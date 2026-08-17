OpenAI में दो साल में बंद हुई तीसरी सेफ्टी टीम, बड़े अधिकारियों के इस्तीफों से मची हलचल: रिपोर्ट
OpenAI ने अपनी प्रिपेयर्डनेस टीम भंग कर दी है, जो एआई मॉडल्स से जुड़े गंभीर खतरों का आकलन करती थी.
Published : August 17, 2026 at 1:11 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक ओपनएआई आजकल कई बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है. कंपनी में एक के बाद एक कई बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं और इन्हीं सबके बीच में कंपनी अपना आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रही है. अब ख़बर आई है कि ओपनएआई ने अपनी प्रिपेयर्डनेस टीम को भंग कर दिया है. यह टीम कंपनी के एआई मॉडल्स से जुड़े खतरों का आकलन करने का काम करती थी.
फाइेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई ने जुलाई महीने के अंत में इस टीम को बंद कर दिया. इस टीम की जिम्मेदारी यह जांच करने की थी कि कंपनी के एआई मॉडल्स से कहीं गंभीर या भयावह खतरे तो पैदा नहीं हो रहे और अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कम करने के उपायों को भी वही टीम खोजती थी.
बता दें कि इस साल फरवरी में ओपनएआई ने अपनी मिशन एलाइनमेंट टीम को भी बंद कर दिया था, जो कंपनी की वैल्यूज़ के हिसाब से एआई मॉडल्स को सही दिशा में रखने का काम किया करती थी.
OpenAI just quietly shut down the team whose entire job was to catch its models before they went rogue.— Reddio 4aaaa.eth (@RichardCantwel9) August 17, 2026
That's not a rewrite of a policy. That's the team gone.
Per the Financial Times, the "preparedness" group — the people tasked with assessing whether frontier models could… pic.twitter.com/Oed5WMp4te
स्टाफ को दूसरी टीमों में किया गया शिफ्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई ने इन बदलावों को करने के दौरान किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला है, बल्कि सीनियर कर्मचारियों को कंपनी की मौजूदा टीमों में शिफ्ट कर दिया है, जहां वो साइबर और बायो जैसे खास सेक्टर्स में प्रिपेयर्डनेस से जुड़ा काम करेंगे.
प्रिपेयर्डनेस यूनिट ओपनएआई के पुराने रिसर्च-केंद्रित स्ट्रक्चर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा थी. इसके बंद होने से पहले एजीाआई रेडिनेस, मिशन एलाइनमेंट और सुपरएलाइनमेंट जैसी टीम्स भी बंद हो चुकी थीं.
इन बदलावों से ओपनएआई की सेफ्टी को लेकर सोच पर सवाल उठने लगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुई हगिंग फेस घटना के बाद कंपनी के अंदर टेंशन भी थोड़ी बढ़ गई है. दरअसल, ओपनएआई के मॉडल्स ने एक टेस्ट में धोखाधड़ी करने की कोशिश में अमेरिकन कंपनी हगिंग फेस को हैक करने की कोशिश की थी.
बड़े अधिकारियों ने दिया इस्तीफा
ओपनएआई की एथिक्स चीफ क्लोए बकालर, चीफ चीफ फ्यूचरिस्ट जोशुआ आचियम और सेफ्टी लीडर जोहानेस हाइडेके के इस्तीफों ने भी कंपनी के अंदर हलचल मचा दी है. ओपनएआई के करीबी एक व्यक्ति ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हालात थोड़े डरावने हैं और अब इस मामले को सही तरीके से संभालने की जरूरत महसूस हो रही है.
फरवरी में एंथ्रोपिक से जुड़े डायलन स्कैंडिनारो पहले प्रिपेयर्डनेस टीम के हेड थे. अब 'रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूविंग' एआई की सेफ्टी से जुड़े काम पर शिफ्ट हो गए हैं. इसे आसान भाषा में समझें तो रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूविंग एआई ऐसे मॉडल्स को कहते हैं, जो खुद ही अपने आप को बेहतर बना सकते हैं.
ओपनएआई में ये सभी बदलाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं, जब कंपनी के अंदर मैनेजमेंट स्तर पर बड़ी उथल-पुथल मची हुई है. दिसंबर में डेनिस ड्रेसर को चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बनाया गया था और उन्हें कॉरपोरेट ग्राहकों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्होंने इसी हफ्ते एक साल से भी कम समय में कंपनी छोड़ने की घोषणा कर दी हैं.
उनसे पहले पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रैड लाइटकैप भी कंपनी छोड़ चुके हैं. इनके अलावा ओपनएआई का एप्लिकेशन बिजनेस संभालने वालीं और सैम ऑल्टमैन की खास मानी जाने वालीं फिजी सिमो भी इस साल की शुरुआत में अपनी फुल-टाइम भूमिका से पीछे हटकर एडवाइजर बन गई थीं. केविन वील और श्रीनिवास नारायणन जैसे कई अन्य सीनियर अधिकारी भी कंपनी से जा चुके हैं.
कुछ कमर्चारियों का ऐसा मानना है कि इन बदलावों का मुख्य कारण उस आईपीओ से पहले की अव्यवस्था को बता रहे हैं, जो ओपनएआई की वैल्यूएशन को करीब 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकता है. जानकारों के मुताबिक, ओपनएआई का आईपीओ पहले इसी साल आने वाला था, लेकिन अब इसके अगले साल यानी 2027 में आने की उम्मीद जताई जा रही है. हाल ही में ओपनएआई ने करीब 7 अरब डॉलर का टेंडर ऑफर पूरा किया, जिससे कंपनी ने 852 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर कर्मचारियों से शेयर वापस खरीदे.