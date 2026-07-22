OpenAI ने कहा, 'Hugging Face पर हुए ऑटोमैटिक साइबर-अटैक के पीछे उसके AI मॉडल'
OpenAI के मॉडल सैंडबॉक्स से बाहर निकल गए, उन्होंने ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया, इंटरनेट का एक्सेस हासिल किया, और अपनी बेंचमार्क परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए Hugging Face के रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश की.
Published : July 22, 2026 at 12:16 PM IST
हैदराबाद: ओपन सोर्स AI प्लेटफ़ॉर्म Hugging Face पर पूरी तरह से एक ऑटोनॉमस AI एजेंट द्वारा किए गए साइबर हमले के कुछ दिनों बाद, जिसमें उसके डेटासेट और सर्विस क्रेडेंशियल से छेड़छाड़ हुई थी, OpenAI ने माना है कि इसके लिए उसके मॉडल ही ज़िम्मेदार थे.
एक ब्लॉग पोस्ट में, OpenAI ने कन्फर्म किया कि उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने खुद-ब-खुद एक दूसरी AI कंपनी को हैक कर लिया. कंपनी ने इसे 'अभूतपूर्व साइबर घटना' बताया. कंपनी ने बताया कि यह घटना उसके कई मॉडल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हुई, जिनमें GPT‑5.6 Sol और एक ज़्यादा काबिल प्री-रिलीज़ मॉडल शामिल थे. ये मॉडल्स साइबर क्षमताओं के बेंचमार्क पर इंटरनली टेस्ट किए जा रहे थे.
OpenAI और Hugging Face ने सुरक्षा से जुड़ी उस घटना से निपटने के लिए साझेदारी की है, जिसे 'AI बनाम AI' घटना कहा जा सकता है. OpenAI ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि, "AI कमज़ोरियों का पता लगाने और उनका फ़ायदा उठाने की प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है. इस घटना से मुख्य सीख यह है कि तेज़ी से बढ़ती क्षमताओं के साथ-साथ मॉडल की सुरक्षा और बचाव के उपाय भी विकसित होने चाहिए."
पिछले हफ़्ते Hugging Face ने अपने डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में घुसपैठ का पता लगाया और शक जताया कि यह किसी ऐसे AI एजेंट की वजह से हुआ जो खुद से काम कर रहा था. उस समय, को-फ़ाउंडर और CEO क्लेमेंट डेलैंग ने कहा था कि एजेंट की काबिलियत को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह साइबर हमला किसी 'फ़्रंटियर लैब' से हुआ था.
डेलैंग ने अब बताया है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे OpenAI के साथ काम करते हुए बिताए हैं और उनका मानना है कि OpenAI की कोई बुरी मंशा नहीं थी. उन्होंने कहा कि, "यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि यह सब अपने-आप हुआ, और साथ ही कहा कि शायद यह अपनी तरह की पहली घटना है.
इस घटना के दौरान क्या हुआ?
OpenAI के मुताबिक, यह घटना मॉडल के इंटरनल इवैल्यूएशन के दौरान हुई, जिसका मकसद इसकी साइबर कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना था. इन टेस्ट के दौरान, वे मॉडल्स से उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कॉम्प्लेक्स अटैक पाथ का इस्तेमाल करके एडवांस्ड एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए कहते हैं.
OpenAI ने कहा कि उनके बेंचमार्क बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चलते हैं, और सभी सबूत बताते हैं कि मॉडल्स ExploitGym के लिए सॉल्यूशन खोजने के दिए गए काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे. यह एक रियलिस्टिक साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क है, जिसे यह इवैल्यूएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या AI एजेंट्स जानी-पहचानी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ को वर्किंग एक्सप्लॉइट्स में बदल सकते हैं.
हालांकि, इवैल्यूएशन की समस्या को हल करने की कोशिश में, सैंडबॉक्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट में मौजूद मॉडल्स ने ओपन इंटरनेट एक्सेस पाने का तरीका खोजने में काफी ज़्यादा इन्फरेंस कंप्यूट का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी की पहचान की और उसका फ़ायदा उठाया.
इसके लिए उन्होंने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कई काम किए ताकि इंटरनेट एक्सेस वाले नोड तक पहुंच सकें. यह एक्सेस मिलने के बाद, मॉडल्स ने यह अनुमान लगाया कि Hugging Face पर शायद ExploitGym के लिए मॉडल्स, डेटासेट्स और सॉल्यूशन्स मौजूद थे.
इससे मॉडल्स ने सीक्रेट जानकारी तक एक्सेस पाने के तरीके खोजे और उन्हें सफलतापूर्वक खोज निकाला, जिसका इस्तेमाल वे इवैल्यूएशन में चीटिंग करने के लिए कर सकते थे. OpenAI ने बताया कि, "एक उदाहरण में, मॉडल ने कई अटैक वेक्टर्स को एक साथ जोड़ा, जिसमें हगिंग फेस सर्वर्स पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पाथ खोजने के लिए चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स और ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना शामिल था."
OpenAI ने कहा कि उसकी सिक्योरिटी टीम ने इस असामान्य गतिविधि का पता अंदरूनी तौर पर लगाया और Hugging Face की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर काम किया, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस गतिविधि का पहले ही पता लगाकर उसे रोक दिया था. Hugging Face ने अपने ओपन-सोर्स मॉडल का इस्तेमाल करके इस गतिविधि को रोकने और फोरेंसिक एनालिसिस करने की कोशिशें भी शुरू कर दी थीं.
आगे क्या होगा
दोनों अब इस घटना की फ़ोरेंसिक जांच जारी रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. OpenAI ने कहा है कि कमज़ोरियों को ठीक करने के दौरान रिसर्च की रफ़्तार धीमी होने के बावजूद, वह अब इंफ़्रास्ट्रक्चर कंट्रोल को और मज़बूत कर रहा है. साथ ही, वह भविष्य की ट्रेनिंग और मूल्यांकन के लिए बेहतर और मज़बूत सुरक्षा उपाय भी अपना रहा है.
OpenAI ने कहा कि, "यह घटना बताती है कि हमारे मॉडल के अलाइनमेंट, मूल्यांकन के समय साइबर सुरक्षा और इंटरनल टेस्टिंग के दौरान मॉनिटरिंग को और मज़बूत करने की ज़रूरत है." OpenAI ने इंटरनली होस्ट किए गए थर्ड-पार्टी सॉफ़्टवेयर वेंडर को ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी के बारे में भी बताया है और अपने ट्रस्टेड एक्सेस प्रोग्राम के ज़रिए Hugging Face को अपनी सुरक्षा मज़बूत करने में मदद कर रहा है.