ChatGPT Group Chat फीचर लॉन्च, जानें ग्रुप बनाने और जॉइन करने के स्टेप्स

OpenAI का नया Group Chat फीचर अब ChatGPT को मल्टी-यूज़र स्पेस में बदल रहा है, जहां AI और लोग एक साथ रीयल-टाइम में बातचीत कर सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: अमेरिका की एआई कंपनी Open AI ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है, जो भविष्य में डिजिटल चैटिंग का पूरा तौर-तरीका और एक्सपीरियंस बदल सकती है. इस नए फीचर का नाम Group Chats है. इसका मतलब है कि अब आप चैटजीपीटी में सिर्फ एआई से ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, फैमिली या ऑफिस के दोस्तों के साथ भी चैट कर पाएंगे.

ओपनएआई ने अपने इस नए ग्रुप चैट फीचर के जरिए अपने यूज़र्स के लिए पहली बार शेयर्ड एक्सपीरियंस फीचर लॉन्च किया है, जहां कई यूज़र्स एक जगह जुड़कर चैटजीपीटी की मदद से प्लानिंग, आइडियाज़ क्रिएशन और किसी टॉपिक पर चर्चा भी रियलटाइम में कर सकते हैं. इस दौरान यूज़र्स आपस में अपने-अपने विचारों के साथ-साथ चैटजीपीटी के सुझावों पर भी गौर कर सकते हैं.

ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, ओपनएआई ने चैटजीपीटी ग्रुप फीचर की शुरुआत 4 देशों से की है, जिनमें जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और न्यूज़ीलैंड का नाम शामिल है. हालांकि, इस फीचर को बाकी देशों में भी काफी जल्द रोलआउट किया जाएगा. इसके बारे में कंपनी का कहना है कि वो अपने इस फीचर का विस्तार अर्ली फीडबैक देखने के आधार पर करेंगे. आइए अब हम आपको इस नए फीचर के बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं.

Group Chat आखिर करता क्या है?

OpenAI के मुताबिक, अब आप ChatGPT को एक स्मार्ट टीममेट की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए- आपको किसी ट्रिप की प्लानिंग करनी है, स्टार्टअप आइडिया पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कॉलेज प्रोजेक्ट तैयार करना है या फिर रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीज़ों का निर्णय लेना है. इस फीचर के जरिए आप चैटजीपीटी में सिर्फ एक क्लिक करके ग्रुप बना सकते हैं और दूसरे लोगों लिंक भेज सकते हैं, जिसे क्लिक करके वो भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं.

Group Chat के सबसे ज़रूरी फीचर्स

1. एक ग्रुप में 20 लोग तक: एक URL बनता है, जिसे भेजते ही कोई भी लॉग-इन ChatGPT यूज़र ग्रुप जॉइन कर सकता है. यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि चैटजीपीटी का पेड और फ्री दोनों ही यूज़र्स ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चैटजीटीपी में लॉग-इन करना जरूरी होगा.

2. ChatGPT अब समझकर जवाब देगा: ग्रुप में कौन-सी बात किसने कही, किस समय AI को बोलना चाहिए और कब शांत रहना चाहिए- चैटजीपीटी, ये सबकुछ खुद ही समझेगा.

3. ChatGPT मेंशन करके AI को बुला सकते हैं: आप किसी ग्रुप में चैट करने के दौरान @ChatGPT मेंशन करके चैटजीटीपी को उस बातचीत में शामिल कर सकते हैं.

4. ग्रुप में प्रोफाइल फोटो, इमोजी रिएक्शन: इस ग्रुप में एआई भी इमोजी से रिएक्ट कर सकता है, जिससे यूज़र्स को एकदम असली चैट जैसा अनुभव मिलेगा.

5. हर ग्रुप के लिए अलग इंस्ट्रक्शन: आप हर ग्रुप के लिए अलग-अलग एआई बिहेवियर सेट कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप किसी ट्रैव ग्रुप में चैटजीपीटी को ट्रैवल एक्सपर्ट की तरह सेट कर सकते हैं.