौरान हुई, जिसका मकसद इसकी साइबर कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना था. इन टेस्ट के दौरान, वे मॉडल्स से उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कॉम्प्लेक्स अटैक पाथ का इस्तेमाल करके एडवांस्ड एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए कहते हैं. 32-स्टेप वाले 'द लास्ट वन्स' साइबर रेंज पर अलग-अलग AI मॉडल के लिए रास्ते (फोटो - OpenAI)