OpenAI ने ChatGPT के लिए जारी किया GPT 5.1 मॉडल अपडेट, जानें क्या हैं नए फीचर्स
OpenAI ने ChatGPT के लिए अपने दो नए GPT 5.1 मॉडलों को लॉन्च किया है. इनमें GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking शामिल हैं.
Published : November 13, 2025 at 2:47 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज OpenAI ने ChatGPT के लिए अपने नए GPT 5.1 मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स के लिए दो एडवांस वर्जन पेश किए हैं, जिनमें GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking शामिल हैं. सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह वर्जन 'न केवल स्मार्ट हैं, बल्कि बातचीत करने में भी आनंददायक हैं.'
OpenAI से मिली जानकारी के अनुसार, ये मॉडल AI के लहजे और शैली को एडजस्ट करके यूजर के लिए अपने ChatGPT एक्सपीरिएंस को वैयक्तिकृत करना आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसकी मदद से यूजर अब अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं कि वे चैटबॉट की आवाज़ कैसी चाहते हैं, जिससे ChatGPT बातचीत में उनकी इच्छित आवाज़ से बेहतर ढंग से मेल खा सके.
GPT 5.1 Instant में क्या है नया
OpenAI ने GPT‑5.1 Instant को डिफ़ॉल्ट तौर पर 'गर्मजोशी भरा' और ज़्यादा संवादात्मक बताया है. कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि, 'शुरुआती परीक्षणों के आधार पर, यह अक्सर अपनी चंचलता से लोगों को आश्चर्यचकित करता है, साथ ही स्पष्ट और उपयोगी भी रहता है.'
OpenAI ने बताया कि चूंकि GPT‑5.1 Instant सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल है, इसलिए इसे निर्देशों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाया गया है, जिससे बातचीत के प्रवाह को और बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने यह भी बताया कि यह मॉडल यह तय करने में सक्षम है कि उसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सवालों का जवाब देने से पहले कब सोचना चाहिए. इसका लक्ष्य आसान है, सटीक जवाब देते हुए तुरंत जवाब देना.
GPT 5.1 Thinking में क्या है नया
वहीं दूसरी ओर, GPT-5.1 Thinking की बात करें तो इसको गहन तर्कपूर्ण कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे प्रश्न के प्रति ज्यादा सटीक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और जटिल समस्याओं पर ज्यादा समय व्यतीत करते हुए सरल संकेतों पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है.
यह नया मॉडल पिछले वर्जन की तुलना में कम उलझा हुआ और कम अपरिभाषित शब्दों के साथ स्पष्ट उत्तर भी प्रदान करता है, जिससे यह कार्यस्थल पर जटिल कार्यों को पूरा करने और तकनीकी अवधारणाओं को समझाने के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाता है.
ये मॉडल यूजर्स के लिए कब होंगै उपलब्ध?
OpenAI ने घोषणा की है कि GPT‑5.1 Instant और GPT‑5.1 Thinking 13 नवंबर से शुरू किया जा चुका है, जिसकी शुरुआत पेड (प्रो, प्लस, गो, बिज़नेस) यूजर्स के लिए होगी. फ्री और लॉग-आउट यूजर्स को अगले कुछ दिनों में एक्सेस मिल जाएगा. जबकि, एंटरप्राइज़ और एडु प्लान ग्राहकों को अपडेट के एकमात्र डिफ़ॉल्ट मॉडल बनने से पहले सात दिनों का अर्ली-एक्सेस टॉगल मिलेगा.
OpenAI का कहना है कि यह रोलआउट धीरे-धीरे हो रहा है, इसलिए उपलब्धता यूजर के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. कंपनी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि GPT-5 Pro वर्जन को जल्द ही GPT-5.1 Pro में अपग्रेड कर दिया जाएगा.
ChatGPT के टोन और स्टाइल को कस्टमाइज करने के विकल्प
इन मॉडल सुधारों के साथ, ChatGPT यूजर्स को अपनी टोन और शैली को अनुकूलित करने के विकल्प भी प्रदान कर रहा है. इनमें उपलब्ध आठ शैलियां निम्नलिखित हैं:
- डिफ़ॉल्ट
- फ्रेंडली (फॉर्मर्ली लिस्नर)
- एफिशिएंट (फॉर्मर्ली रोबोट)
- प्रोफेशनल
- कैंडिड
- क्वार्की
- सिनिकल (Formerly Cynic)
- नर्डी (फॉर्मर्ली नर्ड)
इन प्रीसेट के अलावा, OpenAI ने बताया कि वह उन यूजर्स के लिए नए पर्सनलाइजेशन विकल्पों पर भी काम कर रहा है, जो ज्यादा सटीक कंट्रोल चाहते हैं. ये सेटिंग्स यूजर्स को चैटबॉट की विशेषताओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, जिसमें यह भी शामिल है कि उसकी प्रतिक्रियाएं कितनी संक्षिप्त, गर्मजोशी भरी या स्कैन करने योग्य हैं, और यह कितनी बार इमोजी का इस्तेमाल करता है.
OpenAI ने कहा कि इन फाइन-ट्यूनिंग फीचर्स को इस सप्ताह के अंत में यूजर्स के एक सीमित ग्रुप के लिए एक प्रयोग के रूप में पेश किया जाएगा, जबकि अपडेट किए गए टोन और स्टाइल प्रीसेट 14 नवंबर से शुरू होंगे.