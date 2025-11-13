ETV Bharat / technology

OpenAI ने ChatGPT के लिए जारी किया GPT 5.1 मॉडल अपडेट, जानें क्या हैं नए फीचर्स

हैदराबाद: टेक दिग्गज OpenAI ने ChatGPT के लिए अपने नए GPT 5.1 मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स के लिए दो एडवांस वर्जन पेश किए हैं, जिनमें GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking शामिल हैं. सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह वर्जन 'न केवल स्मार्ट हैं, बल्कि बातचीत करने में भी आनंददायक हैं.'

OpenAI से मिली जानकारी के अनुसार, ये मॉडल AI के लहजे और शैली को एडजस्ट करके यूजर के लिए अपने ChatGPT एक्सपीरिएंस को वैयक्तिकृत करना आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसकी मदद से यूजर अब अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं कि वे चैटबॉट की आवाज़ कैसी चाहते हैं, जिससे ChatGPT बातचीत में उनकी इच्छित आवाज़ से बेहतर ढंग से मेल खा सके.

GPT 5.1 Instant में क्या है नया

OpenAI ने GPT‑5.1 Instant को डिफ़ॉल्ट तौर पर 'गर्मजोशी भरा' और ज़्यादा संवादात्मक बताया है. कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि, 'शुरुआती परीक्षणों के आधार पर, यह अक्सर अपनी चंचलता से लोगों को आश्चर्यचकित करता है, साथ ही स्पष्ट और उपयोगी भी रहता है.'

OpenAI ने बताया कि चूंकि GPT‑5.1 Instant सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल है, इसलिए इसे निर्देशों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाया गया है, जिससे बातचीत के प्रवाह को और बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने यह भी बताया कि यह मॉडल यह तय करने में सक्षम है कि उसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सवालों का जवाब देने से पहले कब सोचना चाहिए. इसका लक्ष्य आसान है, सटीक जवाब देते हुए तुरंत जवाब देना.

GPT 5.1 Thinking में क्या है नया

वहीं दूसरी ओर, GPT-5.1 Thinking की बात करें तो इसको गहन तर्कपूर्ण कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे प्रश्न के प्रति ज्यादा सटीक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और जटिल समस्याओं पर ज्यादा समय व्यतीत करते हुए सरल संकेतों पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है.

यह नया मॉडल पिछले वर्जन की तुलना में कम उलझा हुआ और कम अपरिभाषित शब्दों के साथ स्पष्ट उत्तर भी प्रदान करता है, जिससे यह कार्यस्थल पर जटिल कार्यों को पूरा करने और तकनीकी अवधारणाओं को समझाने के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाता है.