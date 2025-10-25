ETV Bharat / technology

OpenAI जल्द लॉन्च करेगा Sora App का Android वर्जन, अब हर कोई बना सकेगा AI वीडियो!

OpenAI का Sora App अब Android पर भी जल्द आने वाला है, जिसमें यूज़र्स खुद के AI वीडियो बना और शेयर कर सकेंगे. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई से बनी हुई वीडियो का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है. इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए ओपनएआई भी बड़ी प्लानिंग कर रही है. अमेरिका की एआई कंपनी Open AI अपने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Sora App को बहुत जल्द एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी लॉन्च करने वाला है. ओपनएआई ने जब से इस ऐप को आईओएस डिवाइस के लिए लॉन्च किया है, तभी से यह ऐप सोशल मीडिया काफी वायरल हो गया है और यूज़र्स इसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉन्च करने की मांग बेसब्री से कर रहे हैं. अब शायद ओपनएआई यूज़र्स की मांग को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं. Sora की मदद से यूज़र्स खुद के और दूसरों के AI वीडियो बना सकते हैं और उन्हें एक ग्लोबल फीड पर शेयर कर सकते हैं — यानी अब आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं.

क्या है Sora App?

Sora, OpenAI की नई ऐप है जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाने का फीचर देती है. सबसे खास बात ये है कि यहां आप खुद को या दूसरों को वीडियो में फीचर कर सकते हैं — यानी “AI video featuring you” का यूज़ कर सकते हैं. यह वही प्लेटफॉर्म है जहां बिना ChatGPT सब्सक्रिप्शन के भी लोग Sora 2 मॉडल ट्राय कर सकते हैं.

Android यूज़र्स के लिए खुशखबरी!

OpenAI के Head of Sora, Bill Peebles ने X (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया कि - “The Android version of Sora is actually coming soon.”