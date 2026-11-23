OpenAI वैज्ञानिक ने बताया AI की रफ्तार नापने का नया तरीका, Perplexity की बड़ी भूमिका
ओपनएआई के मुख्य वैज्ञानिक ने बताया कि परप्लेक्सिटी एआई की असली तरक्की नापने का सबसे स्थिर और उपयोगी तरीका साबित हो रहा है.
Published : November 23, 2026 at 7:47 AM IST
हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. एआई ने पूरी दुनिया के लोगों के जन-जीवन में काफी बदलाव ला दिया है. दुनिया भर के कई लोगों के बहुत सारे काम आसान हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी ने कई नए और खतरनाक खतरों को भी जन्म दे दिया है.
इस वजह से दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई की तेजी से बढ़ती रफ्तार हो धीमा करना जरूरी है. इसके बारे में ओेपनएआई के चीफ साइंटिस्ट Jakub Pachocki ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट किया है. उन्होंने बताया कि एआई के विकास की सीमा तय करने के लिए एक खास माप की जरूरत है और इस माप का नाम Perplexity है.
We decided to provide more transparency into pretraining progress at OpenAI for the sake of moving toward shared safety bars. In “Perplexity and Intelligence” I argue for common limits based on perplexity and other measurements, with progress beyond them gated on our ability to understand AI behavior. https://t.co/XX35m5vq89— Jakub Pachocki (@merettm) November 22, 2026
एआई की रफ्तार को स्लो करने की चर्चा क्यों?
कुछ हफ्ते पहले OpenAI और Anthropic में काम कर चुके एक रिसर्चर ने कहा कि एआई कंपनियां हमारी जिंगदी के साथ जुआ खेल रही हैं. एंथ्रोपिक की आईपीओ फाइलिंग में भी लिखा गया कि यह टेक्नोलॉजी समाज के लिए बहुत बड़ा या अस्तित्व मिटाने वाला खतरा बन सकती है.
इसके बाद एंथ्रोपिक के सीईओ Dario Amodei ने एक योजना बताई. इसमें उन्होंने कहा कि फ्रंटियर को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिए. ओपनएआई के सीईओ Sam Altman और SpaceX के सीईओ Elon Musk ने भी एंथ्रोपिक सीईओ के इस विचार का समर्थन किया था. एमोडई ने कंपनियों से कहा कि वो सुरक्षा के सामान्य नियम बनाएं और बिना रोक-टोक एआई की रफ्तार पर सीमा लगाएं.
Perplexity से कैसे नापी जाएगी रफ्तार
एआई ग्रोथ की रफ्तार पर लिमिटेशन लगाने के लिए पहले इस बात को तय करना जरूरी है कि उसकी रफ्तार को कैसे मापा जाए. जैकुब पचोकी का कहना है कि Perplexity इसी रफ्तार यानी एआई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट स्पीड को नाप सकती है. परप्लेक्सिटी से पता चलता है कि एआई मॉडल अगले टोकन का अनुमान कितनी अच्छी तरीके से लगा पाता है. Perplexity जितनी कम होगी, उतना बेहतर एआई मॉडल का अगले टोकन के लिए अनुमान होगा.
ओपनएआई के मॉडल का परप्लेक्सिटी GPT-3.5 के बाद से लगातार गिरता जा रहा है. GPT-4 का आंकड़ा करीब 0.91 था. उस समय मॉडल चेन ऑफ थोट रीज़निंग का अच्छा इस्तेमाल करने लगा था. इस कारण बाद में रीज़निंग वाले मॉडल बनाए गए. अब जब यह रिकॉर्ड 0.8 से नीचे आ गया है तो साइबरसिक्योरिटी और मैथेमैटिक्स जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी क्षमताएं दिखने लगी हैं.
This is the most important thing OpenAI has published in awhile. We are providing a lot of transparency into our pretraining progress and hope we can agree as a frield to common limits. I think that would be very wise and help ensure safety and control.— Sam Altman (@sama) November 22, 2026
सैम अल्टमैन ने इस पोस्ट को ओपनएआई की हाल की सभी पोस्ट्स में से सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशित पोस्ट बताई है. लिहाजा, ओपनएआई के मुताबिक, Perplexity AI की असली तरक्की को समझने का एक साफ और स्थिर तरीका बन सकता है. इससे कंपनियां एक-दूसरे से समहत सकती हैं कि विकास कितनी तेजी से हो.