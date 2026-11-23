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OpenAI वैज्ञानिक ने बताया AI की रफ्तार नापने का नया तरीका, Perplexity की बड़ी भूमिका

जब एआई मॉडल मॉडल का परप्लेक्सिटी आंकड़ा 0.8 से नीचे पहुंचा तब साइबर सुरक्षा और गणित में नई बड़ी क्षमताएं सामने आईं. ( Getty Images )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. एआई ने पूरी दुनिया के लोगों के जन-जीवन में काफी बदलाव ला दिया है. दुनिया भर के कई लोगों के बहुत सारे काम आसान हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी ने कई नए और खतरनाक खतरों को भी जन्म दे दिया है.

इस वजह से दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई की तेजी से बढ़ती रफ्तार हो धीमा करना जरूरी है. इसके बारे में ओेपनएआई के चीफ साइंटिस्ट Jakub Pachocki ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट किया है. उन्होंने बताया कि एआई के विकास की सीमा तय करने के लिए एक खास माप की जरूरत है और इस माप का नाम Perplexity है.

एआई की रफ्तार को स्लो करने की चर्चा क्यों? कुछ हफ्ते पहले OpenAI और Anthropic में काम कर चुके एक रिसर्चर ने कहा कि एआई कंपनियां हमारी जिंगदी के साथ जुआ खेल रही हैं. एंथ्रोपिक की आईपीओ फाइलिंग में भी लिखा गया कि यह टेक्नोलॉजी समाज के लिए बहुत बड़ा या अस्तित्व मिटाने वाला खतरा बन सकती है. इसके बाद एंथ्रोपिक के सीईओ Dario Amodei ने एक योजना बताई. इसमें उन्होंने कहा कि फ्रंटियर को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिए. ओपनएआई के सीईओ Sam Altman और SpaceX के सीईओ Elon Musk ने भी एंथ्रोपिक सीईओ के इस विचार का समर्थन किया था. एमोडई ने कंपनियों से कहा कि वो सुरक्षा के सामान्य नियम बनाएं और बिना रोक-टोक एआई की रफ्तार पर सीमा लगाएं.