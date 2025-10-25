OpenAI जल्द लॉन्च करेगा Sora App का Android वर्जन, अब हर कोई बना सकेगा AI वीडियो!

ETV Bharat / technology

Published : October 25, 2025 at 3:01 PM IST

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई से बनी हुई वीडियो का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है. इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए ओपनएआई भी बड़ी प्लानिंग कर रही है. अमेरिका की एआई कंपनी Open AI अपने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Sora App को बहुत जल्द एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी लॉन्च करने वाला है. ओपनएआई ने जब से इस ऐप को आईओएस डिवाइस के लिए लॉन्च किया है, तभी से यह ऐप सोशल मीडिया काफी वायरल हो गया है और यूज़र्स इसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉन्च करने की मांग बेसब्री से कर रहे हैं. अब शायद ओपनएआई यूज़र्स की मांग को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं. Sora की मदद से यूज़र्स खुद के और दूसरों के AI वीडियो बना सकते हैं और उन्हें एक ग्लोबल फीड पर शेयर कर सकते हैं — यानी अब आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं.

क्या है Sora App?

Sora, OpenAI की नई ऐप है जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाने का फीचर देती है. सबसे खास बात ये है कि यहां आप खुद को या दूसरों को वीडियो में फीचर कर सकते हैं — यानी “AI video featuring you” का यूज़ कर सकते हैं. यह वही प्लेटफॉर्म है जहां बिना ChatGPT सब्सक्रिप्शन के भी लोग Sora 2 मॉडल ट्राय कर सकते हैं.

Android यूज़र्स के लिए खुशखबरी!

OpenAI के Head of Sora, Bill Peebles ने X (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया कि - “The Android version of Sora is actually coming soon.”

इस लाइन से साफ है कि Sora Android App अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च हो सकती है. हालांकि, शुरुआत में ये ऐप invite-only हो सकती है, यानी एक्सेस पाने के लिए invite code की जरूरत पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे iOS पर हुआ था।

iOS पर अब तक का रिकॉर्ड

  • 5 दिन में 1 मिलियन डाउनलोड
  • सिर्फ North America में उपलब्ध होने के बावजूद भारी रिस्पॉन्स
  • ChatGPT ऐप से भी तेज़ ग्रोथ

नए फीचर्स और अपडेट्स

OpenAI सिर्फ Android वर्जन ही नहीं, बल्कि Sora में कुछ नए फीचर्स भी जोड़ रहा है -

फीचर्सडिटेल्स
Cameo Feature Updateअब यूज़र्स पालतू जानवरों (Pets), ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज़ का cameo वीडियो बना सकेंगे
Stitching Tooकई क्लिप्स को जोड़कर एक लंबा वीडियो बनाया जा सकेगा
Community Channelsअब सिर्फ एक ग्लोबल फीड नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी, कंपनी या क्लब्स जैसी छोटी कम्युनिटीज़ के लिए अलग चैनल मिलेंगे

लॉन्च डिटेल्स

  • ऐप Play Store पर दिख चुकी है (Android Authority ने स्पॉट किया)
  • फिलहाल pre-register ऑप्शन उपलब्ध है
  • लेकिन अभी यह भारत में उपलब्ध नहीं — यानी शुरुआती लॉन्च North America में ही होगा.

Sora App क्यों है खास?

  • किसी को भी AI वीडियो बनाने का मौका देता है
  • ChatGPT सब्सक्रिप्शन के बिना Sora 2 मॉडल एक्सेस
  • सोशल फीड में दूसरों के वीडियो देखने और शेयर करने की सुविधा
  • अब आने वाले अपडेट्स के साथ “AI Social Video Platform” बनने की राह पर
